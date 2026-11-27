Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix: що дивляться українці наприкінці листопада

На стримінгу Netflix уже відчувається наближення Різдва. Принаймні, це можна помітити на рейтингу найпопулярніших фільмів платформи в Україні за минулий тиждень.

Блог Tudum опублікував списки своїх проєктів (і кіно, і серіалів), які набрали найбільше переглядів від українських глядачів у період з 16 до 22 листопада. Топ фільмів очолила різдвяна романтична комедія "Охоронниця". А от із серіалів найпопулярнішим став нашумілий горор "Тіло".

10 найпопулярніших фільмів Netflix за версією українських глядачів

Головні фільми тижня в Украї... Джерело: Netflix Розгорнути

Після похмурих детективів, які домінували кілька тижнів, на першій позиції цього разу опинилась різдвяна комедія про співака кантрі, який їде на свята до мами на ранчо в Монтану і вирішує видати свою охоронницю за дівчину. Згодом між персонажами Джареда Падалекі та Лейтон Містер почуття спалахують по-справжньому. Цікаво, що друге місце посідає також фільм про співачку кантрі. У "Гартленді" Джессіка Честейн грає колишню зірку жанру, яка повертається із забуття, щоб відшукати свою племінницю. Дівчина вирішила піти по стопах своєї зіркової тітки і пропала. Замикає трійку повнометражний мультфільм студії Illmination "Ґрінч" про зеленоо монстра, який вирішив викрасти Різдво. Загалом десятка найпопулярніших фільмів Netflix минулого тижня вийшла такою:

"Охоронниця" "Гартленд" "Ґрінч" "Зведенята" "Довженко" "Хороший адвокат" "Ідеальне Різдво для собаки" "Крашанка 2.0" "Кузьма" "Аллен"

10 найпопулярніших серіалів Netflix за версією українських глядачів

Головні серіали тижня в Укра... Джерело: Netflix Розгорнути

На перше місце рейтингу серіалів Netflix цього тижня піднявся горор "Тіло" про компанію чірлідерок з католицької школи, які вирішили провести новенькій моторошну ініціацію і стикнулися із несподіваними страшними наслідками. Новина про спробу заборонити серіал як начебто антихристиянський викликала нову хвилю інтересу до нього. На другому місці – новинка. Польський кримінальний трилер "Закон звірів" переповідає реальну історію вбивства чотирьох хлопчиків у 1988 році і подальші пов’язані з цим події аж до 2014 року. Чотири серії неабияк тримають у напрузі. Третю сходинку займає новий сезон серіалу "Імператриця", який вийшов не так давно і розповідає про роман Єлизавети Баварської з лідером угорської революції графом Андраші. Повний список 10 найпопулярніших в Україні серіалів Netflix цього тижня вийшов таким:

"Тіло" "Закон звірів" "Імператриця", 3 сезон "СвітлоТінь" "Убивство в Галісії" "Холостяк", 15 сезон "Чорні голуби", 2 сезон "Люпен", частина 4 "Голос країни", 14 сезон "Імператриця", 1 сезон

Раніше OBOZ.UA розповідав про головні кінопрем’єри тижня в Україні.