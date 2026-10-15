Не мають слабких сцен: названі 8 найкращих науково-фантастичних фільмів

Існує цікавий критерій, за яким можна визначити, чи хорошим вийшов науково-фантастичний фільм. І це відгуки критиків чи оцінки глядачів. Хороший фільм повинен назавжди змінити погляд на щось буденне: екран комп'ютера, тест на вагітність, лампу в коридорі чи обличчя перехожого.

Вісім стрічок із цього списку зуміли виконати цю задачу. За довгі роки у них так і не вдалося знайти слабких місць, невдалих ідей чи провисань у сюжетах. Кожна деталь тут тісно пов'язана з іншою, а екшн, дизайн і тихі діалоги мають чіткий сенс. Видання Collider склало список із восьми шедеврів наукової фантастики, які не мають слабких місць.

Ex Machina (2014)

Ex Machina. Джерело: А24

Програміст Калеб Сміт (Домналл Глісон) приїжджає до віддаленого маєтку мільярдера й технологічного генія Натана Бейтмана (Оскар Айзек), щоби перевірити штучний інтелект на ім’я Ава (Алісія Вікандер), втілений у механічному жіночому тілі. Формально це тест на здатність машини мислити, але насправді головне питання полягає в тому, чи зможе Ава змусити людину забути, що перед нею робот. Дівчина розповідає Калебу, що боїться свого творця, і той поступово починає бачити в ній жертву, яку потрібно врятувати. Однак фільм не дає простих відповідей на питання, хто тут маніпулятор, а хто жертва. Напружена атмосфера, мінімалістичний простір і психологічна гра між героями перетворюють історію на тривожне дослідження людської довірливості та того, наскільки добре штучний інтелект може вивчити наші слабкості.

Прибуття (2016)

Прибуття. Джерело: Paramount Pictures

Коли на Землі з’являються дванадцять загадкових інопланетних кораблів, лінгвістка Луїза Бенкс (Емі Адамс) береться розшифрувати мову прибульців, поки налякані уряди не довели ситуацію до війни. Їхнє письмо складається з кругових символів, у яких початок і кінець існують одночасно, а розуміння цієї мови поступово змінює у жінки саме сприйняття часу. Спочатку спогади Луїзи про доньку здаються історією пережитого горя, але згодом стає зрозуміло, що все набагато складніше. Фільм поєднує загадку першого контакту з дуже особистою історією про любов, втрату й вибір. Його головна сила – у запитанні, яке залишається після фіналу: якби людина заздалегідь знала про майбутній біль, чи відмовилася б вона від щасливих митей, які до нього ведуть? У фільмі також знявся Джеремі Реннер, який зіграв фізика Ієна Доннеллі.

Матриця (1999)

Матриця. Джерело: Warner Bros.

Програміст Томас Андерсон, який у хакерському світі відомий як Нео (Кіану Рівз), дізнається від загадкового Морфеуса (Лоуренс Фішберн), що звична реальність – лише симуляція, створена машинами, а людські тіла використовують як джерело енергії. Після пробудження у справжньому світі Нео мусить переосмислити все, у що вірив, і навчитися діяти за новими правилами. "Матриця" поєднує філософські роздуми про природу реальності зі стрімким екшеном, винахідливою хореографією боїв і візуальними рішеннями, які стали культовими. Червона й синя пігулки, агенти, здатні захоплювати чужі тіла, завантаження навичок безпосередньо в мозок і знамените ухиляння від куль – тут майже кожна ідея могла б стати основою окремого фільму. Та найважливіша перемога Нео полягає не в силі удару, а в здатності перестати сприймати правила симуляції як єдину можливу реальність.

Дитя людське (2006)

Дитя людське. Джерело: Universal Pictures

У недалекому майбутньому людство вже вісімнадцять років не може народити жодної дитини, а Велика Британія перетворюється на дедалі жорстокішу авторитарну державу. Колишній активіст Тео Фарон (Клайв Овен) погоджується допомогти молодій біженці Кі (Клер-Гоуп Ешиті), яка виявляється вагітною, і раптом стає захисником, можливо, найважливішого немовляти на планеті. Фільм Альфонсо Куарона поєднує похмуру антиутопію з напруженим трилером, показуючи світ, де страх і насильство майже витіснили людяність. Особливо сильним стає епізод, у якому плач новонародженої дитини на мить зупиняє перестрілку: солдати й біженці завмирають, усвідомлюючи, що саме вони мають захищати. Але щойно дитина проходить повз, стрілянина поновлюється. Ця сцена втілює головну думку стрічки: сама надія не виправляє людство – людям ще потрібно вирішити, чи гідні вони її.

Чужий (1979)

Чужий. Джерело: 20th Century Studios

Комерційний космічний корабель "Ностромо" прямує додому, коли екіпаж отримує сигнал із невідомої планети. Один із членів команди, Кейн (Джон Герт), знаходить там загадкові яйця, з одного з яких вилуплюється істота й прикріплюється до його обличчя. Після цього звичайний робочий рейс перетворюється на боротьбу за виживання: небезпечний організм росте всередині корабля, а екіпаж поступово розуміє, що загроза набагато серйозніша, ніж здавалося. Рідлі Скотт створив один із найвпливовіших фантастичних горорів, у якому страх народжується не лише від самого монстра, а й від атмосфери. "Ностромо" виглядає не стерильним космічним дивом, а звичайним робочим місцем із брудними коридорами, втомленими людьми й суперечками про гроші. Саме ця буденність робить жах особливо переконливим. А історія андроїда Еша (Ієн Голм) та суворої до правил Ріплі (Сігурні Вівер) додає ще один важливий мотив: іноді катастрофи можна було б уникнути, якби хтось вчасно дослухався до застережень.

Термінатор 2: Судний день (1991)

Термінатор 2: Судний день. Джерело: Tri-Star Pictures

У майбутньому машини ведуть війну проти людства, а юний Джон Коннор (Едвард Ферлонг) має стати лідером опору. Щоб убити його в дитинстві, штучний інтелект надсилає в минуле рідкісного й майже невразливого термінатора Т-1000 (Роберт Патрік). Захистити хлопця прибуває інша машина – Т-800 (Арнольд Шварценеггер), схожа на термінатора, який колись переслідував його матір Сару (Лінда Гамільтон). Джеймс Кемерон майстерно перевертає очікування глядача: для Сари цей образ уособлює пережитий жах, тоді як Джон бачить у ньому захисника. Поки машина вчиться гумору, милосердя й розуміння людських почуттів, Сара настільки зосереджується на запобіганні Судному дню, що сама мало не втрачає здатність до співчуття. Стрічка поєднує видовищний екшен із несподівано зворушливою історією про те, чи може машина навчитися людяності, і завершує її одним із найемоційніших прощань в історії фантастичного кіно.

Той, хто біжить по лезу (1982)

Той, хто біжить по лезу. Джерело: Warner Bros.

Колишній поліцейський Рік Декард (Гаррісон Форд) повертається до служби, щоб вистежити чотирьох реплікантів – штучно створених істот, які незаконно прибули на Землю в пошуках способу продовжити коротке життя. Його завдання – "вивести з експлуатації" тих, хто зовні майже не відрізняється від людей. Та що довше триває полювання, то гострішим стає питання: чи є моральна різниця між убивством машини та вбивством істоти, яка усвідомлює власне існування й боїться смерті? Найпереконливіше це розкривається через образ Роя Бетті (Рутгер Гауер), ватажка реплікантів, який лютує на свого творця, але водночас відчайдушно прагне жити. Фільм Рідлі Скотта створив упізнаваний похмурий світ неонового майбутнього, проте його сила не лише у візуальній естетиці. У фіналі Рой рятує Декарда, хоча міг би дозволити йому загинути, і перед смертю згадує побачене, що назавжди зникне разом із ним. Так історія про штучне життя перетворюється на роздум про пам’ять, смертність і людяність.

2001: Космічна одіссея (1968)

2001: Космічна одіссея. Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer

Фільм Стенлі Кубрика охоплює шлях від доісторичних предків людини до далекого космосу. Таємничий чорний моноліт з’являється серед давніх гомінідів, а через мільйони років астронавти Дейв Боумен (Кір Дуллеа) і Френк Пул (Гері Локвуд) вирушають на кораблі "Діскавері-1" до Юпітера. За роботою корабля стежить HAL 9000 (голос Дугласа Рейна) – штучний інтелект, який вважають безпомилковим, але місія поступово перетворюється на боротьбу людини з власним творінням. Кубрик не поспішає пояснювати кожну загадку: довгі безсловесні сцени, величезний космос і холодна точність техніки створюють відчуття, що людина перебуває лише в крихітній частині незбагненного Всесвіту. Від знаменитого переходу від кинутої кістки до космічного корабля до протистояння Дейва з HAL – кожен епізод спонукає дивитися на еволюцію й технології інакше. Фінал, у якому герой старіє, знову зустрічає моноліт і постає перед глядачем у новій формі існування, не дає однозначної відповіді. Саме ця загадковість і масштаб задуму роблять "Космічну одіссею" фільмом, до якого можна повертатися багато разів і щоразу бачити щось нове.

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