Альтернатива меліруванню: як зробити трендове фарбування бебілайтс

Не кожне фарбування волосся передбачає кардинальну зміну кольору чи помітні світлі пасма. Серед популярних технік дедалі більше уваги привертає бебілайтс (babylights), що дозволяє створити природний ефект волосся, злегка освітленого сонцем.

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На відміну від традиційного мелірування, таке фарбування забезпечує плавні переходи між відтінками та майже непомітне відростання коренів..Чим особливий бебілайтс і кому варто його спробувати, розповідає InStyle.

Що таке бебілайтс і чим він відрізняється від мелірування

Бебілайтс – це техніка делікатного освітлення дуже тонких пасом волосся, завдяки якій створюється м'який перехід між природним і світлішим кольором.

Фактично це різновид мелірування, однак майстер працює зі значно дрібнішими пасмами. У результаті світлі ділянки не виділяються окремими смугами, а гармонійно поєднуються з основним відтінком.

Перукарка Алісса Блек із салону Eric Marshall Salon пояснює, що бебілайтс створює менш помітний контраст, ніж класичне мелірування. Завдяки цьому навіть після відростання волосся межа між пофарбованими пасмами та природним кольором залишається м'якшою.

Традиційне мелірування, навпаки, дозволяє отримати виразніші світлі акценти. Залежно від побажань клієнта майстер може створити як делікатні переливи, так і широкі контрастні пасма.

Як роблять фарбування бебілайтс

Головний секрет техніки полягає у виборі надзвичайно тонких пасом, які освітлюють так, щоб вони поступово зливалися з рештою волосся.

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Спочатку колорист оцінює природний колір, структуру волосся та бажаний результат. Потім відокремлює дрібні пасма й наносить на них освітлювальний склад.

Майстер може змінювати кількість і розташування освітлених ділянок залежно від того, наскільки світлим має стати волосся. Якщо розмістити кілька тонких пасом поруч, ефект буде помітнішим.

Після освітлення за потреби застосовують тонування або відтінковий глос, щоб надати волоссю бажаного відтінку. Так можна отримати теплі медові, прохолодні попелясті, шоколадні або мідні переливи.

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Колорист Ієн Маккейб зазначає, що навіть за допомогою найтонших пасом можна створити досить виразний результат. Усе залежить від їхньої кількості, розташування та вибраних відтінків.

Кому найбільше підходить бебілайтс

Таке фарбування стане хорошим рішенням для тих, хто прагне освіжити природний колір волосся без різкого контрасту.

Особливо вдало техніка підходить власницям русявого та світлого волосся. Делікатні світлі акценти допомагають зробити колір багатограннішим, зберігаючи природність. Брюнетки також можуть спробувати бебілайтс. На темному волоссі тонкі освітлені пасма створюють м'які переливи та додають зачісці візуальної глибини.

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Крім того, техніку можна поєднувати з традиційним меліруванням. Наприклад, біля обличчя та на маківці зробити світліші акценти, а на потилиці залишити більше природного кольору. Такий підхід дозволяє зробити зачіску виразнішою, не освітлюючи все волосся однаково.

Як часто потрібно оновлювати фарбування

Одна з переваг бебілайтс – плавне відростання волосся без різкої межі кольорів. Проте частота повторного фарбування залежить від природного відтінку та бажаного ефекту.

За словами Алісси Блек, власниці світлого й темно-русявого волосся часто можуть робити перерву між процедурами до 12 тижнів.

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Для брюнеток рекомендований інтервал зазвичай коротший – від шести до восьми тижнів, якщо вони хочуть підтримувати рівномірні світлі переливи. Якщо освітлення було мінімальним, повторне фарбування можна відкласти й на довший термін, погодившись на менш помітний ефект.

Для порівняння, класичне мелірування зазвичай потребує оновлення кожні 8–12 тижнів. Що сильніший контраст між коренями та світлими пасмами, то швидше виникає потреба в корекції.

Що краще обрати: бебілайтс чи класичне мелірування

Обидві техніки дозволяють зробити волосся світлішим, додати йому об'єму на вигляд та підкреслити природну текстуру. Проте кінцевий результат може суттєво відрізнятися.

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Бебілайтс варто обрати тим, хто хоче отримати максимально натуральний ефект і уникнути помітних світлих смуг. Натомість традиційне мелірування більше підійде для виразного освітлення та контрастніших переходів.

Водночас колористи наголошують, що ці техніки не обов'язково протиставляти. Їх можна комбінувати, враховуючи природний колір волосся, його структуру та бажану яскравість. Саме індивідуальний підбір відтінків і розташування пасом дозволяє отримати гармонійне фарбування, яке підкреслюватиме природну красу волосся.

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