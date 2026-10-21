Залишаються популярними: 10 найкращих науково-фантастичних фільмів

Назвати фільм ідеальним у компанії кіноманів – означає запросити всіх шукати в ньому недоліки. Хтось помітить помилку в монтажі чи послідовності сцен, хтось засумнівається в науковій достовірності, а хтось вирішить, що фінал мав би бути на сім хвилин коротшим.

Утім, навіть у найкращих стрічках можна знайти дрібні огріхи. Проте є фільми, до яких хочеться повертатися знову й знову: переживати ті самі емоції, цитувати знайомі діалоги й додивлятися титри, навіть коли фінал давно відомий. Видання Collider назвало десять науково-фантастичних фільмів, які від початку й до кінця працюють бездоганно.

"Назад у майбутнє" (1985)

Назад у майбутнє. Джерело: Universal Pictures

Підліток Марті Макфлай (Майкл Джей Фокс) випадково потрапляє з 1985 року в 1955-й на машині часу, створеній ексцентричним ученим Доком Брауном (Крістофер Ллойд). Через необережне втручання в минуле Марті заважає своїм майбутнім батькам закохатися, тож тепер мусить допомогти їм зійтися, інакше ризикує зникнути з реальності. Повернутися додому він зможе завдяки блискавці, яка має вдарити в міську годинникову вежу. У сценарії Роберта Земекіса навіть дрібні деталі згодом набувають значення, а фінальна гонитва з блискавкою тримає в напрузі, хоч би скільки разів її не переглядали. Особливо захоплює момент, коли Джордж Макфлай (Кріспін Гловер) нарешті дає відсіч Біфу (Томас Ф. Вілсон): знаючи, яким невпевненим дорослим він має стати, глядачі ще гостріше відчувають важливість його вчинку.

"Ex Machina" (2014)

Ex Machina. Джерело: A24

Молодий програміст Калеб (Донал Глісон) бере участь в експерименті з андроїдом на штучному інтелекті, який проводить заможний і загадковий винахідник (Оскар Айзек). Поступово дослід перетворюється на психологічну гру, у якій дедалі важче зрозуміти, хто ким маніпулює і чи можна взагалі довіряти тому, що бачиш. Фільм досліджує межу між людською свідомістю та машинним інтелектом, не зводячи її до простого питання про те, чи здатен робот мислити. Напруження наростає завдяки стриманій атмосфері, діалогам і постійній невизначеності мотивів героїв. Замість очевидних відповідей стрічка змушує замислитися, чи не стає прагнення людини контролювати створений нею розум її найбільшою помилкою.

"Прибуття" (2016)

Прибуття. Джерело: Paramount Pictures

На Землі з’являються дванадцять величезних іншопланетних кораблів, і лінгвістка Луїза Бенкс (Емі Адамс) долучається до спроб налагодити контакт із прибульцями. Їхня кругова система письма кидає виклик звичним уявленням про мову й комунікацію, а загострення міжнародної напруги робить кожну помилку потенційно небезпечною. Поки Луїза поступово розшифровує незнайому мову, вона починає інакше сприймати сам час. Режисер Дені Вільнев терпляче вибудовує розгадку, завдяки якій події, що спершу здавалися спогадами, набувають зовсім іншого значення. Наукова загадка зрештою переростає в болісну історію про кохання, материнство та вибір, коли людина знає про майбутні страждання, але все одно вирішує їх пережити.

"Дитя людське" (2006)

Дитя людське. Джерело: Universal Pictures

Людство вже вісімнадцять років не може мати дітей і цивілізація поступово занепадає. У дедалі авторитарнішій Великій Британії колишній активіст Тео Фарон (Клайв Овен) отримує завдання захистити Кі (Клер-Гоуп Ешиті) – молоду біженку, яка виявилася першою за багато років вагітною жінкою. Її дитина може стати надією для людства, але різні політичні сили прагнуть використати це диво у власних інтересах. Режисер Альфонсо Куарон створює похмурий світ, де насильство стало буденністю, а сцени бойових дій занурюють у хаос майже фізично. Та найсильніший епізод виникає, коли Кі з немовлям проходить крізь зруйновану будівлю: солдати, почувши дитячий плач, на мить припиняють стріляти. Це коротке перемир’я нагадує, заради чого людство взагалі має боротися за майбутнє. Та щойно герої проходять далі, стрілянина відновлюється – і надія не скасовує людської жорстокості.

"Матриця" (1999)

Матриця. Джерело: Warner Bros.

Програміст Томас Андерсон (Кіану Рівз), який потай працює хакером під ім’ям Нео, дізнається від Морфеуса (Лоренс Фішберн), що звичний світ – лише симуляція, створена розумними машинами. Людство поневолене, а сам Нео, можливо, здатен кинути виклик системі. "Матриця" перетворює філософські питання про реальність і свободу на захопливий бойовик: перестрілки, сутички з агентом Смітом (Г’юго Вівінг) і тренування в симуляціях не просто вражають видовищністю, а показують, як змінюється розуміння Нео. Пророцтва Оракула (Глорія Фостер) змушують його сумніватися у власному призначенні, а зрада Сайфера (Джо Пантоліано), який воліє повернутися до комфортної ілюзії, нагадує, що правда не завжди привабливіша за брехню. Філософія, розвиток персонажів і екшн тут працюють на спільну мету, тому фінальне перетворення героя здається заслуженим.

"Щось" (1982)

Щось. Джерело: Universal Pictures

На американській дослідницькій станції в Антарктиці команда стикається з іншопланетним організмом, здатним бездоганно копіювати інших живих істот. Пілот вертольота Р. Джей Макріді (Курт Рассел) та його колеги розуміють, що будь-хто з них уже може бути підміною, а ізоляція й недовіра перетворюють боротьбу за виживання на кошмар. Режисер Джон Карпентер майстерно нагнітає параною, а практичні спецефекти й досі вражають огидною переконливістю. Особливо напруженими стають сцени перевірки крові, коли кожен мусить довести, що залишився людиною. Але не менш промовистий фінал: Макріді та Чайлдс (Кіт Девід) сидять серед руїн і не мають жодних підстав довіряти один одному. Стрічка не дає заспокійливої відповіді на питання, хто вижив, і саме ця невизначеність робить її ще тривожнішою.

"Термінатор 2: Судний день" (1991)

Термінатор 2: Судний день. Джерело: Tri-Star Pictures

З майбутнього прибувають два термінатори, які шукають юного Джона Коннора (Едвард Ферлонг) – майбутнього лідера людського опору. Рідиннометалевий Т-1000 (Роберт Патрік) має його вбити, а перепрограмований Т-800 (Арнольд Шварценеггер) – захистити. Разом із матір’ю Джона, Сарою (Лінда Гамільтон), вони намагаються запобігти технологічній катастрофі, яка знищить цивілізацію. Джеймс Кемерон поєднує видовищний екшн із драмою про людяність: Сара настільки прагне врятувати світ, що ледь не вбиває вченого Майлза Дайсона (Джо Мортон), перетворюючись на того безжального мисливця, з яким бореться. Тим часом стосунки Джона з Т-800 поступово вчать машину чогось схожого на співчуття. Саме ця несподівана емоційна близькість робить фінальне прощання таким болісним.

"Чужий" (1979)

Чужий. Джерело: 20th Century Studios

Комерційний космічний корабель "Ностромо" перехоплює загадковий сигнал і змінює курс, щоб дослідити покинуте іншопланетне судно. Після контакту одного з членів екіпажу, Кейна (Джон Герт), із невідомим організмом небезпечна істота потрапляє на борт. Корабель перетворюється на пастку, а офіцерка Еллен Ріплі (Сігурні Вівер) поступово розуміє, що вижити буде значно складніше, ніж здавалося спочатку. Рідлі Скотт неквапливо нагнітає страх за допомогою промислових інтер’єрів, тісних коридорів і тривожного очікування. Знаменита сцена за вечерею, коли з тіла Кейна виривається істота, руйнує будь-яке відчуття безпеки. А відкриття щодо Еша (Ієн Голм) показує, що корпорація готова пожертвувати працівниками заради власних цілей. Ріплі вирізняється тим, що серйозно ставиться до небезпеки й не нехтує запобіжними заходами, які інші вважають зайвими.

"Той, хто біжить по лезу" (1982)

Той, хто біжить по лезу. Джерело: Warner Bros.

Колишній поліцейський Рік Декард (Гаррісон Форд) отримує завдання вистежити реплікантів – штучно створених істот, які незаконно повернулися на Землю. Їхній лідер Рой Бетті (Рутгер Гауер) шукає спосіб продовжити коротке життя, а знайомство Декарда з репліканткою Рейчел (Шон Янг) змушує його сумніватися в межі між людиною та штучною істотою. Рідлі Скотт створює похмурий футуристичний Лос-Анджелес із переповненими вулицями, гігантською рекламою, штучними тваринами й гнітючою архітектурою. Технологічний прогрес тут не розв’язав моральних проблем людства, а лише зробив їх гострішими. Найбільше враження справляє Рой Бетті: його останні миті надають фільму емоційної глибини й змушують замислитися, що насправді означає бути живим. Саме фінальна версія Final Cut найповніше розкриває задум стрічки.

"2001: Космічна одіссея" (1968)

2001: Космічна одіссея. Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer

Фільм Стенлі Кубрика починається з появи загадкового чорного моноліту серед доісторичних гомінідів, а потім переносить глядачів у майбутнє, де людство вже досліджує космос. Згодом моноліт знаходять на Місяці, і експедиція вирушає до Юпітера на кораблі Discovery One. Астронавти Дейв Боумен (Кір Дуллеа) і Френк Пул (Гері Локвуд) працюють разом із надзвичайно розвиненим комп’ютером HAL 9000 (Дуглас Рейн), який керує системами корабля. Та місія поступово перетворюється на щось значно дивніше за звичайну космічну експедицію. Кубрик розповідає про технологічний розвиток людства через візуальні образи: знаменитий перехід від кістки до космічного апарата в одному монтажному стику охоплює мільйони років історії. Спокійні розмови з HAL поступово стають моторошними, а спроба Дейва повернути контроль над кораблем переростає в боротьбу за життя. Фінал відмовляється від звичних пояснень і залишає простір для інтерпретацій – саме так стрічка підкреслює межі людського пізнання.

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