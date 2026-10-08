Вийшов трейлер фільму "Гартленд" із Джессікою Честейн: про що трилер
Джессіка Честейн у фільмі "Гартленд".
Джерело: Netflix
Джессіка Честейн повертається на Netflix із новим фільмом. У стрічці "Гартленд" вона зіграє колишню зірку кантрі, яка повертається із забуття, щоби розібратись в історії зі зникненням своєї племінниці.
Стрічка вийде на стримінгу 13 листопада. Платформа представила трейлер майбутньої прем'єри. Режисеркою виступила Шана Фест
За сюжетом "стервозна королева" кантрі-сцени Місті Джонс тепер веде самітницький спосіб життя, далеко від софітів легендарного театру Grand Ole Opry. Тим часом її 22-річна племінниця Чарлі йде шляхом своєї тітки, аж поки не зникає безслідно.
У "Гартленді" Місті доведеться пробиратися крізь коло підозрюваних, серед яких хлопець Чарлі, Джейс (Росс Лінч), та її менеджер Рой Комбс (Гаррет Хедлунд). Вона згадає своє буремне минуле, в якому були і автомобільні погоні, і бійки навкулачки. Музична драма у картині поєднається з елементами нуарного детективу.
Окрасою фільму стане його саундтрек, чимало пісень з якого заспівали самі актори. Причому чимало номерів будуть оригінальними, створеними спеціально для "Гартленда". Але будуть серед них і пісні таких зірок жанру як Марго Прайс, Карлі Пірс, Едді Данлапа, Ченнінга Вілсона та Дейва "Фергі" Фергюсона.
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