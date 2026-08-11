5 речей ''із дідусевої шафи'', які стали трендами осені 2026

Оскільки сучасна мода знову зробила крок у бік андрогінності та універсальності, восени 2026 року неабиякої популярності зажили речі, наче позичені із дідусевої шафи. Саме вони є основною ультрамодного зараз Grandpa Style.

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Якщо ви хочете випробувати цей тренд, почніть із базових предметів одягу. Видання Myself назвало 5 речей, які варто додати до свого гардеробу.

Костюмний піджак вільного крою

Костюмний піджак – річ, яка має бути в гардеробі кожного, хто цінує класичний одяг. Наші дідусі це добре знали ще задовго до появи сучасних модних тенденцій. Особливо їм подобалися моделі вільного крою із картатої тканини або природних відтінках із жилетом у тон. За бажанням образ можна доповнити краваткою.

В'язаний одяг

Светри, жилети і кардигани – дідусі люблять теплий трикотаж не лише взимку. Восени вони носять в'язаний жилет поверх сорочки або недбало накидають светр на плечі. Це м’яко, зручно і дуже тепло.

Вельветові штани або моделі зі складками на поясі

В'язаний верх старші чоловіки найчастіше поєднують із вельветовими штанами або класичними моделями зі складками на поясі. Найкраще для такого образу підійдуть сірі, коричневі та хакі відтінки – вони додають йому водночас дідусевого шарму і актуальності.

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Лофери

З віком рухатися стає складніше, і навіть зав'язування шнурків може перетворитися на проблему. Кмітливі дідусі обходять її за допомогою взуття, яке легко взувати без зайвих зусиль. Їхній фаворит – лофери. У поєднанні зі шкарпетками таке взуття можна носити навіть узимку. Просто оберіть модель на товстій нековзкій підошві.

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Капелюх або кепка

Рідке волосся – поширена проблема серед чоловіків старшого віку. Кепка-восьмиклинка або капелюх допомагають приховати залисини, а заодно захищають голову від зимового холоду чи літнього сонця. Втім, дедалі частіше такі головні убори обирають і модниці – звісно, вже не стільки з практичних міркувань, скільки заради стильного образу.

Grandpa Core: як створити модний образ

Деякі ключові речі для стилю Grandpa Style цілком можуть знайтися у шафі дідуся. Якщо ж ні, їх можна придбати в мас-маркеті або магазинах вживаного одягу. В будь-якому разі, під час купівлі речей в цьому стилі важливо звертати увагу на посадку. Щоб образ мав вигляд, ніби речі справді дістали з дідусевої шафи, вони мають сидіти вільно й невимушено. Тому, якщо вагаєтеся між двома розмірами, краще обрати більший.

Під час створення образу стилісти радять поєднувати одразу кілька речей у дідусевому стилі. Наприклад, в'язане поло, вельветові штани та лофери. Водночас можна пограти на контрастах і додати до комплекту більш жіночне взуття – наприклад, туфлі на невисоких підборах kitten heels або доповнити в’язаний жилет спідницею.

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