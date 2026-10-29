Перезапуск "Гордості і упередженості": коли вийде новий серіал. Трейлер

Напередодні різдвяних свят на платформі Netflix вийде нова екранізація класичного роману Джейн Остін "Гордість і упередженість". Британське шестисерійне шоу вражає зірковим кастом і стримінг представив його у повноцінному трейлері майбутнього серіалу.

Ролик уже можна переглянути на офіційних каналах Netflix, в тому числі в адаптації з українськими субтитрами. Усі шість епізодів стануть доступними 3 грудня.

Головні ролі в "Гордості і упередженості" грають зірка "Корони" Емма Коррін та Джек Лауден, відомий за серіалом "Кульгаві коні". Їм дістались ролі Елізабет Беннет і містера Дарсі – героїв, чиї непрості стосунки поступово переростають у кохання.

Сценарій за мотивами роману, що побачив світ у 1813 році, підготувала Доллі Олдертон, авторка серіалу "Усе, що я знаю про кохання". У центрі сюжету – історія почуттів Елізабет Беннет і містера Дарсі, які намагаються знайти спільну мову в суспільстві Англії XIX століття. Режисером серіалу став Еурос Лін, відомий роботою над "Коли завмирає серце".

До акторського складу також увійшли Олівія Колман, яка зіграла місіс Беннет, Руфус Сьюелл у ролі містера Беннета, Фрея Мейвор – Джейн Беннет, Джеймі Деметріу – містера Коллінза, Деріл Маккормак – містера Бінглі, Луї Партрідж – містера Вікгема, Ріа Норвуд – Лідію Беннет, Сієна Келлі – Керолайн Бінглі та Фіона Шоу – леді Кетрін де Бург. В шоу дебютують молоді актори Гоупі Періш і Голлі Ейвері, вони зіграють Мері та Кітті Беннет.

У серіалі також з’являться Анджана Васан, Себастьян Арместо, Розі Кавальєро, Саффрон Кумбер, Джеймс Драйден, Джастін Едвардс, Джеймс Норткот, Елоїз Вебб та Ізабелла Серман.

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