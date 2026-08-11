5 речей ''із дідусевої шафи'', які стали трендами осені 2026

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ще до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотЧоловік переглядає папери за столом у пошкодженому офісі з розбитим вікномСотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцямЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у містіБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у місті"У вас ще буде донечка": Ірина Федишин розповіла страшну правду про втрату дитини і що їй пишуть люди"У вас ще буде донечка": Ірина Федишин розповіла страшну правду про втрату дитини і що їй пишуть людиПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNN
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

5 речей "із дідусевої шафи", які стали трендами осені 2026

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
234
5 речей "із дідусевої шафи", які стали трендами осені 2026
Вільний піджак, в'язаний жилет і кепка-восьмиклинка - одні з наймодніших речей цієї осені. Джерело: FG Trade

Оскільки сучасна мода знову зробила крок у бік андрогінності та універсальності, восени 2026 року неабиякої популярності зажили речі, наче позичені із дідусевої шафи. Саме вони є основною ультрамодного зараз Grandpa Style.

Якщо ви хочете випробувати цей тренд, почніть із базових предметів одягу. Видання Myself назвало 5 речей, які варто додати до свого гардеробу.

Костюмний піджак вільного крою

Костюмний піджак – річ, яка має бути в гардеробі кожного, хто цінує класичний одяг. Наші дідусі це добре знали ще задовго до появи сучасних модних тенденцій. Особливо їм подобалися моделі вільного крою із картатої тканини або природних відтінках із жилетом у тон. За бажанням образ можна доповнити краваткою.

5 речей ''із дідусевої шафи'', які стали трендами осені 2026

В'язаний одяг в дідусевому стилі - справжні хіт цієї осені. Джерело: Pexels

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
2,0 т.
Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026
2,0 т.
Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,3 т.
Як наносити туш, щоб вії були максимально довгими: секрет візажистів
1,3 т.
Як наносити туш, щоб вії були максимально довгими: секрет візажистів
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,5 т.
Не купуйте синтетику: як обрати светр на зиму
1,5 т.
Не купуйте синтетику: як обрати светр на зиму

В'язаний одяг

Светри, жилети і кардигани – дідусі люблять теплий трикотаж не лише взимку. Восени вони носять в'язаний жилет поверх сорочки або недбало накидають светр на плечі. Це м’яко, зручно і дуже тепло.

Вельветові штани або моделі зі складками на поясі

В'язаний верх старші чоловіки найчастіше поєднують із вельветовими штанами або класичними моделями зі складками на поясі. Найкраще для такого образу підійдуть сірі, коричневі та хакі відтінки – вони додають йому водночас дідусевого шарму і актуальності.

Лофери

З віком рухатися стає складніше, і навіть зав'язування шнурків може перетворитися на проблему. Кмітливі дідусі обходять її за допомогою взуття, яке легко взувати без зайвих зусиль. Їхній фаворит – лофери. У поєднанні зі шкарпетками таке взуття можна носити навіть узимку. Просто оберіть модель на товстій нековзкій підошві.

5 речей ''із дідусевої шафи'', які стали трендами осені 2026

Лофери і капелюх - головні аксесуари цього сезону. Джерело: Pexels

Капелюх або кепка

Рідке волосся – поширена проблема серед чоловіків старшого віку. Кепка-восьмиклинка або капелюх допомагають приховати залисини, а заодно захищають голову від зимового холоду чи літнього сонця. Втім, дедалі частіше такі головні убори обирають і модниці – звісно, вже не стільки з практичних міркувань, скільки заради стильного образу.

Grandpa Core: як створити модний образ

Деякі ключові речі для стилю Grandpa Style цілком можуть знайтися у шафі дідуся. Якщо ж ні, їх можна придбати в мас-маркеті або магазинах вживаного одягу. В будь-якому разі, під час купівлі речей в цьому стилі важливо звертати увагу на посадку. Щоб образ мав вигляд, ніби речі справді дістали з дідусевої шафи, вони мають сидіти вільно й невимушено. Тому, якщо вагаєтеся між двома розмірами, краще обрати більший.

Під час створення образу стилісти радять поєднувати одразу кілька речей у дідусевому стилі. Наприклад, в'язане поло, вельветові штани та лофери. Водночас можна пограти на контрастах і додати до комплекту більш жіночне взуття – наприклад, туфлі на невисоких підборах kitten heels або доповнити в’язаний жилет спідницею.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який колір светра буде у моді цієї осені та зими.

Схожі теми
Модні лайфхакиМодаСтильодягосіньзима
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!