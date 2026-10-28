Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиросійські окупанти на ТОТРосія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощіВерховна Рада України. Ілюстраційне фотоСкасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
66
Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку
Французький та італійський боб. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Стрижка боб залишається одним із найпопулярніших варіантів коротких зачісок, адже поєднує елегантність і простоту укладання. Особливої популярності набули два її різновиди – французький та італійський боб, які на перший погляд здаються майже однаковими.

Проте вони відрізняються довжиною, об'ємом, текстурою та способом укладання. Як пише InStyle, професійні стилісти пояснили, кому пасуватиме кожна із цих стрижок і як обрати найкращий варіант.

Чим відрізняється французький боб від італійського

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Французький та італійський боб. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Обидві стрижки є варіаціями класичного бобу, проте створюють різний ефект.

Французький боб зазвичай коротший, закінчується на рівні підборіддя або трохи вище. Йому властиві легка недбалість, природна текстура та невимушений вигляд. Часто таку стрижку доповнюють чубчиком або коротшими пасмами біля обличчя.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
1,0 т.
Простий трюк зробить розкішним будь-який осінній образ
1,0 т.
Простий трюк зробить розкішним будь-який осінній образ
Олена БилімОлена Билім
471
Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти
471
Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
258
Шість легких, але моторошних, макіяжів на Геловін своїми руками: їх зможе повторити кожен. Відео
258
Шість легких, але моторошних, макіяжів на Геловін своїми руками: їх зможе повторити кожен. Відео
Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Боб. Джерело: instagram.com/locateyourlook

Італійський боб відрізняється більшою довжиною, густотою та об'ємом. Волосся має виглядати пишним, гладеньким і доглянутим. Ця стрижка створює м'якший силует і додає образу вишуканості.

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Італійський боб. Джерело: Instagram @holliemercedes

За словами перукаря Чада Кука, французький боб має більш невимушений характер, тоді як італійський виглядає розкішніше та елегантніше.

Відрізняється і спосіб укладання. Французький варіант передбачає виразнішу текстуру, злегка підкручені кінчики та нерідко недбалий чубчик. Для італійського характерні плавні лінії, довші передні пасма та менш виражений проділ.

Як правильно укладати французький боб

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Боб. Джерело: instagram.com/missjobaker

Для французького бобу важливо створити чітку лінію зрізу приблизно на рівні підборіддя. Водночас форму стрижки потрібно адаптувати до рис обличчя та природної структури волосся.

Головна особливість цієї зачіски – поєднання точної стрижки з природною недбалістю. Волосся не повинно виглядати надто ретельно укладеним.

Стиліст Ірвінг Рамірес радить використовувати круглу щітку середнього діаметра та бігуді-липучки. Для укладання підійдуть засоби, які додають волоссю об'єму й текстури, але не обтяжують його.

Прикладом французького бобу є зачіска акторки Лілі Коллінз.

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Лілі Колінз обрала зачіску боб. Джерело: Instagram @jacobrozenberg, колаж OBOZ.UA

Як укладати італійський боб

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Боб. Джерело: Instagram @lauraverwi

Італійський боб потребує збереження густоти й об'єму волосся. Стилісти рекомендують уникати надмірного градуювання та великої кількості шарів, оскільки це може позбавити стрижку характерної пишності.

Головне завдання – створити ефект густого, здорового та блискучого волосся. Для укладання рекомендують використовувати фен і круглу щітку, злегка підкручуючи кінчики всередину. Пасма біля обличчя та на маківці можна зачісувати назад, щоб надати зачісці додаткового об'єму.

На відміну від французького бобу, тут краще використовувати менше текстурувальних засобів, віддаючи перевагу гладенькому та м'якому укладанню.

Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Подовжений боб. Джерело: Instagram, @naokoscintu

Після висушування волосся можна злегка розпушити пальцями, щоб зачіска виглядала природніше. Серед знаменитостей, які демонстрували подібну стрижку, – Зендея.

Який боб краще обрати

Французький боб підійде тим, хто:

  • любить короткі стрижки;
  • віддає перевагу природній текстурі та легкій недбалості;
  • хоче створити невимушений образ;
  • не прагне щодня ретельно укладати волосся.

Італійський боб варто обрати тим, хто:

  • хоче зберегти трохи більшу довжину;
  • любить об'ємні та гладенькі зачіски;
  • прагне візуально підкреслити густоту волосся;
  • віддає перевагу елегантному й доглянутому вигляду.

Водночас стилісти наголошують, що не слід обирати стрижку лише через її популярність або назву. Найкращий боб – той, що враховує форму обличчя, густоту волосся, його природну текстуру та повсякденні звички.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зробити модну восени 2026 французьку косу.

Схожі теми
стрижкизачіскиволосся
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!