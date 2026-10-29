Time to read1 хв
222

Перезапуск "Гордості і упередженості": коли вийде новий серіал. Трейлер

Юлія Потерянко

Кадр із серіалу "Гордість і упередженість".

Джерело: Netflix

Напередодні різдвяних свят на платформі Netflix вийде нова екранізація класичного роману Джейн Остін "Гордість і упередженість". Британське шестисерійне шоу вражає зірковим кастом і стримінг представив його у повноцінному трейлері майбутнього серіалу.

Ролик уже можна переглянути на офіційних каналах Netflix, в тому числі в адаптації з українськими субтитрами. Усі шість епізодів стануть доступними 3 грудня.

Головні ролі в "Гордості і упередженості" грають зірка "Корони" Емма Коррін та Джек Лауден, відомий за серіалом "Кульгаві коні". Їм дістались ролі Елізабет Беннет і містера Дарсі – героїв, чиї непрості стосунки поступово переростають у кохання.

Сценарій за мотивами роману, що побачив світ у 1813 році, підготувала Доллі Олдертон, авторка серіалу "Усе, що я знаю про кохання". У центрі сюжету – історія почуттів Елізабет Беннет і містера Дарсі, які намагаються знайти спільну мову в суспільстві Англії XIX століття. Режисером серіалу став Еурос Лін, відомий роботою над "Коли завмирає серце".

До акторського складу також увійшли Олівія Колман, яка зіграла місіс Беннет, Руфус Сьюелл у ролі містера Беннета, Фрея Мейвор – Джейн Беннет, Джеймі Деметріу – містера Коллінза, Деріл Маккормак – містера Бінглі, Луї Партрідж – містера Вікгема, Ріа Норвуд – Лідію Беннет, Сієна Келлі – Керолайн Бінглі та Фіона Шоу – леді Кетрін де Бург. В шоу дебютують молоді актори Гоупі Періш і Голлі Ейвері, вони зіграють Мері та Кітті Беннет.

У серіалі також з’являться Анджана Васан, Себастьян Арместо, Розі Кавальєро, Саффрон Кумбер, Джеймс Драйден, Джастін Едвардс, Джеймс Норткот, Елоїз Вебб та Ізабелла Серман.

Раніше OBOZ.UA публікував трейлер нового сезону "Перснів влади".

Схожі теми
Netflixкіносеріалекранізаціястримінг
0