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Чубчик із 70-х знову в моді: його дуже легко вкладати

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
792
Чубчик із 70-х знову в моді: його дуже легко вкладати
Джейн Біркін. Джерело: institutfrancais.dk

Осінь часто надихає на зміни в зовнішності, проте для оновлення образу зовсім не обов'язково кардинально змінювати зачіску чи фарбувати волосся. Іноді достатньо лише трохи підстригти пасма біля обличчя, щоб мати зовсім інший вигляд.

Цієї осені знову набуває популярності чубчик, який був особливо модним у 1970-х роках. Як пише Myself, його головні переваги – природність, універсальність і простота укладання.

Який чубчик повернувся в моду

Чубчик із 70-х знову в моді: його дуже легко вкладати

Чубчик у стилі Джейн Біркін. Джерело: Instagram, @valeriaferreiramakeup

Йдеться про Birkin Bangs – чубчик у стилі Джейн Біркін, британсько-французької акторки та співачки, яка стала однією з ікон стилю 1960–1970-х років.

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Його особливість полягає в легких, злегка нерівних пасмах, які зазвичай сягають брів. На відміну від густого чубчика з ідеально прямим зрізом, цей варіант має м'якший вигляд і не створює відчуття надмірної укладеності.

Головний принцип Birkin Bangs – невимушеність. Пасма можуть трохи розділятися, спадати на лоб і рухатися природно. Саме завдяки цьому зачіска асоціюється з французьким стилем, у якому цінують простоту й елегантність.

Кому пасуватиме чубчик у стилі Джейн Біркін

Чубчик із 70-х знову в моді: його дуже легко вкладати

Чубчик у стилі Джейн Біркін. Джерело: Instagram, @gitabass

Однією з переваг цієї зачіски є можливість пристосувати її до різних рис обличчя. Важливо лише правильно підібрати довжину та густоту пасом.

  • Кругле обличчя. Краще обирати трохи подовжений чубчик із пасмами, які плавно переходять у волосся з боків.
  • Видовжене обличчя. Гармонійний вигляд матиме густіший варіант, який частково прикриває лоб.
  • Квадратне обличчя. М'які, злегка розріджені пасма допоможуть візуально пом'якшити виразні риси.

Найменше зусиль така зачіска потребує на прямому або трохи хвилястому волоссі. Власницям кучерів теж можна спробувати Birkin Bangs, однак варто врахувати, що після висихання завитки піднімаються, тому довжину чубчика потрібно підбирати з урахуванням природної текстури волосся.

Як правильно вкладати модний чубчик

Для щоденного укладання не знадобиться багато косметичних засобів чи спеціальних інструментів. Достатньо фена та невеликої круглої щітки.

Після миття чубчик слід обережно підсушити, спрямовуючи повітря так, щоб пасма лягали в потрібному напрямку. Важливо не підкручувати кінчики надто сильно, інакше зачіска втратить характерну легкість.

Якщо волосся швидко жирніє біля коренів, можна скористатися невеликою кількістю сухого шампуню. Водночас важких олій, воску та надмірної кількості засобів для фіксації краще уникати, оскільки вони можуть обтяжувати пасма.

Особливо зручний цей чубчик восени, коли доводиться носити головні убори. Навіть якщо волосся прим'ялося під шапкою, повернути йому об'єм можна за допомогою гребінця та сухого шампуню.

Як часто потрібно підстригати чубчик

Оскільки Birkin Bangs зазвичай закінчується на рівні брів, волосся поступово починає спадати на очі. Щоб підтримувати бажану довжину, перукарі радять оновлювати стрижку приблизно раз на 4–6 тижнів.

Утім, цей варіант має ще одну перевагу: навіть коли чубчик відростає, він не втрачає привабливості. Довші пасма можна розділити посередині або зачесати набік, поступово перетворюючи зачіску на подовжений чубчик, що обрамляє обличчя.

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