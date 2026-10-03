Фалаяж: як зробити модне осіннє фарбування

Осіння зміна погоди позначається і на нашій зовнішності – колір обличчя стає не таким свіжим, а волосся тьмяніє і втрачає частину блиску. На щастя, повернути шевелюрі силу допоможе модне восени 2026 року фарбування під назвою фалаяж.

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Його секрет полягає в тому, що пасма теплих відтінків створюють затишні осінні акценти у волоссі та повертають йому омріяне сяйво. Чим фалаяж відрізняється від класичного балаяжу і як виконати його правильно, розбиралось видання Myself.

Що таке фалаяж

Назва техніки утворена з двох слів: англійського fall (осінь) та balayage (балаяж). Фактично це осіння варіація всім відомого фарбування, однак замість дуже світлих або холодних пасом у волосся м'яко додають теплі нюанси. Особливо виграшно виглядають відтінки карамелі, меду, стиглого зерна, міді чи каштана. Переходи при цьому залишаються плавними та розмитими, тож результат зовсім не схожий на класичне мелірування.

Фалаяж та балаяж – яка між ними різниця

Найголовніша відмінність полягає в колірній палітрі. Традиційний балаяж може бути холодним, попелястим, дуже світлим або теплим. У фалаяжі ж робиться свідомий акцент виключно на теплих тонах, які асоціюються з осінню. Так, темне волосся отримує карамельні відблиски, а світле завдяки медовим чи золотистим нюансам набуває м'якшого й теплішого вигляду.

Кому личить фалаяж

Головний плюс фалаяжу полягає у його універсальності: техніку легко підлаштувати під будь-який початковий колір волосся. Блондинкам ідеально підійдуть медові та золотисті тони. Темно-русяве та світло-каштанове волосся завдяки карамелі й теплому шоколаду отримає глибину. На темно-каштановому волоссі ефектно виглядають відтінки стиглого каштана, міді чи глибокої карамелі.

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Втім, вибір ідеального нюансу залежить ще й від підтону шкіри. Тому перед візитом до колориста варто зберегти кілька референсів із бажаним результатом.

Чому фалаяж ідеально пасує до осені

Улітку нам до душі вигорілі на сонці, максимально світлі пасма. Восени ж природно хочеться бачити колір волосся насиченішим, глибшим і теплішим.

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Фалаяж стає чудовим рішенням, адже для оновлення образу не доведеться радикально перефарбовувати всю шевелюру. Усього кілька теплих акцентів здані миттєво освіжити зачіску й надати їй осіннього настрою.

Чи складний фалаяж у догляді

Оскільки при техніці балаяж розтяжка кольору робиться м'яко й не від самого кореня, відростання волосся виглядає природно та не кидається в очі так сильно, як після звичайного фарбування.

Утім, повністю забувати про догляд все ж не варто. Теплі та особливо рудуваті пігменти мають властивість вимиватися з часом. Зберегти колір соковитим і свіжим допоможуть спеціальні засоби для фарбованого волосся та періодичне тонування чи глосинг у салоні.

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