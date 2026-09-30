Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 382
Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним
Трендові образи
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Осінній гардероб не обов’язково повністю оновлювати щосезону. Достатньо кількох актуальних речей, які легко поєднуються з базовим одягом і додають образам сучасного звучання.

Восени 2026 року дизайнери та модні бренди роблять ставку на виразні фактури, високі коміри, картаті принти й аксесуари, які здатні змінити навіть найпростіший образ. Myself оприлюднили п’ять трендів, на які варто звернути увагу.

Куртки з високим коміром

Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним

Куртки з високим коміром

Джерело: myself.de

Один із найпомітніших трендів сезону – funnel neck jackets, тобто куртки з високим коміром, який щільно охоплює шию.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 677
Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн
icon 677
Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 612
Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені
icon 612
Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені
Олена БилімОлена Билім
icon 221
Минулорічний тренд досі актуальний: які кольори поєднувати цієї осені
icon 221
Минулорічний тренд досі актуальний: які кольори поєднувати цієї осені

Такі моделі поєднують практичність і стриману елегантність. Восени особливо актуальні шкіряні куртки та вовняні бомбери з високим коміром.

Носити їх можна по-різному: з широкими джинсами та лоферами, класичними брюками або навіть взуттям на підборах. До того ж купувати нову річ необов’язково. Якщо у вашої куртки достатньо широкий комір, спробуйте підняти його – інколи цього достатньо, щоб отримати модний силует.

Крокодиляча фактура

Анімалістичні принти залишаються в моді, але цього сезону на перший план виходить не леопард, а фактура під крокодилячу шкіру.

Вона особливо доречно працює в аксесуарах: сумках, клатчах, ременях і взутті. Такий матеріал додає образу фактурності, але не перевантажує його.

Особливо ефектно аксесуари під крокодилячу шкіру поєднуються з базовим одягом нейтральних відтінків. А якщо хочеться зробити образ яскравішим, можна обрати бордову, червону або шоколадну сумку.

Лофери зі складками

Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним

Лофери зі складками

Джерело: myself.de

Класичні лофери не залишають модні добірки вже кілька сезонів, однак восени 2026 року актуальними стали моделі з м’якими складками та зібраною шкірою. Найкраще такі лофери поєднуються з прямими джинсами, костюмними брюками, спідницями міді та об’ємними жакетами.

Головне – звертати увагу не лише на дизайн, а й на матеріал. М’яка шкіра буде комфортнішою для щоденного носіння, тоді як надто жорсткі моделі можуть натирати ноги.

Клітинка

Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним

Клітинка

Джерело: myself.de

Ще один великий тренд осені – картатий принт. У клітинку можуть бути сорочки, брюки, пальта, спідниці та навіть цілі костюми. Тим, хто не готовий одразу вдягатися в картатий total look, можна почати з аксесуарів.

Найпростіший варіант – шарф у клітинку. Він легко освіжає однотонний осінній образ і добре поєднується з пальтами, тренчами та шкіряними куртками.

Також картату сорочку можна не лише носити звичним способом, а й зав’язати на талії. Такий прийом зробить навіть базовий комплект із джинсів і футболки цікавішим.

Замша

Замша була одним із головних матеріалів минулого сезону і восени 2026 року не втрачає популярності. Особливо актуальними залишаються замшеві сумки, чоботи, жакети, спідниці та куртки. На подіумах можна побачити навіть повні образи, створені з цього матеріалу.

Найпопулярніші відтінки – коричневий, карамельний, шоколадний, бежевий і темно-бордовий.

Водночас замша потребує уважного догляду. Вона чутлива до вологи та бруду, тому перед носінням її бажано обробити спеціальним захисним засобом.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як підібрати джинси під себе, якщо не має змоги їх поміряти.

Схожі теми
МодаодягСтиль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись