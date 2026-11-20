Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix, які дивляться українці в середині листопада
Netflix опублікував нові тиж...
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На стримінгу Netflix наближається сезон свят, але поки різдвяні фільми і серіали ще не захопили платформу, українці продовжують дивитись найкращі новинки. І ми вже можемо дізнатись, які проєкти були найпопулярнішими у період з 9 до 15 листопада.
Оновлені рейтинги опублікував блог Tudum. Найпопулярнішим фільмом у цей період став французький трилер "Хороший адвокат". А із серіалів найбільшу популярність отримав другий сезон шпигунської драми "Чорні голуби".
10 найпопулярніших фільмів Netflix за версією українських глядачів
10 найпопулярніших фільмів N...
Джерело: Tudum
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З минулого тижня в топі залишились іспанський кримінальний трилер "Курс на зіткнення", українські комедії "Потяг "Червона рута"" і "Родичі", а також драма "Тварини". А очолив список цього тижня фільм, знятий силами французьких кінематографістів. Також до оновленого списку потрапила документальна стрічка про Кузьму Скрябіна, яка тепер доступна для перегляду на Netflix.
- "Хороший адвокат"
- "Гартленд"
- "Ідеальне Різдво для собаки"
- "Крашанка 2.0"
- "Кузьма"
- "Курс на зіткнення"
- "Співай 2"
- "Родичі"
- "Потяг "Червона рута""
- "Тварини"
10 найпопулярніших серіалів Netflix за версією українських глядачів
10 найпопулярніших серіалів...
Джерело: Tudum
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Продовження шпигунського серіалу "Чорні голуби" з Кірою Найтлі та Беном Вішоу очолило рейтинг багатосерійних проєктів цього тижня. Тримається в топі і хорор про учениць католицької школи "Тіло". Шоу "Холостяк", 15-й сезон якого зараз виходить і на Netflix, також не виходить із десятки найпопулярніших.
- "Чорні голуби", 2 сезон
- "Тіло"
- "Імператриця", 3 сезон
- "Холостяк", 15 сезон
- "Знечулення"
- "Люпен", 4 частина
- "Чорні голуби", 1 сезон
- "Світло і тінь"
- "Парочка слідчих", 3 сезон
- "Голос країни", 10 сезон.
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