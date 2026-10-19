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Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 279
Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру
Манікюр восени. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Бордовий, шоколадний, темно-синій чи оливковий – восени хочеться експериментувати з насиченими відтінками лаку. Проте цього сезону зовсім не обов'язково обирати лише один колір.

У моду входить манікюр Color Block, який дозволяє поєднувати кілька відтінків в одному дизайні. Такий варіант підходить і прихильницям стриманої класики, і тим, хто любить яскраві акценти. Детальніше про тренд розповідає німецьке видання Myself.

Color Block – манікюр, який поєднує кілька кольорів

Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру

Трендовий манікюр. Джерело: Instagram, @avrnailswatches

Техніка колорблокінгу давно відома у світі моди. Її головний принцип – поєднання різних кольорів у чітко окреслених блоках. Тепер цей прийом активно використовують і в дизайні нігтів.

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Особливість такого манікюру полягає в тому, що два або більше відтінків утворюють єдину композицію. Наприклад, кожен ніготь можна покрити лаком іншого кольору або розділити нігтьову пластину на кілька контрастних ділянок.

При цьому не обов'язково обирати яскраву палітру. Для стриманого осіннього манікюру чудово підійдуть коричневий, бежевий, винний і приглушений зелений. А тим, хто любить сміливі рішення, варто спробувати поєднання синього з помаранчевим або бордового з рожевим.

Ще одна цікава інтерпретація тренду – кольоровий френч. Замість традиційної білої смужки кінчики нігтів можна прикрасити двома контрастними відтінками або створити асиметричні кольорові блоки.

Як зробити модний осінній манікюр удома

Повторити дизайн Color Block можна самостійно. Для цього знадобляться кілька лаків, тонкий пензлик і прозоре покриття для закріплення результату.

  1. Підготуйте нігті. Надайте їм бажаної форми за допомогою пилочки, очистьте нігтьову пластину та нанесіть базове покриття.
  2. Створіть перший кольоровий блок. Заздалегідь визначте, як розташовуватимуться відтінки. Нанесіть перший лак лише на вибрану частину нігтя. Для акуратної межі можна скористатися тонким пензликом.
  3. Додайте інші відтінки. Дочекайтеся висихання першого шару, а потім зафарбуйте сусідню ділянку іншим кольором. Повторіть на решті нігтів, змінюючи комбінації та розташування блоків.
  4. Закріпіть результат. Коли всі шари повністю висохнуть, нанесіть прозорий топ із глянцевим ефектом. Він допоможе вирівняти поверхню та подовжити стійкість манікюру.

Якої помилки варто уникати

Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру

Трендовий манікюр. Джерело: Instagram, @brushedbyb_

Під час створення багатоколірного дизайну може виникнути бажання спочатку повністю покрити ніготь світлим лаком, а потім нанести поверх нього темніший відтінок.

Однак фахівці не радять так робити. Якщо верхній шар недостатньо щільний, нижній колір може просвічувати й змінювати кінцевий відтінок.

Щоб кольори залишалися чистими, краще наносити кожен лак безпосередньо на окрему ділянку нігтьової пластини, не перекриваючи сусідні блоки.

Головна перевага Color Block – свобода експериментів. Можна обрати два близькі відтінки для повсякденного манікюру або поєднати кілька контрастних кольорів для виразнішого дизайну.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про контурний манікюр, який став популярним.

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