Названо найвидатніших кіноакторів усіх часів: хто посів перше місце, хто – з українським корінням

Мерилін Монро, Гамфрі Богарт і Чарлі Чаплін очолили рейтинг найвидатніших кінозірок усіх часів. До сотні найкращих увійшли представники різних поколінь Голлівуду, зокрема Барбра Стрейзанд, Леонардо Ді Капріо, Сильвестр Сталлоне та Вупі Голдберг, чиї родини мають українське коріння.

Список із 100 імен уклали кінокритики Variety, оцінивши внесок артистів у розвиток кінематографа, їхню харизму та здатність створювати образи, які залишаються впізнаваними навіть через десятиліття. Перше місце віддали Мерилін Монро, а серед знаменитостей із родинними зв'язками з Україною найвище опинилася Барбра Стрейзанд – вона посіла десяту сходинку.

Хто увійшов до десятки найвидатніших кіноакторів

1. Мерилін Монро – американська акторка, зірка фільмів "У джазі тільки дівчата", "Джентльмени віддають перевагу білявкам" і "Неприкаяні".

Мерилін Монро

2. Гамфрі Богарт – американський актор, відомий за стрічками "Касабланка", "Мальтійський сокіл" і "Висока Сьєрра".

Гамфрі Богарт

3. Чарлі Чаплін – британський комік, актор і режисер, творець легендарного образу Бродяги.

Чарлі Чаплін

4. Джек Ніколсон – американський актор, який зіграв у фільмах "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Сяйво" та "Китайський квартал".

Джек Ніколсон

5. Кетрін Гепберн – американська акторка, чотириразова лауреатка премії "Оскар".

Кетрін Гепберн

6. Сідні Пуатьє – американський актор і режисер, один із найвідоміших темношкірих артистів в історії Голлівуду.

Сідні Пуатьє

7. Марлон Брандо – американський актор, зірка фільмів "Хрещений батько" та "У порту".

Марлон Брандо

8. Том Круз – американський актор, відомий за франшизою "Місія нездійсненна", а також стрічками "Топ Ґан" і "Людина дощу".

Том Круз

9. Тосіро Міфуне – японський актор, який зіграв у багатьох культових фільмах режисера Акіри Куросави, зокрема "Сім самураїв".

Тосіро Міфуне

10. Барбра Стрейзанд – американська акторка, співачка та режисерка, володарка двох премій "Оскар".

Барбра Стрейзанд

Хто з відомих акторів має українське коріння

Барбра Стрейзанд – №10

Одна з найуспішніших артисток американського шоу-бізнесу має родинні зв'язки з Тернопільщиною. Батьки її батька були вихідцями з Галичини, а дідусь Ісаак Стрейзанд перед еміграцією до США жив у Бережанах.

У 2015 році Барбра навіть приїжджала до цього міста, щоб відвідати могилу свого діда.

Барбра Стрейзанд. Джерело: Скриншот

Леонардо Ді Капріо – №38

Зірка "Титаніка", "Вовка з Волл-стріт" і "Легенди Г'ю Гласса" має одеське коріння. Його бабуся Олена Смирнова народилася та жила на півдні України, але після Жовтневої революції переїхала до Німеччини. Там вона вийшла заміж і взяла прізвище Іденбіркен.

Мати майбутнього актора згодом емігрувала до США, де й народився Леонардо. Сам Ді Капріо раніше розповідав про своє походження та зізнавався: "У мене українське коріння, а саме – одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит".

Ді Капріо має одеське коріння

Вупі Голдберг – №87

Американська акторка, відома за фільмами "Привид", "Сестро, дій" і "Барва пурпурова", також має українське коріння. Її прабабуся по материнській лінії свого часу емігрувала до США з Одеси.

Голдберг розповідала про свою родину та різноманітне релігійне походження близьких. Сама вона стала однією з небагатьох артисток, які здобули всі чотири головні американські нагороди в галузях кіно, телебачення, музики й театру: "Оскар", "Еммі", "Греммі" та "Тоні".

Вупі Голдберг має українське коріння

Сильвестр Сталлоне – №99

Зірка франшиз "Роккі" та "Рембо" опинився наприкінці рейтингу, але його родинна історія також пов'язана з Україною. Предки актора по материнській лінії, Роза та Чарльз Лейбовичі, наприкінці XIX століття виїхали з Одеси до США.

Родина Лейбовичів свого часу володіла в Одесі кількома ткацькими фабриками та житловими будинками в центрі міста. Сам Сталлоне в Україні побував у 2010 році.

Сильвестр Сталлоне в Україні... Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що український фільм "Сліди" показали на найбільшому фестивалі документального кіно у США.