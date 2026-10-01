Названі 6 найвпливовіших детективних фільмів усіх часів

Детективний жанр в кіно – один із найдавніших. Секрет його успіху полягає в тому, що він одразу обіцяє глядачеві безліч загадок і заплутаний шлях до розв’язки в кінці. І хоча такий формат захоплює, максимально занурює в атмосферу і дарує приємне відчуття від розкриття таємниці, найвідомішими детективними стрічками є ті, які порушують усі ці правила.

Ті фільми, які дійсно змінюють жанр, відкривають нові способи створення саспенсу й маніпулювання глядачами, які згодом починають запозичувати інші кінематографісти. Видання Collider зібрало шість фільмів, які є взірцями такого підходу, саме тому їх пам'ятають як одні з найвпливовіших детективів усіх часів.

"Ножі наголо" (2019)

Ножі наголо Джерело: Lionsgate

Цей фільм Ріана Джонсона вдихнув нове життя в класичний детектив у стилі "хто убивця", розпочавши історію із загадкової смерті багатого письменника Гарлана Тромбі (Крістофер Пламмер). Чоловіка знаходять мертвим після святкування власного 85-річчя в колі родини. Хоча поліція схиляється до суїциду, детектив Бенуа Бланк (Деніел Крейг) підозрює кожного з розбещених та брехливих родичів, а також доглядальницю Марту (Ана де Армас), яка теж щось приховує. Джонсон майстерно грає з класичними прийомами – ізольованим маєтком, ексцентричним детективом та заможним сімейством. Він дає переконливий мотив майже кожному персонажу й постійно переміщує увагу глядача, зберігаючи грайливий тон та повагу до правил жанру. У підсумку стрічка стала величезним касовим успіхом, зібравши високі оцінки за здатність здивувати навіть досвідчену аудиторію. А на додачу запустила цілу франшизу про пригоди Бенуа Бланка.

"Спогади про вбивство" (2003)

Спогади про вбивство Джерело: CJ Entertainment

Трилер Пон Джун Хо заснований на реальних подіях – резонансній серії вбивств у Південній Кореї, яка сталася у 1980-х роках. Сільський детектив Пак (Сон Кан Хо), який звик діяти силою та інстинктами, змушений працювати разом із розважливим колегою із Сеула. Фільм геть позбавляє глядача звичного відчуття тріумфу справедливості. У тогочасній правоохоронній системі докази легко псуються, а криміналістика практично безсила. Обидва слідчі зазнають краху та втрачають віру у власні методи. Поєднуючи чорний гумор, детективну рутину та справжній жах, стрічка лякає своєю безвихіддю і вражає незабутнім фіналом.

"Звичайні підозрювані" (1995)

Звичайні підозрювані Джерело: PolyGram Filmed Entertainment

Уся історія будується навколо допиту дрібного шахрая на прізвисько Базіка (Кевін Спейсі) після вибуху на кораблі. Він розповідає слідчому, як група злочинців потрапила під вплив міфічного кримінального авторитета Кайзера Созе. Глядач легко вірить усьому, що бачить на екрані. Проте сценарій тонко нагадує: перед нами професійний маніпулятор, чия розповідь зіткана з дрібних деталей. Фінальний сюжетний поворот змушує повністю переосмислити все переглянуте. Стрічка отримала "Оскар" за найкращий сценарій і назавжди змінила уявлення про роль ненадійного оповідача в кіно.

"Зодіак" (2007)

Зодіак Джерело: Paramount Pictures

Трилер Девіда Фінчера розповідає про реальні пошуки серійного вбивці, який тероризував Каліфорнію і надсилав шифровані листи до редакцій газет. У центрі сюжету – карикатурист (Джейк Джилленхол), журналіст (Роберт Дауні-молодший) та детектив (Марк Руффало). Замість стрімкого розслідування фільм показує, як безплідні пошуки та глухі кути роками руйнують життя цих трьох чоловіків. Фінчер відмовився від казок про геніальних нишпорок та штучного хепі-енду. Головною рушійною силою стрічки став саме відчай та виснажливий процес пошуку правди.

"Психо" (1960)

Психо Джерело: Paramount Pictures

Легендарний фільм Альфреда Гічкока починається як драма про секретарку Меріон (Дженет Лі), яка викрадає гроші й ховається в мотелі. Там вона знайомиться з дивакуватим власником Норманом Бейтсом (Ентоні Перкінс). А далі режисер робить шокуючий для 1960 року крок: він вбиває головну героїню в знаменитій сцені в душі, яка наводить на глядача жах ще посередині фільму. Після цього сестра Меріон та детектив починають абсолютно нове розслідування. Цей хід разом із моторошною атмосферою будинку Бейтсів назавжди змінив жанр психологічного трилера й показав, що кіно може бути безжальним до глядача.

"Расьомон" (1950)

Расьомон Джерело: Daiei

Шедевр Акіри Куросави подарував назву відомому феномену – "ефекту Расьомона". Сюжет розгортається навколо вбивства самурая, але одну й ту саму подію по-різному розповідають чотири свідки: розбійник, дружина, дух самого самурая та лісоруб. Жодна з їхніх версій не збігається. Показуючи, як сором, гординя й страх змушують людей перекручувати факти на свою користь, Куросава доводить: об'єктивної правди може взагалі не існувати. У цьому фільмі сама невизначеність і є головною таємницею.

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