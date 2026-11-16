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Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
474
Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок
Трендовий манікюр. Джерело: Instagram, @disseynails, @myprettyset. Колаж OBOZ.UA

Манікюр у горошок, який асоціюється з ретромодою, знову опинився серед популярних трендів. Цієї осені майстри пропонують відійти від звичних поєднань білого та чорного й експериментувати з насиченими винними відтінками, металевими акцентами та незвичайними візерунками.

Як пише InStyle, горошок можна поєднувати з французьким манікюром, анімалістичними принтами, блискітками та різноманітними текстурами. Видання зібрало добірку стильних дизайнів, серед яких є як стримані варіанти, так і яскраві композиції.

Максималізм у нейтральних відтінках

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Максималізм у нейтральних відтінках. Джерело: Instagram, @disseynails

Один із найцікавіших варіантів сезону поєднує коричневий, чорний, білий та сіро-бежевий відтінки.

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Особливість такого манікюру – змішування різних візерунків. На одних нігтях можна намалювати акуратний горошок, а на інших – смужки. Попри велику кількість деталей, завдяки спокійній палітрі композиція залишається гармонійною.

Горошок у стилі далматинця

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Горошок у стилі далматинця. Джерело: Instagram, @myprettyset

Анімалістичні принти продовжують надихати майстрів манікюру. Цього разу в центрі уваги – плями, що нагадують забарвлення далматинця.

Такий малюнок особливо цікаво поєднується з французьким манікюром. Замість звичайного білого кінчика нігтя можна використати контрастний плямистий принт. Дизайн має оригінальний вигляд, але водночас залишається достатньо стриманим для повсякденного образу.

Хромований горошок

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Хромований горошок. Джерело: Instagram, @myprettyset

Любителькам блискучого манікюру варто звернути увагу на металеві акценти. В основі цього дизайну – класичний френч, доповнений маленькими хромованими крапками. Металевий блиск створює цікавий контраст із ніжною основою, додаючи нігтям вишуканості.

Такий варіант підійде тим, хто хоче спробувати незвичайний нейларт, але не готовий повністю покривати нігті блискучим лаком.

Черепаховий принт 

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Черепаховий принт. Джерело: Instagram, @byshelley

Ще одна тенденція – поєднання кількох різних дизайнів в одному манікюрі. Насичені коричневі відтінки, горошок у стилі черепахового панцира, витончені квіти та французький манікюр створюють цікаву осінню композицію.

Секрет такого оформлення полягає в гармонійному доборі кольорів. Тепла коричнева палітра об'єднує різні візерунки, тому навіть насичений деталями манікюр не здається хаотичним.

Червоне вино

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Червоне вино. Джерело: Instagram, @az.naildesigns

Глибокий винно-червоний відтінок залишається одним із найефектніших кольорів осіннього манікюру. У цьому дизайні його поєднують із мерехтливим покриттям "котяче око", принтом під крокодилячу шкіру, горошком і французьким манікюром.

Окремі нігті можна залишити однотонними, щоб урівноважити складніші елементи. Таке поєднання створює виразний манікюр, який особливо гармонійно доповнюватиме осінні образи.

Горошок із коштовними акцентами

Якщо хочеться чогось святкового, варто спробувати манікюр, прикрашений декоративними камінцями. Для цього дизайну пропонують довгі нігті квадратної форми з класичним френчем та чорними крапками. Додаткової виразності надають невеликі групи різнокольорових стразів.

Поєднання простого геометричного візерунка та блискучого декору робить манікюр ошатним. Особливо ефектно він доповнюватиме вечірні образи.

Ретросмужки з білим горошком

Червоне вино, ліловий оксамит і не лише: 7 трендових осінніх дизайнів нігтів у горошок

Ретросмужки з білим горошком. Джерело: Instagram, @pressed.byp

Завершує добірку манікюр, натхненний естетикою ретро. Його головна особливість – поєднання чорних, оливкових та бордових смужок із чіткими білими крапками. Основою слугує французький манікюр на нігтях мигдалеподібної форми.

Контрастні візерунки додають дизайну грайливості, а приглушені осінні кольори роблять його особливо актуальним для прохолодного сезону.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, які темні кольори манікюру актуальні цієї осені.

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