Найкращі трилери, зняті за книгами: 10 фільмів, від яких не відірватися

Літературні твори залишаються одним із найважливіших джерел натхнення для кінематографістів, але далеко не кожній екранізації вдається точно передати історію, описану в книжці. Проте часом перенесена на екран історія може навіть перевершити своє першоджерело.

Деякі з таких фільмів стали справжньою класикою трилерів. Десятку найкращих зібрало видання Collider. Режисери одних намагалися якомога точніше відтворити сюжет літературної основи, інші – сміливо переосмислювали її. В будь-якому разі вийшли фільми, які стали невід’ємною частиною історії кіномистецтва.

"Дитя людське" (2006)

Дитя людське. Джерело: Universal Pictures

Події антиутопічного трилера Альфонсо Куарона розгортаються в Лондоні 2027 року, коли людство опинилося на межі зникнення через глобальне безпліддя. Коли одна з жінок несподівано вагітніє, цинічний чиновник Тео Фарон (Клайв Оуен) разом із колишньою дружиною Джуліан (Джуліанна Мур) намагається таємно доправити її в безпечне місце. Фільм заснований на романі П. Д. Джеймс "Дитя людське" 1992 року. Попри стримані касові результати, стрічка отримала схвальні відгуки критиків і згодом здобула нове визнання завдяки актуальності порушених суспільних тем та художній майстерності постановки.

"Дівчина у потягу" (2016)

Дівчина у потягу. Джерело: DreamWorks Pictures

Психологічний трилер розповідає про Рейчел Вотсон (Емілі Блант) – розлучену жінку з алкогольною залежністю, яка щодня дорогою на роботу спостерігає з потяга за будинком колишнього чоловіка та його нової дружини. Її увагу також привертає сусідська пара, яка здається ідеальною, але одного дня жінка зникає. Рейчел намагається допомогти розслідуванню, проте сама опиняється серед підозрюваних. Екранізація бестселера Паули Гокінз зберігає основні сюжетні лінії роману, хоча дія переноситься з Лондона до Нью-Йорка, а двох книжкових детективів замінює один складний персонаж. Гра з часовими лініями та ненадійною оповідачкою тримає глядачів у напрузі до фіналу.

"Дівчина з татуюванням дракона" (2011)

Дівчина з татуюванням дракона. Джерело: Sony Pictures

Журналіст Мікаель Блумквіст (Деніел Крейґ) наймає талановиту хакерку Лісбет Саландер (Руні Мара), щоб розкрити загадку 40-річного вбивства племінниці Генріка Вангера (Крістофер Пламмер). Розслідування поступово відкриває темні таємниці впливової родини. Режисер Девід Фінчер створив напружений неонуарний трилер за однойменним романом шведського письменника Стіґа Ларссона. Стрічка вирізняється похмурою атмосферою, захопливим сюжетом і вірністю складній структурі першоджерела.

"Автокатастрофа" (1996)

Автокатастрофа. Джерело: Alliance Communications Corporation

Еротичний трилер Девіда Кроненберга розповідає про кінопродюсера Джеймса Балларда (Джеймс Спейдер) та його дружину Кетрін (Дебора Кара Ангер), які прагнуть урізноманітнити інтимне життя. Після автомобільної аварії вони знайомляться з дивною спільнотою людей, яких збуджують автомобільні зіткнення та пов'язане з ними насильство. Режисер екранізував провокативний роман Джеймса Балларда, перетворивши його на візуально виразне і відверте дослідження людських бажань. І книжка, і фільм порушують тривожні питання про природу потягу, насильства та сексуальності, а сама стрічка залишається однією з найбільш суперечливих робіт режисера.

"Американський психопат" (2000)

Американський психопат. Джерело: Lionsgate Films

Події фільму розгортаються в Нью-Йорку 1980-х років. У центрі сюжету – інвестиційний банкір Патрік Бейтман (Крістіан Бейл), самозакоханий представник заможного середовища, який удень підтримує образ успішного бізнесмена, а вночі дає волю садистським нахилам і перетворюється на серійного вбивцю. Режисерка Мері Геррон екранізувала роман Брета Істона Елліса, зберігши його сатиру на жадібність і бездушність американського суспільства 1980-х, але додавши чорного гумору. І книжка, і фільм шокують жорстокістю та змушують замислитися над тим, що перетворює людину на чудовисько.

"Острів проклятих" (2010)

Острів проклятих. Джерело: Paramount Pictures

Психологічний трилер Мартіна Скорсезе розповідає про федерального маршала США Едварда "Тедді" Деніелса (Леонардо Ді Капріо), який розслідує зникнення пацієнтки психіатричної лікарні для злочинців. Поступово слідство ускладнюється, а сам Деніелс починає сумніватися в тому, що відбувається насправді. Екранізація готичного роману Денніса Лігейна поєднує психологічну напругу з моторошними візуальними образами, які передають внутрішній стан головного героя. І книжка, і фільм майстерно стирають межу між реальністю та вигадкою, залишаючи глядачів у гадати, що ж саме відбувається, до самого фіналу.

"Загублена" (2014)

Загублена. Джерело: 20th Century Fox

У центрі сюжету – подружжя Ніка Данна (Бен Аффлек) та Емі (Розамунд Пайк), яке з боку здається щасливим. Однак після загадкового зникнення дружини підозра падає на Ніка, а медійний розголос поступово руйнує образ ідеальної родини. Екранізація роману Ґілліан Флінн від режисера Девіда Фінчера стала високо оціненим психологічним трилером із несподіваними поворотами. Стрічка зберігає складну інтригу книжки, водночас пропонуючи власний кінематографічний стиль і змушуючи глядачів сумніватися в кожному з персонажів.

"Бійцівський клуб" (1999)

Бійцівський клуб. Джерело: 20th Century Fox

Фільм розповідає про пригніченого офісного працівника (Едвард Нортон), який знайомиться з ексцентричним продавцем мила Тайлером Дерденом (Бред Пітт). Разом вони створюють підпільний бійцівський клуб, де чоловіки, втомлені одноманітним життям, випускають назовні накопичену агресію. Згодом рух виходить з-під контролю і перетворюється на осередок анархії. Екранізація роману Чака Поланіка 1996 року стала культовою завдяки гострій сатирі на споживацтво та токсичні уявлення про маскулінність. Режисер Девід Фінчер зберіг нестандартний характер і головні ідеї першоджерела, проте сильно змінив фінал. Чимало критиків вважають, що зробивши тільки краще.

"Старим тут не місце" (2007)

Старим тут не місце. Джерело: Miramax Films

Ллевелін Мосс (Джош Бролін) випадково натрапляє на місце кривавої наркоугоди. І незабаром за ним починає полювати безжальний убивця Антон Чігур (Хав'єр Бардем). Так чоловік опиняється втягнутим в смертельно небезпечну гру. Брати Коени екранізували роман Кормака Маккарті, створивши один із найнапруженіших і наймоторошніших трилерів у своїй кар'єрі. Фільм майже повністю зберігає атмосферу книжки, її основні сюжетні повороти та несподівані розв'язки.

"Мовчання ягнят" (1991)

Мовчання ягнят. Джерело: Orion Pictures

Молода курсантка ФБР Клариса Старлінг (Джоді Фостер) звертається по допомогу до ув'язненого серійного вбивці та канібала Ганнібала Лектера (Ентоні Гопкінс), щоб вийти на слід іншого злочинця. Екранізація роману Томаса Гарріса, знята Джонатаном Деммі, стала одним із найвідоміших і наймоторошніших трилерів в історії кіно. Режисерові вдалося зберегти основні сюжетні лінії та діалоги книжки, водночас перетворивши історію на культовий фільм, який і досі захоплює глядачів.

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