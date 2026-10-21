"Шалені 90-ті": Довженко-Центр проведе ретроспективу українського кіно в KINO42
«Шалені 90-ті».
Джерело: афіша
Цьогоріч Україна відзначає 35 років незалежності. Для Довженко-Центру – це нагода дослідити українське кіно першого десятиліття нової держави й одного з найбільш бурхливих і суперечливих періодів в історії нашого кінематографа.
Розпад СРСР, незалежність, свобода творчості та економічна криза. Українське кіно переживало ці зміни разом із країною: звільнялося від радянських табу, шукало нову національну ідентичність і намагалося осмислити реальність, у якій великі надії на майбутнє зіткнулися з новими випробуваннями.
"Шалені 90-ті" – це продовження дослідження десятиріччя, яке Довженко-Центр розпочав ще на початку року. Нова серія показів охоплює період від перших років незалежності до кінця десятиліття. Частину фільмів покажемо в нових відсканованих копіях.
Станіслав Битюцький, кінознавець Довженко-Центру, автор проєкту:
"Ці режисери та стрічки обрані для показу в "Шалених 90-тих" тому, що найкраще репрезентують три основні періоду історії кіно 90-х – перебудову, сплеск 91-92 років, і знімання всупереч криз після 93-го.
Це ключові фільми 90-х, деякі ми вже показували, для деяких це стане, чи стало вже, репремєрою після довгих років забуття – наприклад для "Із житія Остапа Вишні" та "Іван і кобила".
Мета Довженко-Центру в цьому проєкті – знайомити з фільмами, епохою, закохувати в українське кіно 90-х. А ще – давати можливість режисерами цих фільмів нарешті мати свого глядача, а глядачам – не тільки побачити ці рідкісні фільми, але й поспілкуватися з їх творцями."
«Шалені 90-ті».
Джерело: афіша
Графік ретроспективних показів "Шалені 90-ті":
Із Житія Остапа Вишні (реж. Ярослав Ланчак, 1991) – покази відбулись 10 та 11 жовтня
Кисневий голод (реж. Андрій Дончик, 1991)
22 жовтня - показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру
24, 25 жовтня – повторні покази
Чутливий міліціонер (реж. Кіра Муратова, 1992)
4 листопада – показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру
7, 8 листопада – повторні покази
Іван та кобила (реж. Володимир Фесенко, 1992)
18 листопада -- показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру
7, 8 листопада – повторні покази
Шамара (реж. Наталя Андрійченко, 1994)
2 грудня – показ з представленням грудня.кінознавцями Довженко-Центру
5,6 грудня – повторні покази
Документальна добірка "Право на правду" (1987 – 1995)
16 грудня- показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру
19, 20 грудня – повторні покази
Побачимось в кінотеатрі-укритті на Подолі. Будемо разом відкривати кіно, яке зафіксувало час великих змін.
Квитки за лінком
Київ, Кирилівська 11Б, KINO42
Колекція фільмів до 35-ї річниці Незалежності на dovzhenkocentre.online.
Довженко-Центр. Онлайн– довгоочікуваний онлайн-кінотеатр на базі колекції Довженко-Центру. Це жива, постійно оновлювана онлайн-платформа, яка полегшує доступ як до загальновизнаної української класики, так до і маловідомих сторінок українського кіно.