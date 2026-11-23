Названо десять найкращих документальних фільмів в історії кіно

Документальні фільми не завжди можуть похвалитися майстерною режисурою чи особливими кінематографічними прийомами, але відкидати весь жанр через це було б великою помилкою. Звісно, є серед них немало одноманітних і перебільшено емоційних розповідей. Однак чимало документалок, що виходять за межі звичних шаблонів і не бояться експериментувати, справді вирізняються.

Деякі документальні стрічки цілком заслужено входять не лише до списків найкращих фільмів свого жанру, а й до переліків найвидатніших кіноробіт усіх часів. Видання Collider вирішило зібрати саме такі. Їхня режисура, монтаж, побудова оповіді та музичний супровід нічим не поступаються найкращим художнім картинам. Разом вони демонструють, наскільки різноманітним і винахідливим може бути документальне кіно, хоча дехто досі недооцінює його можливості.

"Токійська олімпіада" (1965)

Токійська олімпіада. Джерело: Toho

Кіновідеозйомка спортивних змагань рідко буває настільки художньою та захопливою, як у стрічці "Токійська олімпіада", присвяченій літнім Олімпійським іграм 1964 року. Майже тригодинний фільм охоплює церемонії відкриття й закриття та численні спортивні дисципліни, але не перетворюється на звичайну добірку змагань. Незвичні ракурси, ретельний монтаж і виразне використання сповільненої зйомки дають змогу побачити спорт зовсім інакше, ніж під час телевізійної трансляції. Стрічка здатна захопити навіть тих, хто не цікавиться спортом, а ще вона зберегла для нащадків унікальні кадри Олімпіади, що відбулася понад 60 років тому.

"Акт убивства" (2012)

Акт убивства. Джерело: Dogwoof

Цей фільм не належить до жанру жахів, але за силою враження може перевершити чимало горорів. У центрі сюжету – масові вбивства в Індонезії у 1965-1966 роках, жертвами яких стали від 500 тисяч до мільйона людей, переважно комуністи або ті, кого вважали їхніми прихильниками. Через десятиліття після трагедії режисери пропонують її безпосереднім учасникам відтворити власні злочини у форматі кінозйомок. Автори сподіваються, що такий експеримент змусить убивць усвідомити жорстокість скоєного, але натомість отримують моторошне свідчення того, як людина може виправдовувати власні звірства. "Акт убивства" – важкий і безкомпромісний погляд на темні сторони людської природи.

"Ти можеш побачити все" (2026)

Ти можеш побачити все. Джерело: A24

Ця документальна стрічка стала однією з найгучніших кіноподій 2026 року. Вона переповідає історію однієї з найодіозніших шахрайок останніх десятиліть – засновниці компанії Theranos Елізабет Холмс, яка на момент початку зйомок має ось-ось сісти до в’язниці. Стрічку зняли Нейтан Філдер і Ленс Оппенгайм, причому Філдер не лише став співрежисером, а й часто з’являється в кадрі. Фільм уже здобув неабияке визнання критиків, а його популярність значно перевищила звичайну аудиторію документального кіно. Водночас розповідати про сюжет заздалегідь не варто: найкраще дивитися його, не знаючи подробиць. Попри те, що стрічка зовсім нова, її вже називають однією з найкращих і найоригінальніших документальних робіт в історії кіно.

"Шоа" (1985)

Шоа. Джерело: New Yorker Films

"Шоа" – один із найважливіших і водночас найважчих для перегляду документальних фільмів. Він присвячений Голокосту та його жахливим наслідкам, але режисер Клод Ланзман обрав геть несподіваний підхід. Його робота триває приблизно дев’ять із половиною годин і не містить документальних матеріалів. Натомість фільм побудований на докладних інтерв’ю з людьми, які пережили ті події або стали їхніми свідками: колишніми в’язнями, виконавцями злочинів та очевидцями. Їхні розповіді вражають не лише описами звірств, а й зізнаннями тих, хто з часом звик до жахіть довкола. Стрічка надзвичайно переконливо показує, якими буденними можуть ставати зло й жорстокість, і залишається одним із найважливіших кінодосліджень Голокосту.

"Дорогий Закарі: лист синові про його батька" (2008)

Дорогий Закарі: лист синові про його батька. Джерело: Oscilloscope Laboratories

Це одна з найсумніших документальних стрічок, присвячена вбивству американського лікаря Ендрю Бегбі та подіям, що сталися після його смерті. Режисер Курт Кенні був другом Ендрю з дитинства і задумав фільм як своєрідний лист до його сина Закарі, щоб розповісти хлопчикові про батька, якого той ніколи не знав. Спочатку історія й без того сповнена болю, але в міру того, як автор заглиблюється в обставини злочину та розповідає про підозрювану Ширлі Джейн Тернер, матір Закарі, події стають дедалі тривожнішими. Дивитися цю стрічку надзвичайно важко, однак її відвертість і глибоко особистий характер роблять фільм одним із найсильніших та найемоційніших документальних творів XXI століття.

"Вальс із Баширом" (2008)

Вальс із Баширом. Джерело: Sony Pictures Classics

"Вальс із Баширом" поєднує одразу кілька жанрів: це документальний фільм, воєнна драма, психологічне дослідження травми й водночас анімаційна стрічка. Режисер Арі Фольман робить центральною темою власні спогади про участь у Ліванській війні 1982 року, зокрема про події, які його пам’ять, здається, витіснила. Намагаючись відновити втрачені фрагменти минулого, він розмовляє з іншими учасниками війни, які пережили подібний досвід, і поступово наближається до правди. Незвичне поєднання анімації та документального свідчення робить фільм особливо виразним, а його антивоєнний посил – надзвичайно сильним. Стрічка показує не лише фізичні втрати, а й психологічні травми, які війна залишає в людях.

"Емі" (2015)

Емі. Джерело: Altitude Film Distribution

На перший погляд, це черговий документальний фільм про відомого музиканта, але насправді він значно глибший за звичайну біографічну розповідь про коротке життя Емі Вайнгауз. Стрічка докладно розповідає про її кар’єру та особисті обставини, однак особливу увагу приділяє тому, як співачку цькували й висміювали, зокрема журналісти та люди, які постійно переслідували її. Фільм не приховує проблем Вайнгауз, але водночас показує її людиною, яка потребувала допомоги та підтримки, яких так і не отримала навіть від тих, хто вважався близьким до неї. Це не лише трагічна історія однієї співачки, а й застереження про наслідки байдужості та відсутності співчуття. Стрічка змушує замислитися над тим, як ми ставимося до чужих проблем – навіть коли йдеться про знаменитостей, чиє життя здається нам відкритою книгою.

"Мрії про баскетбол" (1994)

Мрії про баскетбол. Джерело: Fine Line Features

Цей спортивний документальний фільм суттєво відрізняється від "Токійської олімпіади", хоча обидві стрічки тривають майже три години. Спочатку здається, що перед глядачем звичайна історія про баскетбол, але поступово вона перетворюється на значно ширшу розповідь про мрії, випробування та дорослішання. Протягом майже п’яти років режисери стежать за двома підлітками з Чикаго – Артуром Ейджі та Вільямом Ґейтсом, які прагнуть потрапити до НБА. За цей час хлопці стикаються з численними труднощами і переживають як перемоги, так і невдачі. Попри значну тривалість, фільм не здається затягнутим: завдяки вдалому темпу та майстерному монтажу він захоплює не лише спортивною складовою, а й тим, як показує життя двох юнаків за межами баскетбольного майданчика.

"Людина-Ґрізлі" (2005)

Людина-Ґрізлі. Джерело: Lions Gate Films

Вернер Герцоґ зняв чимало видатних документальних фільмів, але "Людина-Ґрізлі" справляє особливо сильне враження. У центрі стрічки – Тімоті Тредвелл, який настільки захопився ведмедями грізлі, що вирішив жити поруч із ними в дикій природі. Його незвичайне захоплення зрештою призвело до трагедії: під час одного з перебувань на Алясці ведмідь убив і самого Тредвелла, і його дівчину Емі Югенар. Герцоґ досліджує цю історію за допомогою власних характерних закадрових роздумів та численних відеозаписів, які Тредвелл зробив під час подорожей національним парком. Фільму вдається поєднати трагізм, жах, розгубленість і навіть гумор, завдяки чому він став однією з найпомітніших кіноробіт 2000-х років – не лише серед документальних стрічок.

"Кояаніскаці" (1982)

Кояаніскаці. Джерело: New Cinema

"Кояаніскаці" складно віднести до якогось одного жанру: його можна назвати документальним, фільмом-есе або цілком самостійним кінематографічним експериментом. У стрічці немає закадрового голосу, інтерв’ю чи діалогів – лише послідовність зображень, доповнених музикою. Спочатку глядач бачить природні ландшафти, а згодом – дедалі густонаселеніші міста та створений людиною світ, який поступово витісняє природу. Це фактично і є весь сюжет, а прямі пояснення з’являються лише в тексті наприкінці фільму. Режисер залишає простір для власних роздумів і не нав’язує готових висновків. Попри мінімалістичну форму, стрічка захоплює візуальною красою та музичним супроводом і пропонує незвичний погляд на життя на Землі, тому її варто побачити хоча б раз.

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