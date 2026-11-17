Вийшов тизер довгоочікуваного продовження "Проблеми 3 тіл": коли 2 сезон серіалу

Перший сезон серіалу від Netflix "Проблема 3 тіл" став справжньою подією навесні 2024 року. Однак після цього новин про продовження екранізації науково-фантастичного бестселера Лю Цисіня було небагато. І ось стримінг не просто оголосив дату виходу нових серій, але і показав тизер другого сезону.

Ролик вийшов на соціальних платформах Netflix. А сам другий сезон стане доступним для перегляду уже 14 січня. Він складатиметься із 6 епізодів. Всі вони з’являться на стримінгу одночасно.

Моторошна нарізка кадрів продовження "Проблеми 3 тіл" вказує, що прибульці Сан-Ті не просто наближаються до Землі, вони знайшли спосіб впливати на хід подій ще до того, як їхні кораблі досягли нашої планети. Тим часом герої продовжують готуватися до зустрічі з інопланетною загрозою.

"У першому сезоні багато уваги приділено таємниці того, що відбувається. На початку другого сезону ми вже знаємо набагато більше. Нам відомо, що десь існує ворожа інопланетна цивілізація – Сан-Ті. Вони прямують до нас і хочуть заволодіти нашою планетою", – пояснив блогу Tudum Девід Беніофф, співтворець, сценарист і виконавчий продюсер серіалу, який працює над ним разом із Д. Б. Вайссом та Александром Ву.

Однак знати про майбутню загрозу й розуміти, як їй протистояти, – зовсім різні речі. У другому сезоні глядачі дізнаються більше, як людство пристосовується до небезпеки, що невпинно наближається.

У другому сезоні "Проблеми 3 тіл" повернеться чимало знайомих персонажів. Серед них – Джован Адепо в ролі Сола Дюранда, Ліам Каннінгем у ролі Томаса Вейда, Ейса Гонсалес у ролі Оґґі Салазар, Джесс Хонг у ролі Цзінь Чен, Бенедикт Вонг у ролі Да Ши, Сіа Сімоока в ролі Софон, Марло Келлі в ролі Тетяни Гаас і Саамер Усмані в ролі Раджа Варми.

Тизер також натякає, що Тетяна, віддана послідовниця Сан-Ті, піде на все, щоб допомогти прибульцям здійснити їхні плани. "Більшість жителів планети налякана. Але є й ті, хто підтримує прибульців. Частково тому, що вважає: ми жахливо дбали про власну планету, і після їхнього прибуття все може змінитися на краще", – пояснює Беніофф.

Поки прибульці наближаються, людство зміцнює свої сили. У другому сезоні до акторського складу приєднаються Клаудія Думіт ("SOULM8TE", "Хлопаки"), яка зіграє капітана Ван Рейн, та Еллі де Ланге ("Утікай", "Вовчий зал", "Змій"), якій дісталася роль Айли.

Крім того, постійні ролі в шоу отримали Алфі Аллен ("Атомік", "Гра престолів", "Герої-розбійники"), Девід Їп ("Китайський детектив", "Вид на вбивство") та Джордан Саншайн ("Пітт", "Дивовижні звірята").

Раніше OBOZ.UA публікував тизер фінального сезону іншого хіта Netflix – "Емілі в Парижі".