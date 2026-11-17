Український фільм "Сліди" показали на найбільшому фестивалі документального кіно у США

Українську документальну стрічку "Сліди" (Traces) режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк побачила американська аудиторія. Фільм представили на DOC NYC – одному з найвпливовіших та найбільших фестивалів документального кіно у США, який щороку проходить у Нью-Йорку з 11 до 29 листопада 2026 року.

"Коли немає свідчень і голосів – немає і злочинів. Завдяки Фонду Ріната Ахметова ми пробиваємо ці стіни. Наш фільм – про сильних жінок, які борються за справедливість і колективно порушують тишу. Це частина тих свідчень, які вже збирає Музей "Голоси Мирних". "Сліди" – саме про силу і важливість цих голосів", – наголошує режисерка Аліса Коваленко.

Українську документальну стрічку «Сліди». Джерело: Фонд Ріната Ахметова

За особистим рішенням засновника Фонду режисерка Аліса Коваленко отримала стипендію у розмірі 200 тисяч доларів США (9 млн грн) на проведення оскарівської промокампанії.

Для України цей показ – не просто фестивальна подія, а можливість на весь світ заявити про воєнні злочини Росії. "Сліди" розповідають історії українських жінок, які пережили сексуальне насильство під час агресії рф, але не зламалися – вони знайшли сили говорити вголос, домагатися справедливості та підтримувати інших постраждалих.

Одна з головних героїнь стрічки – Ірина Довгань, колишня полонянка та засновниця громадської організації SEMA Ukraine, що об'єднує жінок, постраждалих від сексуального насильства під час війни.

"Мене дуже надихає відчуття, що я не сама у цій боротьбі за справедливість. За підтримки Фонду Ріната Ахметова нам вдається пробиватися крізь інформаційну тишу, і ми відчуваємо, що світ нас чує. Документувати та зберігати пам'ять про злочини росії – це наша спільна відповідальність", – говорить Ірина Довгань.

Стрічка "Сліди" вже отримала високу оцінку світової кіноспільноти та глядачів, здобувши різноманітні нагороди на багатьох важливих міжнародних фестивалях – зокрема, приз глядацьких симпатій Берлінале-2026 та головну нагороду журі фестивалю Movies That Matter у Гаазі.

Стратегічним партнером фільму став Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зберігає понад 145 тисяч свідчень мирних жителів про війну росії проти України. Спільна мета творців стрічки та Музею – документувати пережите, щоб жоден злочин не залишився без доказів.

Міжнародна кампанія триває. Український фільм також обрали для представлення України на 99-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". 15 грудня 2026 року стане відомо, чи увійде український претендент до короткого списку номінантів на премію.