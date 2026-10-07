"Трансформери" отримають продовження: що відомо про 8-й фільм

Стівен Спілберг особисто взявся за перезапуск і розбудову франшизи " Трансформери". Інформація з’явилась на тлі того, що студія Paramount Pictures повідомила, що розробляє вже восьму частину кіновсесвіту.

Як пише видання Variety, Спілберг виступить виконавчим продюсером "Трансформерів 8", як це було і з попередніми частинам, однак цього разу додатково куруватиме всі креативні аспекти ігрового фільму пліч-о-пліч із Лоренцо ді Бонавентурою. За задумом, Спілберг та ді Бонавентура мають відтворити атмосферу перших частин, до створення яких Спілберг свого часу доклав найбільше зусиль.

Ім'я режисера восьмої частини поки не розголошують, як і невідомо, чи буде залучений до проєкту Майкл Бей, який роками керував цією франшизою. Однак уже відомо, що актор Шіа Лабаф, колишня зірка "Трансформерів", до своєї ролі не повернеться. Обговорення щодо решти акторського складу поки що перебувають на ранніх стадіях, тож вести будь-які конкретні розмови про кастинг ще зарано.

Зустріч зі Спілбергом стала однією з перших для Дани Голдберг та Джоша Ґрінштейна на посадах очільників студії після злиття Paramount та Skydance. У результаті їм вдалося укласти угоду про повернення режисера до франшизи, яка сукупно зібрала в світовому прокаті понад $5,4 мільярда. У подібному статусі Спілберг уже працював над першими двома фільмами про роботів.

Писати сценарій нової стрічки доручили Джейсону Фуксу. Відомо, що її події розгортатимуться в наші дні. Проте всі інші деталі сюжету наразі тримають у суворій таємниці.

Продюсувати проєкт будуть ді Бонавентура, Марк Вахрадян, Дон Мерфі, Том ДеСанто та компанія Hasbro – саме вона випускає іграшки під брендом "Трансформери". Крім того, за інформацією Variety, Paramount Pictures вирішила відмовитися від кросовера між "Трансформерами" та "G.I. Joe". Замість цього студія готує окремий новий фільм про "G.I. Joe" у співпраці з Денні Макбрайдом.

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