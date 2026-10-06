Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Ворожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиВорожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуМешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтняСкільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитуванняСкільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги наційКамалія, яка набрала вагу після боротьби з раком, зізналася, чому "тане" на очах і чи колола собі препарати для схудненняКамалія, яка набрала вагу після боротьби з раком, зізналася, чому "тане" на очах і чи колола собі препарати для схуднення

Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 30
Формує ідеальну талію: як носити камербанд
Камербанд - як носити, щоб підкреслити талію. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Акцент на талії знову став одним із головних модних прийомів сезону. Якщо раніше для цього жінки носили жорсткі корсети, то сьогодні дизайнери пропонують значно комфортнішу альтернативу – камербанд.

Цей широкий пояс уже з’явився у колекціях модних брендів і поступово переходить із подіумів у повсякденні образи. Деталі інформує Myself.

Що таке камербанд

Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Камербанд. Джерело: Instagram, @kallmeyerofficial

Камербанд – це широкий пояс із тканини, зазвичай шовку або атласу, який носять на талії. Найчастіше він має характерні складки.

Спочатку камербанд був частиною чоловічого вечірнього гардероба. За дрескодом Black Tie його носять зі смокінгом замість жилета.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,8 т.
Перестав носити після 30: Андре Тан назвав 5 речей, які потрібно викинути з гардеробу
icon 2,8 т.
Перестав носити після 30: Андре Тан назвав 5 речей, які потрібно викинути з гардеробу
Олена БилімОлена Билім
icon 2,7 т.
Як уникнути осіннього випадіння волосся: допоможуть домашні засоби
icon 2,7 т.
Як уникнути осіннього випадіння волосся: допоможуть домашні засоби
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,6 т.
Помʼякшує риси обличчя: який макіяж став трендом осені 2026
icon 1,6 т.
Помʼякшує риси обличчя: який макіяж став трендом осені 2026

Назва аксесуара походить від перського слова kamarband, що означає "пояс" або "пов’язка на талію". У XIX столітті британські офіцери, які служили в Індії, почали носити такі тканинні пояси замість жилетів під час урочистих подій. Згодом камербанд став частиною західної вечірньої моди.

Тепер дизайнери пропонують носити його не лише зі смокінгом. Камербанд надягають поверх суконь, сорочок, блуз і жакетів – він підкреслює талію та робить силует виразнішим.

Як носити камербанд

У тон верхній частині образу. Камербанд можна підібрати під сорочку або блузку. Такий прийом створює цілісний образ і водночас акцентує лінію талії.

У тон штанам або спідниці. Ще один варіант – поєднати пояс із нижньою частиною комплекту. Так образ залишається стриманим і елегантним.

Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Камербанд. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Як яскравий акцент. Камербанд необов’язково має повторювати кольори одягу. Дизайнери використовують контрастні моделі, наприклад білий пояс із синьою сорочкою та чорними штанами.

Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Камербанд. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Поверх сукні. Широкий пояс особливо добре працює з вільними або плісированими сукнями. Він підкреслює талію та додає силуету чіткіших пропорцій.

З принтом. Камербанд може бути не лише однотонним. Пояси з візерунками легко вписати в образ, якщо хоча б один із кольорів принта повторюється в інших речах.

У повсякденних образах. Камербанд можна носити навіть із джинсами або лонгслівом. Щоб аксесуар не здавався надто урочистим або, навпаки, випадковим, стилісти радять додати ще одну елегантну річ – наприклад, сорочку, блузку чи класичні штани.

Чим замінити камербанд

Купувати окремий аксесуар необов’язково. Схожий ефект можна створити за допомогою широкого шовкового шарфа. Його варто скласти у широку смугу, обгорнути навколо талії, а кінці зав’язати та сховати.

Ще один модний варіант – використати краватку, обгорнувши її навколо талії та закріпивши брошкою.

Камербанд став простим способом зробити акцент на талії без корсетів і складних стилістичних прийомів. Він пасує і до вечірніх комплектів, і до більш розслабленого повсякденного одягу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кольори будуть в моді цієї осені.

Схожі теми
Модні лайфхакиМодаодягСтиль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись