Грудень – місяць перевтілень, адже ми готуємось до різдвяних свят і прагнемо навести красу, щоб у новорічну ніч сяяти. Однак чимало жінок, записуючись до салону, звіряються не тільки зі своїм розкладом, але і з місячним календарем.

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Існує думка, що фази Місяця впливають на ріст волосся і його чутливість до доглядових процедур. Наукового підтвердження вона не має, однак цей забобон нікуди не зникає і чимало людей знаходять йому підтвердження на власному досвіді. Тож, якщо ви дотримуєтесь графіка стрижок, заснованого на місячному календарі, видання Cosmo.com.ua розповіло, коли це найкраще зробити у грудні.

Фази Місяця у грудні 2026 року

В першу чергу, плануючи похід на стрижку або фарбування, потрібно мати на увазі, в який період яка фаза Місяця триватиме. Цьогоріч у грудні вони розподіляться таким чином:

спадний Місяць – 1-8 та 25-31 грудня;

– 1-8 та 25-31 грудня; молодик – 9 грудня;

– 9 грудня; зростальний Місяць – 10-23 грудня;

– 10-23 грудня; повня – 24 грудня.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування у грудні 2026 року

6-9 грудня. Останні дні спадної фази та молодик вважають невдалим часом для радикальних змін зовнішності. Цей період символізує завершення одного місячного циклу і перехід до нового, тому експерименти з довжиною та кольором волосся краще відкласти. Замість складного фарбування чи нової стрижки варто обрати живильну маску або процедуру для відновлення волосся.

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24 грудня. Під час повні місячна енергія досягає піку. В астрологічних традиціях цей день пов'язують із підвищеною емоційністю та мінливим настроєм. Тому його не радять обирати для кардинальної зміни зачіски, фарбування чи перманентних процедур: результат може не виправдати очікувань. Краще обмежитися дбайливим доглядом за волоссям.

25-31 грудня. Після повні починається спадна фаза Місяця, тож останній тиждень року рекомендують присвятити відновленню волосся. За місячним календарем, у цей час воно росте повільніше. Тому тим, хто хоче відростити довжину, краще перенести підрівнювання кінчиків на іншу дату. Перед святами достатньо подбати про зволоження та живлення волосся, а для укладання використовувати термозахисні засоби.

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Найкращі дні для стрижки й фарбування у грудні 2026 року

1-3 грудня. Перші дні цього місяця добре підходять для легкого оновлення зачіски. Можна позбутися посічених кінчиків, трохи змінити форму стрижки або зробити процедуру, яка додасть волоссю блиску та гладкості. Це зручний момент, щоб підготувати його до свят без радикальних змін.

Перші дні цього місяця добре підходять для легкого оновлення зачіски. Можна позбутися посічених кінчиків, трохи змінити форму стрижки або зробити процедуру, яка додасть волоссю блиску та гладкості. Це зручний момент, щоб підготувати його до свят без радикальних змін. 10-13 грудня. Після молодика настає період зростального Місяця, який традиційно асоціюють із ростом та оновленням. У ці дні можна запланувати стрижку, особливо якщо давно хотілося спробувати іншу форму. Також вдалим вибором буде тонування або фарбування у відтінок, максимально наближений до природного кольору волосся.

Після молодика настає період зростального Місяця, який традиційно асоціюють із ростом та оновленням. У ці дні можна запланувати стрижку, особливо якщо давно хотілося спробувати іншу форму. Також вдалим вибором буде тонування або фарбування у відтінок, максимально наближений до природного кольору волосся. 14-18 грудня. Цей відрізок місяця вважають сприятливим для зміни кольору. Можна освіжити блонд, зробити темний відтінок насиченішим, спробувати тонування або додати світлі пасма біля обличчя. Крім того, це хороший час для салонного догляду, спрямованого на повернення волоссю м'якості, гладкості та природного блиску.

Цей відрізок місяця вважають сприятливим для зміни кольору. Можна освіжити блонд, зробити темний відтінок насиченішим, спробувати тонування або додати світлі пасма біля обличчя. Крім того, це хороший час для салонного догляду, спрямованого на повернення волоссю м'якості, гладкості та природного блиску. 19-23 грудня. Ці дні називають одним із найвдаліших періодів місяця для сміливіших змін образу. Зростальний Місяць традиційно вважають сприятливим для стрижок, після яких волосся нібито швидше відростає, а також для оновлення кольору. Можна запланувати нову форму зачіски, складне фарбування або перманентну процедуру – наприклад, кератинове вирівнювання, якщо стан шевелюри дає змогу її робити.

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