У Римі скасували фестиваль російського кіно, організований Мінкультом РФ: як обґрунтували

В італійському Римі скасували фестиваль російського кіно, організований урядом країни-агресорки Росії. Фестиваль планувався на 21-23 листопада 2026 року у кінотеатрі Cinema Barberini. Та намір викликав обурення у італійських та європейських політиків. Після низки закликів до уряду країни останній відмовився скасувати захід. Але керуюча кінотеатром компанія Le Vele Srl повідомила про скасування російського фестивалю.

В Le Vele Srl запевнили, що не організовували фестиваль, а лише погодились надати організаторам в оренду зали для показу фільмів. Та після того, як у компанії дізналися, що захід організовано міністерством культури РФ, угоду про оренду було розірвано.

Хто хотів провести фестиваль

Як з’ясувалося, фестиваль організувало "Роскіно" за підтримки мінкульту Росії, а також російського посольства та так званого "Русского дома" у Римі (представництво "Россотрудничества" – російський заклад, що перебуває під європейськими санкціями). Директорка "Русского дома" в Римі Дар'я Пушкова стверджує, що влада Італії була проінформована про проведення фестивалю і "не висловлювала заперечень".

У програмі фестивалю було заявлено п'ять фільмів. Це, зокрема, історична драма "Ангели Ладоги" (картина про події під час блокади Ленінграда у роки другої світової війни) науково-фантастична стрічка "Авіатор" (по роману Євгена Водолазкіна кіно зняв режисер-путініст Єгор Кончаловський), сімейна комедія "Чебурашка-2" "морозний етнотрилер" (щоб це не значило) "Цинга" та пригодницький мультфільм "Фіннік-2".

Що сказали в Італії

В Le Vele Srl повідомили, що угода була укладена "в розрахунку на проведення культурного заходу, організованого незалежною організацією".

Серед інших обставин скасування угоди названа загроза "поновлення протестів" в Італії.

"Атмосфера сильних протестів та потенційна можливість нових протестів, демонстрацій чи зіткнень усередині чи в безпосередній близькості від закладу створюють ризики, які ми, як оператори, навіть не можемо собі уявити. Враховуючи, що безпека всіх наших глядачів та співробітників є нашим абсолютним пріоритетом, угоду про оренду кінозалу для фестивалю було розірвано", – зазначили Le Vele Srl.

Реакція влади

Як зазначають італійські масмедіа, коли стало відомо, що за фестивалем стоїть безпосередньо офіційний російський режим, в Європі "політична реакція була негайною".

Так, одним з перших італійський сенатор Філіппо Сенсі засудив захід як "пропагандистську операцію Кремля". Депутатка Європарламенту Піна Пічірно надіслала прем’єрці Італії Джорджі Мелоні та міністрам культури й внутрішніх справ Алессандро Джулі та Маттео П’янтедозі листа, закликаючи їх заблокувати захід.

Що показово: ані Мелоні, ані П’янтедозі на заклики не відреагували. А ось Джулі відповів, що його відомство не може втручатися в ситуацію, оскільки "протидія РФ може відбуватися лише в рамках системи міжнародних санкцій".

Про які протести мова

На відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами припинились вже на початку листопаду. Це стало результатом жорстких та оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства. Ситуацію на вулицях вдалося миттєво стабілізувати за допомогою чотирьох нових інструментів безпеки.

Як з’ясувалося, у протестах, що розпочалися як школярські та студентські демонстрації у Франції, і які ще тривають у низці країн, було знайдено "російський слід". Зокрема, російська дезінформаційна мережа Operation Overload намагалася використати масові протести в Європі, щоб посилити страх перед міграцією та створити враження, що влада втратила контроль над ситуацією.