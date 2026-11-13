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5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
276
5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року
Цієї зими в моді одночасно яскравість і ніжність, природність і недбалість. Джерело: Pexels

Наближається новий сезон, а це чудова нагода поекспериментувати з трендами макіяжу, які давно хотілося спробувати. Тим більше, що 2026 рік був щедрим на цікаві б’юті-образи.

Варіантів, з яких можна обрати, безліч – це і різні продукти, і кольори, і текстури, а також форми та способи нанесення макіяжу. Видання Teen Vogue обрало 5 найцікавіших. Вони поєднують яскраві кольори, увагу до деталей та незвичні естетики. Приємно й те, що тренди 2026 року допомагають підкреслити природні риси обличчя.

Ніжно-рожеві відтінки

5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Холодний рожевий - фаворит цієї зими. Джерело: Pexels

Рожеві рум’яна останнім часом стали невіддільною частиною макіяжу – їх можна побачити і на червоних доріжках, і в TikTok. Проте з наближенням зими 2026 року відтінки стають світлішими та яскравішими. Крижані кольори в стилі 2000-х традиційно набувають популярності ближче до грудня, але зазвичай у цей період ми віддаємо перевагу синьому, білому та сріблястому. Тепер до цієї палітри додаються й дуже світлі відтінки рожевого.

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Пухнасті брови

5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

В тренді природні пухнасті брови. Джерело: Pexels

Мильні брови створюють ефект густих, розчесаних догори волосків. Однак тепер дедалі менше уваги приділяють тому, щоб кожен із них лежав ідеально рівно, був спрямований вгору та зафіксований. Натомість у моді природний вигляд – такий, який брови мають самі по собі. Легкі, розпушені й розгорнуті в різні боки волоски надають образу невимушеності та можуть стати його головним акцентом. Поєднати такі брови можна, наприклад, із яскравою помадою.

Розтушовані губи

5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Забудьте про ідеально промальовані губи. Джерело: Pexels

Якщо ви ще не помічали цей тренд на знаменитостях, то, напевно, бачили в TikTok фірмовий макіяж губ від Ніни Парк. Його особливість – м’яко розтушований контур, який делікатно підкреслює губи. Цей прийом нагадує ефект губ після льодяника або поцілунку, але виглядає ще природніше та стриманіше.

Макіяж у стилі гранж

5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Макіяж у стилі гранж передбачає помітну недбалість. Джерело: Pexels

Гранжевий макіяж – це недбалий і невимушений варіант мейку, який прийшов на противагу м’якому гламурному образу, який нині також залишається популярним. Такий стиль дозволяє відпочити від вимоги наносити косметику обережно та ретельно, щоб отримати бездоганний результат. Тут недосконалість не потрібно приховувати. Достатньо підвести очі й розтушувати лінії так, як вам подобається. Якщо хочеться докласти трохи більше зусиль, можна додати макіяж очей із димчастим ефектом, але це зовсім не обов’язково. Завершити образ допоможе швидкий рух помадою насиченого, приглушеного відтінку.

Більше яскравих кольорів

5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Наважтесь на макіяж в стилі серіалу "Ейфорія". Джерело: Pexels

Нейтральні відтінки та прості б’юті-рутини доволі довго залишались на піку популярності. Природно, що їм на зміну повертаються сміливі та барвисті образи. Надихайтеся сценічними образами Зари Ларссон з її останнього туру або макіяжами Донні Деві для серіалу "Ейфорія" знову можуть стати джерелом натхнення

Раніше OBOZ.UA розповідав про спосіб нанесення рум’ян, який миттєво освіжить обличчя.

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