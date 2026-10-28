Вийшов фінальний трейлер третьої "Дюни": премʼєра зовсім скоро

У різдвяний період на широких екранах стартує прокат завершальної частини фантастичної трилогії Дені Вільньова "Дюна". І студія Warner Bros. показала фанатам, які чекають на розв’язку історії, новий трейлер майбутнього фільму.

Дубльований українською мовою ролик уже доступний на YouTube. Видання Polygon вказало на ключову відмінність від книжок Френка Герберта, на основі яких знята ця серія фільмів. Її і розкриває трейлер.

Так третя частина "Дюни" обіцяє суттєво змінити історію протистояння Пола Атріда та Чані. У новому трейлері, який показує події через 19 років після попереднього фільму, з’являються замах на імператора, загадкова хвороба і натяки на повернення загиблого персонажа.

Ролик починається зі сцени, у якій Пол Атрід у виконанні Тімоті Шаламе використовує Голос, щоб змусити свою законну дружину, принцесу Ірулан (Флоренс П’ю), розповісти йому правду. Вона зізнається, що проти нього готують замах, до якого причетна Чані (Зендея), його колишня кохана.

Закадровий голос пояснює, що від подій попереднього фільму минуло 19 років. За цей час Атрід підкорив тисячі світів і став падишах-імператором. В одному з кадрів він стоїть перед військом на підвищенні – сцена нагадує пропагандистські фільми на кшталт "Тріумфу волі". І в цей же час десь у тінях Роберт Паттінсон у ролі Сайтейла плете змови проти дому Атрідів.

Трейлер залишає й інші загадки для тих, хто не читав книжок Френка Герберта. Зокрема, Пол страждає від незрозумілої недуги, а загиблий Дункан Айдаго, схоже, повертається. Також у ролику можна побачити закривавлену дівчину, яку грає Аня Тейлор-Джой.

Судячи з трейлера, третя "Дюна" матиме чимало відмінностей від роману "Месія Дюни", за яким знято фільм. Найпомітніша з них – часовий проміжок між подіями. У книжці між першою історією про Пола Атріда та подіями "Месії Дюни" минає 12 років, тоді як у фільмі цей період збільшили до 19. Це дає героєві ще більше часу на жорстокі вчинки й злочини проти людства.

Однак, схоже, що і Чані отримаю більш важливу роль у сюжеті стрічки. Друга частина "Дюни" завершується розривом між нею і Полом. Щоб закріпити владу падишах-імператора, Пол одружується з принцесою Ірулан, фактично зраджуючи свою кохану. У романі "Дюна" фінал інший: Чані зрештою погоджується з політичним рішенням Пола, хоча й сумнівається, чи залишиться він їй вірним.

Схоже, у третій частині конфлікт між героями загостриться ще більше. "Я став гнобителем, із яким Чані присягнулася боротися", – каже Пол у трейлері, а Чані називає його зрадником. З оприлюднених кадрів також зрозуміло, що вона буде причетна до змови з метою його вбивства. У романі ж Чані залишається відданою партнеркою Пола.

Одне з поширених зауважень до "Месії Дюни" полягає в тому, що значна частина книжки присвячена таємним політичним інтригам персонажів, до яких читачі не встигають відчути особливої емоційної прихильності. Натомість рішення Вільньова та його співсценариста Браяна К. Вона зробити Чані центральною фігурою змови може додати історії драматизму.

Як саме ці зміни вплинуть на фінал трилогії, стане зрозуміло після виходу "Дюни: Частини третьої" в кінотеатрах. Прем’єра в Україні запланована на 17 грудня 2026 року.

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