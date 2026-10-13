Що подивитися на Геловін: 5 знаменитих фільмів

Жовтень ще називають сезоном жахів, адже весь місяць проходить у передчутті Геловіну – найстрашнішого і при цьому найвеселішого свята року. Разом з тематичним декором мільйони людей по всьому світу наповнюють свій простір страшним кіно.

Які фільми ідеально передають атмосферу моторошного свята, розповіло "Суспільне. Культура". Ці 5 стрічок точно допоможуть вам створити відповідний настрій.

"Геловін" (1978), реж. Джон Карпентер

Геловін. Джерело: Compass International Pictures

Ця робота започаткувала популярний піджанр слешерів. Характерними рисами "Геловіну" стали висока напруга в кадрі, тривожний музичний супровід і один з найвідоміших кіноманіяків – Майк Маєрс.

У центрі сюжету – підлітка Лорі Строуд (у виконанні Джеймі Лі Кертіс), за якою Маєрс, який щойно втік із божевільні, починає полювання саме у святкову ніч. Фільм дивиться на події з незвичного ракурсу – використання зйомки від першої особи дозволило глядачеві подивитися на події очима вбивці. Це і зробило "Геловін" новаторським. Як і те, що в ньому замість демонстрації кривавих сцен фокус зміщується на загальну тривожну атмосферу.

"Кошмар на вулиці В'язів" (1984), реж. Вес Крейвен

Кошмар на вулиці В'язів. Джерело: New Line Cinema

Картина здобула культовий статус завдяки незвичній концепції, страхітливому антагоністу і все більш інтенсивному відчуттю страху, яку вона навіває на глядача. Історія обертається довкола підлітків зі Спрінгвуда, за якими у снах полює спотворений вогнем Фредді Крюгер, зброєю якого є рукавиця з лезами.

Особливість стрічки полягає в тому, що у ній звичайний сон перетворюється на смертельну пастку. Виразний образ Крюгера та оригінальний підхід Веса Крейвена перетворили фільм на орієнтир для жанру 1980-х і дали старт масштабній кінофраншизі.

"Бітлджюс" (1988), реж. Тім Бертон

Бітлджюс. Джерело: Warner Brothers

Стрічка являє собою яскраву суміш чорної комедії, містики й фентезі. В центрі історії – подружня пара, яка після смерті наймає ексцентричного "біоекзорциста" Бітлджюса, щоб виселити зі свого будинку нових мешканців. Звісно, це призводить до суцільного хаосу.

Майстер жанру Тім Бертон використав у стрічці безліч практичних ефектів і дотепних жартів, гармонійно поєднавши страшні елементи з кумедними. Несамовита харизма Майкла Кітона у поєднанні з фірмовою "мультяшно-готичною" естетикою режисера зробили стрічку одним із найяскравіших явищ тогочасного кінематографа.

"Едвард руки-ножиці" (1990), реж. Тім Бертон

Едвард руки-ножиці. Джерело: 20th Century Fox

У цій химерній картині переплітаються готична казка, романтична лінія та соціальна сатира. Бертон показує долю Едварда (у виконанні Джонні Деппа) – штучно створеного чоловіка із ножицями замість кистей, якого прихистила звичайна родина з передмістя. Головний герой намагається вжитися в нове суспільство й водночас закохується в дівчину Кім (Вайнона Райдер).

Особливий візуальний стиль, емоційна насиченість, підтексти про самотність і неприйняття інакшості разом із чуттєвою грою Деппа перетворили стрічку на видатну сучасну притчу.

"Сімейка Адамсів" (1991), реж. Баррі Зонненфельд

Сімейка Адамсів. Джерело: Paramount Pictures

Фільм завоював визнання завдяки тонкому чорному гумору, готичній естетиці та нестандартному висвітленню сімейних цінностей. Стрічка, створена за мотивами коміксів Чарльза Аддамса і серіалу 1960-х, описує колоритну родину Адамсів, у житті якої з'являється чоловік, схожий на їхнього давно втраченого дядька Фестера. Паралельно сторонні шахраї намагаються привласнити їхній багатющий статок.

Авторам вдалося гармонійно поєднати візуальні ефекти, душевність і комізм, подавши похмурі теми у легкому форматі. Завдяки блискучому акторському складу (зокрема Анжеліці Г'юстон і Раулю Хуліа), деталізованій роботі костюмерів і гримерів та загальному шарму, ця робота стала взірцем розважального сімейного горору.

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