Український дизайнер Андре Тан назвав п’ять базових речей із мас-маркету, які можуть мати вигляд дорогого дизайнерського одягу, але не коштуватимуть як крило літака. За його словами, секрет не в ціннику чи гучному бренді, а в правильному крої, тканині та відсутності зайвого декору.

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Серед речей, які стиліст радить шукати в магазинах недорогого одягу, – класичний жакет, широкі костюмні штани, бавовняна сорочка, темні джинси без потертостей і мінімалістична сумка. Дизайнер пояснив в Instagram, на які деталі варто звертати увагу під час вибору кожної з них.

1. Класичний жакет

Насамперед Андре Тан радить звернути увагу на класичний жакет. Головне – чітка лінія плечей, щільна якісна тканина та мінімум декоративних елементів. Така річ матиме елегантний вигляд навіть у тому разі, якщо її придбали на розпродажі в мас-маркеті.

2. Широкі костюмні штани

Ще одна вдала інвестиція в гардероб – широкі штани з високою посадкою. Андре Тан радить обирати моделі правильної довжини та з гарної тканини. На його думку, такий фасон здатний візуально подовжити ноги й зробити образ дорожчим.

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3. Щільна бавовняна сорочка

Третя позиція у списку дизайнера – сорочка з щільної бавовни. Важливо, щоб матеріал не просвічувався, адже саме якість тканини значною мірою впливає на загальне враження від речі. Андре Тан переконаний, що така сорочка завжди має дорогий вигляд, навіть якщо коштує недорого.

4. Темні джинси без потертостей

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Замість моделей із дірками, декоративними елементами та штучними потертостями дизайнер радить обирати прямі темні джинси лаконічного крою. Вони легко поєднуються з іншими базовими речами та не перевантажують образ.

5. Мінімалістична сумка

Завершує перелік сумка чіткої форми з акуратною фурнітурою та без великих логотипів. Андре Тан вважає, що саме стриманий дизайн, а не демонстративні ознаки розкоші, допомагає аксесуару мати дорогий вигляд.

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Окремо дизайнер висловився про любов до речей із видимими логотипами. На його думку, справжній стиль не потребує гучних заяв про вартість одягу чи бренд, який його створив.

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав 5 речей, які потрібно викинути з гардеробу.