Зимовий гардероб не обов'язково має складатися з десятків светрів, курток та штанів. Щоб мати стильний вигляд навіть у морозну погоду, достатньо кількох універсальних речей, які легко поєднуються між собою. Саме на цьому принципі ґрунтується мінімалізм у моді – продумані покупки, практичність та відсутність зайвих деталей.

Відео дня

Myself розповідає, які п'ять речей допоможуть створити стильний зимовий гардероб без зайвих витрат і постійного оновлення одягу. Такі елементи залишаються актуальними незалежно від швидкоплинних трендів.

Чоботи, які пасуватимуть майже до всього

Взуття здатне повністю змінити характер образу, тому для мінімалістичного гардероба особливо важливо обрати універсальну пару. Найпрактичнішим рішенням стануть класичні чоботи чорного або коричневого кольору. Вони гармонійно поєднуються з джинсами, спідницями, трикотажними сукнями та довгими пальтами.

Варто звернути увагу на моделі без надмірного декору, масивних прикрас та яскравих деталей. Лаконічний дизайн дозволить носити таке взуття протягом кількох сезонів. Для зими важливо також враховувати якість утеплення, водостійкість матеріалу та наявність підошви, яка забезпечує хороше зчеплення зі слизькими поверхнями.

Водолазка – основа багатошарових образів

Одна з найкорисніших речей у холодну пору року – светр із високою горловиною. Він захищає шию від холоду й легко поєднується з іншими елементами одягу. Водолазку можна носити самостійно з джинсами або класичними штанами, а також під жакетом, кардиганом чи пальтом. Особливо вдало в мінімалістичний гардероб вписуються моделі з вовни, кашеміру або якісних змішаних тканин.

РЕКЛАМА

Щодо кольорів, універсальними залишаються молочний, сірий, чорний та шоколадний. Водночас одна яскрава водолазка може стати цікавим акцентом у стриманому зимовому образі.

Тепла куртка без зайвого об'єму

Якісний верхній одяг – одна з найважливіших складових зимового гардероба. Саме тому до вибору куртки варто поставитися особливо уважно. Сучасні пуховики можуть бути водночас теплими, легкими й елегантними. Завдяки продуманому крою вони не завжди створюють ефект громіздкого силуету, навіть якщо під ними одягнути об'ємний светр.

Головні історії дня

Для мінімалістичного стилю чудово підійдуть стьобані моделі з простими лініями, без великих логотипів та надлишкового оздоблення. Перевагу краще віддавати кольорам, які вже переважають у вашому гардеробі. Це дозволить легко комбінувати куртку з різним взуттям та аксесуарами. Під час вибору також важливо враховувати якість утеплювача, захист від вітру та температурні умови, для яких призначена модель.

Трикотажна сукня для комфорту та елегантності

Мінімалізм зовсім не означає відмову від жіночних образів. Навпаки, правильно підібрана трикотажна сукня може стати однією з найуніверсальніших речей зимового сезону. Вона поєднує практичність светра з елегантністю класичного вбрання, тому підходить як для повсякденних справ, так і для зустрічей чи роботи. Особливо актуальними залишаються моделі прямого крою, сукні міді та варіанти з високою горловиною.

РЕКЛАМА

У холодну погоду їх можна комбінувати зі щільними колготками, легінсами й високими чоботами. А за допомогою ременя або лаконічних прикрас легко зробити образ більш ошатним. Головне – обрати фасон, який не обмежує рухів і гармонійно поєднується з верхнім одягом.

Джинси, які не виходять із моди

Складно уявити повсякденний гардероб без джинсів. Вони залишаються універсальним рішенням незалежно від сезону й дозволяють створювати як розслаблені, так і стриманіші образи. Для мінімалістичного стилю варто придивитися до моделей прямого крою або класичних вузьких джинсів, якщо саме такий фасон вам подобається.

РЕКЛАМА

Темно-синій, графітовий та чорний денім особливо зручний для зимових поєднань. Такі джинси можна носити з водолазкою, об'ємним светром, коротким пуховиком чи довгим пальтом. Важливо, щоб модель добре сиділа по фігурі та відповідала вашому стилю життя. Адже головна перевага базового одягу – можливість носити його часто, створюючи різні комбінації.

Чому мінімалізм не означає лише чорний і бежевий

Поширена думка, що мінімалістичний гардероб обов'язково повинен складатися виключно з нейтральних відтінків. Насправді головне правило цього стилю – не відсутність кольору, а гармонійне поєднання речей. Навіть насичений червоний, зелений або синій можуть органічно вписатися в лаконічний образ, якщо використовувати їх продумано. Наприклад, яскравий светр чудово доповнить темні джинси та класичні чоботи. А кольорова сукня стане центральним елементом образу, якщо поєднати її зі стриманим верхнім одягом.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, які кольори светрів обрати цієї осені та зими.