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Французька коса знову увірвалася в осінні тренди: як зробити

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
222
Французька коса знову увірвалася в осінні тренди: як зробити
Французька коса в тренді восени. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Французька коса, яку багато хто пам’ятає ще зі шкільних років, повертається до списку наймодніших зачісок осені 2026 року. Її вже встигли продемонструвати Джіджі Хадід та інші знаменитості, довівши, що звичайне плетіння може стати стильним доповненням навіть до вишуканого образу.

До того ж повторити таку зачіску вдома значно простіше, ніж здається. Як правильно заплести французьку косу, розповідає Who What Wear.

Чому французька коса знову популярна

Французька коса знову увірвалася в осінні тренди: як зробити

Коса. Джерело: Instagram, @dimitrishair

Головна перевага цієї зачіски – універсальність. Вона пасує як для повсякденних справ, так і для святкових подій. Волосся можна заплести туго, створивши акуратну зачіску, або залишити кілька вільних пасом біля обличчя, щоб додати образу невимушеності.

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Попри назву, історія такого плетіння не починається у Франції. Подібні зачіски були відомі ще тисячі років тому, зокрема в Північній Африці. А назва "французька коса" поширилася в західній культурі значно пізніше.

Від звичайної коси французька відрізняється тим, що нові пасма поступово вплітають у зачіску від маківки до потилиці. Завдяки цьому волосся добре тримається, а плетіння щільно прилягає до голови.

Як самостійно заплести французьку косу

Для створення зачіски знадобляться гребінець, тонка гумка та, за бажанням, засіб для фіксації волосся.

  • Підготуйте волосся. Найзручніше плести косу наступного дня після миття голови, коли волосся вже не таке слизьке. Якщо воно надто гладеньке, можна скористатися текстурувальним спреєм. Перед початком ретельно розчешіть пасма.
  • Відокремте верхню частину. На маківці виділіть трикутну ділянку волосся та розділіть її на три приблизно однакові пасма.
  • Почніть плетіння. Перехрестіть ліве пасмо із середнім, поклавши його зверху. Потім так само перенесіть праве пасмо в центр. Це основа класичного плетіння.
  • Поступово додавайте волосся. Перед кожним наступним перехрещенням підхоплюйте невелику кількість вільного волосся з відповідного боку голови та приєднуйте до крайнього пасма. Продовжуйте чергувати сторони.
  • Доплетіть косу до кінця. Коли дійдете до потилиці й усе вільне волосся буде вплетене, продовжуйте звичайну косу з трьох пасом. Кінчик закріпіть гумкою.
  • Додайте зачісці об'єму. Обережно потягніть за окремі ланки плетіння, щоб трохи розширити їх. Біля обличчя можна випустити кілька тонких пасом, а готову зачіску злегка зафіксувати лаком.

Як зробити французьку косу пишнішою

Якщо волосся тонке, не варто надто сильно затягувати плетіння. Невелике послаблення пасом допоможе створити відчуття густоти. Додаткового об'єму можна досягти за допомогою текстурувального засобу.

Власницям хвилястого або кучерявого волосся часто достатньо природної текстури, тому додаткові засоби можуть і не знадобитися.

Французька коса залишає простір для експериментів: її можна починати ближче до чола, заплітати збоку або поєднувати з хвостом. А коли руки звикнуть до послідовності рухів, на створення такої зачіски знадобиться лише кілька хвилин.

OBOZ.UA принагідно пропонує варіанти зачісок, що візуально омолоджують обличчя.

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