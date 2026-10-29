Горизонтальний френч: ретро-манікюр повернувся в моду

Французький манікюр залишається одним із найпопулярніших варіантів оформлення нігтів, проте цього сезону його класичний вигляд зазнав цікавих змін. На зміну звичним вигнутим лініям приходять чіткі геометричні форми, які нагадують про моду минулих десятиліть.

Відео дня

Як пише Vogue, дедалі більше уваги привертає горизонтальний френч, який уже випробували знаменитості та популярні нейл-майстри. Такий дизайн поєднує ретроестетику 1960-х років із сучасними декоративними елементами.

Чим горизонтальний френч відрізняється від класичного

Головна особливість цього манікюру полягає у формі кольорової смужки на кінчику нігтя. Якщо традиційний френч повторює природний вигин вільного краю нігтьової пластини, то горизонтальний передбачає абсолютно пряму лінію.

Завдяки цьому нігті набувають виразнішого, геометричного вигляду. Дизайн нагадує естетику 1960-х років, коли в моді були контрастні кольори, чіткі контури та незвичайні поєднання.

Одним із прикладів тренду став манікюр співачки Сієнни Спіро, створений відомою нью-йоркською майстринею Мей Каваджирі. Вона оформила кінчики нігтів дзеркальним золотим хромом, провівши чітку горизонтальну межу. Біля основи кожного нігтя майстриня розмістила невеликі кристали, які додали дизайну святкового блиску.

За словами нейл-майстрині Ліззі Троу, популярність такого оформлення пояснюється його незвичайним переосмисленням класики. Прямі лінії роблять манікюр графічнішим, а декоративні деталі дозволяють адаптувати ретростиль до сучасних тенденцій.

РЕКЛАМА

Як зробити модний горизонтальний френч

Повторити такий манікюр можна навіть без складних художніх навичок, адже намалювати пряму смужку зазвичай простіше, ніж класичну вигнуту лінію.

Для основи найкраще вибрати напівпрозорий рожевий, молочний або тілесний лак. Нейтральна база робить відростання нігтів менш помітним, тому манікюр довше зберігає охайний вигляд.

Головні історії дня

Кінчики можна оформити кількома способами:

Металевий френч. Золотистий або сріблястий хром створює ефект дзеркальної поверхні та особливо гарно поєднується з мінімалістичними прикрасами.

Золотистий або сріблястий хром створює ефект дзеркальної поверхні та особливо гарно поєднується з мінімалістичними прикрасами. Контрастний френч. Чорні, бордові, шоколадні або темно-сині смужки на світлій основі додають манікюру виразності.

Чорні, бордові, шоколадні або темно-сині смужки на світлій основі додають манікюру виразності. Ефект котячого ока. Магнітний гель-лак на кінчиках створює переливчастий малюнок, який змінюється залежно від освітлення.

Магнітний гель-лак на кінчиках створює переливчастий малюнок, який змінюється залежно від освітлення. Френч із кристалами. Невеликі стрази біля кутикули або вздовж кольорової межі допоможуть створити більш урочистий дизайн.

РЕКЛАМА

Особливу увагу варто приділити якості покриття. Хромовані пігменти можуть швидше стиратися або відколюватися на вільному краї нігтя. Тому майстри радять ретельно запечатувати торець верхнім покриттям, дотримуючись технології нанесення обраних матеріалів.

Горизонтальний френч особливо ефектно пасує на нігтях квадратної форми, оскільки пряма лінія підкреслює їхню геометрію. Проте його можна адаптувати й до мигдалеподібних або овальних нігтів, змінюючи товщину кольорової смужки.

Головна перевага тренду – можливість експериментувати з відтінками та фактурами, зберігаючи впізнавану основу французького манікюру. Для повсякденного образу підійдуть тонкі нейтральні лінії, а для особливих подій можна вибрати металеві покриття, насичені кольори та блискучий декор.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про дизайн нігтів з контуром.