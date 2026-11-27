Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix: що дивляться українці наприкінці листопада
Найпопулярніші фільми та сер...
Джерело: Netflix
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На стримінгу Netflix уже відчувається наближення Різдва. Принаймні, це можна помітити на рейтингу найпопулярніших фільмів платформи в Україні за минулий тиждень.
Блог Tudum опублікував списки своїх проєктів (і кіно, і серіалів), які набрали найбільше переглядів від українських глядачів у період з 16 до 22 листопада. Топ фільмів очолила різдвяна романтична комедія "Охоронниця". А от із серіалів найпопулярнішим став нашумілий горор "Тіло".
10 найпопулярніших фільмів Netflix за версією українських глядачів
Головні фільми тижня в Украї...
Джерело: Netflix
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Після похмурих детективів, які домінували кілька тижнів, на першій позиції цього разу опинилась різдвяна комедія про співака кантрі, який їде на свята до мами на ранчо в Монтану і вирішує видати свою охоронницю за дівчину. Згодом між персонажами Джареда Падалекі та Лейтон Містер почуття спалахують по-справжньому. Цікаво, що друге місце посідає також фільм про співачку кантрі. У "Гартленді" Джессіка Честейн грає колишню зірку жанру, яка повертається із забуття, щоб відшукати свою племінницю. Дівчина вирішила піти по стопах своєї зіркової тітки і пропала. Замикає трійку повнометражний мультфільм студії Illmination "Ґрінч" про зеленоо монстра, який вирішив викрасти Різдво. Загалом десятка найпопулярніших фільмів Netflix минулого тижня вийшла такою:
- "Охоронниця"
- "Гартленд"
- "Ґрінч"
- "Зведенята"
- "Довженко"
- "Хороший адвокат"
- "Ідеальне Різдво для собаки"
- "Крашанка 2.0"
- "Кузьма"
- "Аллен"
10 найпопулярніших серіалів Netflix за версією українських глядачів
Головні серіали тижня в Укра...
Джерело: Netflix
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На перше місце рейтингу серіалів Netflix цього тижня піднявся горор "Тіло" про компанію чірлідерок з католицької школи, які вирішили провести новенькій моторошну ініціацію і стикнулися із несподіваними страшними наслідками. Новина про спробу заборонити серіал як начебто антихристиянський викликала нову хвилю інтересу до нього. На другому місці – новинка. Польський кримінальний трилер "Закон звірів" переповідає реальну історію вбивства чотирьох хлопчиків у 1988 році і подальші пов’язані з цим події аж до 2014 року. Чотири серії неабияк тримають у напрузі. Третю сходинку займає новий сезон серіалу "Імператриця", який вийшов не так давно і розповідає про роман Єлизавети Баварської з лідером угорської революції графом Андраші. Повний список 10 найпопулярніших в Україні серіалів Netflix цього тижня вийшов таким:
- "Тіло"
- "Закон звірів"
- "Імператриця", 3 сезон
- "СвітлоТінь"
- "Убивство в Галісії"
- "Холостяк", 15 сезон
- "Чорні голуби", 2 сезон
- "Люпен", частина 4
- "Голос країни", 14 сезон
- "Імператриця", 1 сезон
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