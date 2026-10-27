Абсолютний хіт: який стиль одягу обрати восени і взимку

Мода сезону осінь-зима 2026/2027 повертає до гардероба елегантність, практичність і несподівані деталі. Одним із найпомітніших трендів став стиль, натхненний верховою їздою, ковбойською естетикою та заміським життям.

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Дизайнери пропонують поєднувати високі чоботи, класичні жакети, шкіряні аксесуари й одяг із зображенням коней. Як пише Interia, цей напрям уже підкорив світові подіуми й, за прогнозами модних експертів, залишатиметься актуальним щонайменше до весни 2027 року.

Який стиль одягу буде модним восени та взимку 2026/2027

Головним модним відкриттям сезону став кінний стиль, або equestrian style, який поєднує елементи традиційного одягу для верхової їзди із сучасними повсякденними речами.

Його характерні особливості – високі чоботи, приталені жакети, вузькі штани, ремені з масивними пряжками, шкіряні аксесуари та хустки. Особливу популярність здобули також принти із зображенням коней і декоративні елементи у формі підков.

Модні блогерки популяризували образи в стилі cowgirl core, натхненні американськими ранчо, кантрі-музикою та культурою Дикого Заходу. Свою роль відіграв і популярний серіал "Єллоустоун", який привернув увагу до ковбойських чобіт, капелюхів, шкіряного одягу та речей із бахромою.

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Цікаво, що 2026-й за китайським календарем є роком Вогняного Коня. Цей символ асоціюється зі свободою, сміливістю, незалежністю та рухом, що стало додатковим джерелом натхнення для дизайнерів.

Як світові бренди обіграли новий тренд

Однією з найяскравіших прихильниць кінної естетики стала дизайнерка Стелла Маккартні. Для презентації колекції осінь-зима 2026/2027 вона обрала манеж у Парижі, підкресливши зв'язок моди з верховою їздою.

Головні історії дня

На подіумі з'явилися моделі у високих чоботах, жакетах із виразною лінією плечей та елегантних костюмах. Навіть запрошення на показ підтримували загальну концепцію – їх прикрашали маленькі іграшкові коники.

Модний дім Chloé також звернувся до кінної тематики. У колекції з'явилися вузькі штани, високі чоботи, блейзери та незвичайні ремені з декоративними деталями, що нагадують силуети коней.

Бренд Celine зробив акцент на стриманій елегантності. Дизайнери запропонували поєднувати однотонні жакети з бриджами, а образи доповнювати шовковими хустками з малюнками підков.

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Ralph Lauren представив власне бачення тренду, використовуючи ковбойські капелюхи, класичні костюми, денім та високі чоботи.

Окремої уваги заслуговує Hermès, для якого кінна тематика давно стала частиною фірмового стилю. Історія бренду починалася з виготовлення кінної упряжі, тому мотиви сідел, вуздечок та інших аксесуарів для верхової їзди регулярно з'являються в його колекціях.

Як носити кінний стиль восени та взимку

Щоб підтримати модний тренд, зовсім не обов'язково повністю змінювати гардероб. Достатньо додати кілька характерних деталей до звичних образів.

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Високі чоботи та вузькі штани. Класичне поєднання, яке можна доповнити об'ємним светром або приталеним жакетом.

Класичне поєднання, яке можна доповнити об'ємним светром або приталеним жакетом. Ковбойські чоботи та джинси. Практичний варіант для повсякденного гардероба, який добре виглядає зі шкіряною курткою чи довгим пальтом.

Практичний варіант для повсякденного гардероба, який добре виглядає зі шкіряною курткою чи довгим пальтом. Жакети чоловічого крою. Особливо актуальні моделі в коричневих, бежевих, сірих і темно-зелених відтінках.

Особливо актуальні моделі в коричневих, бежевих, сірих і темно-зелених відтінках. Ремені та шкіряні аксесуари. Масивні пряжки, сумки з бахромою та рукавички допоможуть додати образу характеру.

Масивні пряжки, сумки з бахромою та рукавички допоможуть додати образу характеру. Одяг із зображенням коней. Футболка, светр або сорочка з відповідним принтом стане ненав'язливим способом долучитися до тренду.

Футболка, светр або сорочка з відповідним принтом стане ненав'язливим способом долучитися до тренду. Шовкові хустки. Аксесуари із зображенням підков чи кінної амуніції можна зав'язувати на шиї, сумці або використовувати як прикрасу для волосся.

Головна перевага цього стилю – універсальність. Кінна естетика однаково вдало поєднується з класичним, повсякденним і романтичним одягом. Тим, хто не любить яскравих експериментів, достатньо обмежитися високими чоботами або одним тематичним аксесуаром.

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