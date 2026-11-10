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Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
336
Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся
Стрижки боб. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Тонке волосся часто швидко втрачає об’єм, а невдало підібрана стрижка може лише підкреслити його недостатню густоту. Однак правильно обрана довжина та форма здатні помітно змінити ситуацію.

Як пише InStyle, стилісти радять звернути увагу на стрижки з чітким, рівним зрізом. На відміну від надмірно філірованих кінчиків, вони створюють візуальну щільність і допомагають волоссю здаватися густішим. Експерти назвали десять варіантів, які особливо вдало підходять для тонкого волосся.

Боб Prada

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Боб Prada. Джерело: Instagram, @dimitrishair

Це елегантна стрижка з рівним зрізом і кінчиками, злегка підкрученими всередину на рівні щелепи. Боковий проділ і легка асиметрія додають зачісці глибини та рухливості.

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Стиліст Дімітріс Джаннетос радить використовувати легку помаду для волосся, щоб пригладити неслухняні пасма, не обтяжуючи їх.

Паризький боб

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Боб. Джерело: instagram.com/locateyourlook

Короткий боб у французькому стилі – вдалий вибір для тих, хто прагне додати волоссю об'єму без складної укладки. Його особливість – чіткий, але злегка нерівний зріз, який створює ефект природної текстури.

Така стрижка додає короткому волоссю виразності й не дозволяє кінчикам здаватися надто тонкими.

Боб вище підборіддя

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Лілі Колінз обрала зачіску японський боб. Джерело: Instagram @jacobrozenberg, колаж OBOZ.UA

Натхненна стилем Твіггі, ця стрижка передбачає довжину трохи нижче вух, акуратну потилицю та боковий проділ. Волосся можна заправляти за вуха, укладати на чоло або залишати рівним.

Стиліст Гаррен наголошує, що важливо зберегти щільний зріз без надмірного проріджування пасом. Саме це допомагає створити ефект густого волосся.

Рокерський боб із прямим чубчиком

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Французький боб. Джерело: Instagram, @rena.calhoun

Тим, хто любить сміливіші зачіски, підійде боб довжиною до щелепи або трохи нижче з густим прямим чубчиком.

На відміну від легкого, прорідженого чубчика, рівний зріз створює чітку лінію та візуально додає щільності. Така стрижка поєднує недбалу рокерську естетику з виразною геометрією.

Гладкий боб із рівним зрізом

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Італійський боб. Джерело: Instagram @holliemercedes

Один із найпростіших способів візуально зробити волосся густішим – обрати класичний боб однакової довжини. Завдяки відсутності виражених шарів кінчики здаються щільнішими.

Перукар Франк Іск'єрдо радить зупинитися на довжині до підборіддя та уникати сильного градуювання. Гладка укладка з природним блиском додатково підкреслить форму стрижки.

Піксі з боковим чубчиком

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Варіація піксі. Джерело: Instagram @cnaselli.

Дуже коротке волосся також може здаватися об'ємним, якщо правильно підібрати форму. Піксі з подовженими пасмами спереду дозволяє створювати різні укладки, зокрема зачісувати чубчик набік.

Для натхнення стилісти пропонують звернути увагу на короткі стрижки Мішель Вільямс і Мії Ферроу. Особливо вдало така зачіска може підкреслити риси обличчя.

Подовжений боб із боковим проділом

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Боб з боковим проділом. Джерело: instagram.com/jentioseco

Якщо не хочеться надто коротко стригти волосся, варто розглянути лоб – подовжений боб трохи вище плечей.

Ця довжина дозволяє зберегти відчуття густоти, водночас волосся залишається достатньо легким для об'ємної укладки. Глибокий боковий проділ допомагає підняти пасма біля коренів і створити додатковий об'єм.

Класичний боб із чіткими лініями

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Боб. Джерело: instagram.com/missjobaker

Стрижка до підборіддя з ідеально рівними кінчиками залишається одним із найвдаліших рішень для тонкого волосся.

Її головна перевага – виразний силует, який створює враження більшої густоти. Найкраще геометрію такого бобу підкреслює пряма, гладка укладка з блиском.

Асиметричний боб

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Шеггі-боб. Джерело: Instagram, @oliviaculpo

Невелика різниця в довжині пасом здатна візуально змінити густоту зачіски. Коли з одного боку волосся трохи довше, виникає ефект додаткового об'єму та глибини.

Стилісти рекомендують поєднувати асиметричний зріз із глибоким боковим проділом. Це допомагає надати зачісці виразнішої форми без складного укладання.

Ковбойський боб

Додають густоти: найкращі зачіски для тонкого волосся

Ковбойський боб. Джерело: Instagram, @dimitrishair

Ковбойський боб – більш розслаблений варіант класичної стрижки. Він поєднує довжину до підборіддя, чубчик-шторку та легкі текстуровані шари.

На відміну від ідеально гладких зачісок, тут головний акцент зроблено на природній рухливості пасом. Така форма додає волоссю пишності та створює ефект невимушеної, об'ємної укладки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кольори в моді цієї осені.

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