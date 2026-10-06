Формує ідеальну талію: як носити камербанд

Акцент на талії знову став одним із головних модних прийомів сезону. Якщо раніше для цього жінки носили жорсткі корсети, то сьогодні дизайнери пропонують значно комфортнішу альтернативу – камербанд.

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Цей широкий пояс уже з’явився у колекціях модних брендів і поступово переходить із подіумів у повсякденні образи. Деталі інформує Myself.

Що таке камербанд

Камербанд – це широкий пояс із тканини, зазвичай шовку або атласу, який носять на талії. Найчастіше він має характерні складки.

Спочатку камербанд був частиною чоловічого вечірнього гардероба. За дрескодом Black Tie його носять зі смокінгом замість жилета.

Назва аксесуара походить від перського слова kamarband, що означає "пояс" або "пов’язка на талію". У XIX столітті британські офіцери, які служили в Індії, почали носити такі тканинні пояси замість жилетів під час урочистих подій. Згодом камербанд став частиною західної вечірньої моди.

Тепер дизайнери пропонують носити його не лише зі смокінгом. Камербанд надягають поверх суконь, сорочок, блуз і жакетів – він підкреслює талію та робить силует виразнішим.

Як носити камербанд

У тон верхній частині образу. Камербанд можна підібрати під сорочку або блузку. Такий прийом створює цілісний образ і водночас акцентує лінію талії.

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У тон штанам або спідниці. Ще один варіант – поєднати пояс із нижньою частиною комплекту. Так образ залишається стриманим і елегантним.

Як яскравий акцент. Камербанд необов’язково має повторювати кольори одягу. Дизайнери використовують контрастні моделі, наприклад білий пояс із синьою сорочкою та чорними штанами.

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Поверх сукні. Широкий пояс особливо добре працює з вільними або плісированими сукнями. Він підкреслює талію та додає силуету чіткіших пропорцій.

З принтом. Камербанд може бути не лише однотонним. Пояси з візерунками легко вписати в образ, якщо хоча б один із кольорів принта повторюється в інших речах.

У повсякденних образах. Камербанд можна носити навіть із джинсами або лонгслівом. Щоб аксесуар не здавався надто урочистим або, навпаки, випадковим, стилісти радять додати ще одну елегантну річ – наприклад, сорочку, блузку чи класичні штани.

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Чим замінити камербанд

Купувати окремий аксесуар необов’язково. Схожий ефект можна створити за допомогою широкого шовкового шарфа. Його варто скласти у широку смугу, обгорнути навколо талії, а кінці зав’язати та сховати.

Ще один модний варіант – використати краватку, обгорнувши її навколо талії та закріпивши брошкою.

Камербанд став простим способом зробити акцент на талії без корсетів і складних стилістичних прийомів. Він пасує і до вечірніх комплектів, і до більш розслабленого повсякденного одягу.

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