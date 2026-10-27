Що подивитися, якщо ви любите Стівена Кінга: 5 серіалів

Стівен Кінг, мабуть, найпопулярніший письменник свого покоління. Важко назвати іншого автора, чиї твори надихнули б на створення такої кількості чудових фільмів – так стрічки як "Втеча з Шоушенка", "Сяйво" та "Зелена миля", часто потрапляють до переліків найкращих.

Однак, щоб відчути притаманну письменнику важку атмосферу і пережити досвід зіткнення з невідомим, не обов’язково дивитися саме його екранізації. Видання Collider, наприклад, зібрало серіали, які подарують вам такі ж відчуття. Ось п’ятірка найкращих таких телевізійних шоу.

"Загублені" (2004-2010)

Загублені. Джерело: ABC

"Загублені" – один із найвизначніших науково-фантастичних детективних серіалів свого покоління. Деймон Лінделоф створив складний і сповнений таємниць світ, який протягом шести років тримав глядачів біля екранів. Щотижня вони намагалися розгадати загадки, що відкривалися в нових епізодах. Фінал серіалу отримав неоднозначні відгуки, проте це не скасовує його заслуг: "Загублені" вдало поєднали різні елементи жанрових історій в єдине ціле.

Як і в багатьох романах Кінга, тут персонажі не менш важливі за сам сюжет. Завдяки акторській грі історія залишалася захопливою навіть тоді, коли сценарій втрачав переконливість. Часом здавалося, що серіал збивається з власного шляху, але в найкращі моменти він перевершував більшість інших телевізійних проєктів того часу.

"Останні з нас" (2023 – дотепер)

Останні з нас. Джерело: HBO

"Останні з нас" докорінно змінили уявлення про те, якою може бути екранізація відеогри. Серіал розповідає зрілу й емоційно насичену історію про виживання після апокаліптичної катастрофи. Завдяки потужній акторській роботі Педро Паскаля проєкт досліджує горе, залежність і розпад суспільства, вписуючи ці теми в історію про світ, охоплений зомбі-епідемією.

У серіалі можна помітити чимало візуальних паралелей із творами Кінга. Зокрема, одна зі сцен вторгнення нагадує епізод із "Туману", а моторошний момент із канібалізмом перегукується з романом "Темна половина". Через велику кількість тривожних і жорстоких сцен дивитися "Останніх із нас" буває непросто. Водночас серіал демонструє, яким може бути майбутнє телебачення: захопливі жанрові історії тут поєднуються з високою якістю постановки та акторської гри.

"Станція Одинадцять" (2021-2022)

Станція Одинадцять. Джерело: HBO

У центрі "Станції Одинадцять" – моторошно пророча історія про те, як людство переживає глобальну пандемію. Щоб не поширювати хворобу, ті, хто вижив, змушені добровільно ізолюватися від інших. Серіал зняли за романом, написаним задовго до того, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 стала реальністю. Тому важко не провести паралелі між подіями на екрані та локдаунами, які змінили життя людей у той період.

"Станція Одинадцять" нагадує, що мистецтво може бути суспільно важливим: воно дарує людям надію, особливо у важкі часи. Стівен Кінг завжди підтримував митців і прагнення до творчої самобутності, тож шанувальникам його творів можуть бути близькими теми цього серіалу. Упродовж одного чудового сезону він детально й чуттєво розповідає про силу мистецтва та його значення для людей, які намагаються пережити катастрофу.

"Чорнобиль" (2019)

Чорнобиль. Джерело: HBO

Мінісеріал "Чорнобиль" лякає не менше, ніж багато екранізацій романів Кінга, хоча в його історії немає нічого надприродного. Автори серіалу, зокрема Крейг Мазін, відтворили наслідки реальної ядерної катастрофи, яка призвела до значних людських втрат і непоправної шкоди довкіллю. Проєкт вважають одним із найвидатніших драматичних серіалів, створених HBO.

Шанувальники Кінга можуть помітити в "Чорнобилі" перегуки з подіями сучасності. Зокрема, серіал показує, як влада може знецінювати наукові факти й перешкоджати поширенню правди. Через жорстокі сцени перегляд не можна назвати легким, однак ця історія нагадує про важливість правди та наслідки її замовчування. Акторські роботи Стеллана Скашґорда, Джареда Гарріса та Баррі Кеогана роблять серіал ще переконливішим.

"Мейр з Істтауна" (2021)

Мейр з Істтауна. Джерело: HBO

У "Мейр з Істтауна" немає надприродних явищ, але є захоплива детективна історія, яка може сподобатися шанувальникам романів Кінга "Аутсайдер" і "Доля Салему". Письменник нерідко використовує загадкову подію, щоб показати життя цілої спільноти, у якій сталася трагедія. Подібний прийом працює і в цьому серіалі: розслідуючи вбивство підлітки, головна героїня Мейр у виконанні Кейт Вінслет поступово розкриває таємниці, які роками приховувало її невелике містечко. Роль загиблої дівчини зіграла Кейлі Спені.

"Мейр з Істтауна" належить до рідкісних серіалів, фінал яких виявився справді вдалим. Усі основні сюжетні лінії та історії персонажів отримали логічне й задовільне завершення. Хоча глядачі закликали зняти другий сезон за участю Вінслет, продовження може виявитися зайвим: перший сезон уже поставив крапку в історії, залишивши лише простір для неоднозначних трактувань.

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