Мінісеріали з найвищим рейтингом на Rotten Tomatoes: топ 8

Сьогодні Rotten Tomatoes – одна з найвідоміших систем оцінювання фільмів і серіалів. Її рейтинги впливають на касові збори, рекламні кампанії та вибір глядачів, а отримати високу оцінку на "томатометрі" – справжня мрія для будь-якого кінематографіста.

Тому видання Collider вирішило зібрати рейтинг коротких односезонних серіалів, орієнтуючись саме на оцінки з цієї платформи. Ось вісім мінісеріалів, які рейтинги яких зашкалюють, що точно свідчить про їхню високу якість.

"Чорнобиль" (2019)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95%

Чорнобиль. Джерело: HBO

Історична драма, створена Крейґом Мезіном, відтворює події навколо аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року, наслідки якої забрали багато життів і на десятиліття змінили цілий регіон. Мінісеріал HBO розповідає про обставини, що передували катастрофі, та події після вибуху, показуючи причини трагедії й історії людей, які ризикували життям, ліквідовуючи її наслідки. У серіалі зіграли Джаред Гарріс, Стеллан Скашґорд, Емілі Вотсон, Пол Ріттер, Джессі Баклі та інші актори, які втілили працівників станції, їхніх близьких і людей, чиї долі змінила аварія. Після виходу "Чорнобиль" став міжнародним культурним феноменом: серіал вразив глядачів масштабом трагедії, напруженою атмосферою, режисурою, сценарієм і грою акторів. Хоча автори дещо відступили від історичних фактів, проєкт вважають однією з найсильніших історичних драм у форматі мінісеріалу.

"Чому не Еванс?" (2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Чому не Еванс? Джерело: BritBox

Детективний мінісеріал режисера Г'ю Лорі (того самого Г’ю Лорі) заснований на однойменному романі Агати Крісті 1934 року. Історія починається зі смерті незнайомця, якого знаходять на полі для гольфу в Уельсі. Боббі Джонс у виконанні Вілла Поултера випадково чує останні слова чоловіка й вирішує розібратися в обставинах його загибелі. Він діє не сам, а разом із давньою подругою Френкі Дервент, яку грає Люсі Бойнтон. У серіалі також знялися сам Г'ю Лорі, Джим Бродбент та Емма Томпсон. Серед численних екранізацій твору Крісті версія 2022 року вирізняється легким гумором, динамічним сюжетом і якісною постановкою. Особливо переконливо виглядає дует головних героїв, а три частини історії утримують увагу до самого фіналу. Хоча згодом серіал дещо затьмарили інші адаптації творів письменниці, він залишається одним із найвдаліших сучасних проєктів за її книжками.

Обов’язок і ганьба ("Giri/Haji", 2019)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Giri/Haji. Джерело: BBC

Британська кримінальна драма Джо Бартона розповідає про токійського детектива Кензо, якого грає Такехіро Хіра. Герой вирушає до Лондона на пошуки брата Юто, якого вважали загиблим, але тепер звинувачують у вбивстві племінника впливового боса якудзи. Ця справа загрожує перерости у війну між злочинними угрупованнями, тож Кензо доводиться розбиратися не лише з кримінальним світом британської столиці, а й із незнайомими йому культурою та правовою системою. Серед інших помітних персонажів – детективка Сара у виконанні Келлі Макдональд і Родні, якого грає Вілл Шарп. Стильний візуально, напружений і добре зіграний серіал вирізняється операторською роботою та незвичними анімаційними вставками. Попри те, що він не здобув такої широкої популярності, як заслуговує, критики високо оцінили його, а шанувальникам кримінальних історій із психологічною глибиною та постійною напругою варто додати його до списку перегляду.

"Кіберпанк: Ті, що біжать по краю" (Cyberpunk: Edgerunners, 2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Кіберпанк: Ті, що біжать по краю. Джерело: Netflix

Аніме режисера Хіроюкі Імаїші, створене студіями CD Projekt Red і Studio Trigger, є приквелом до відеогри Cyberpunk 2077. Події розгортаються приблизно за рік до історії гри у футуристичному світі Майка Пондсміта. У центрі сюжету – вуличний хлопець Девід Мартінес, який стає кібернетично вдосконаленим найманцем і виявляє, що його організм незвично добре витримує встановлення імплантів. Після прем’єри у вересні 2022 року серіал отримав схвальні відгуки завдяки виразній анімації, продуманим персонажам і деталізованому світу. Історія самодостатня, тож для її розуміння необов’язково грати в Cyberpunk 2077. Це динамічна й захоплива кіберпанкова пригода, яка сподобається і шанувальникам гри, і тим, хто лише знайомиться з цим всесвітом. Продовження під назвою "Cyberpunk: Edgerunners 2" заплановане до виходу на Netflix 20 жовтня 2026 року.

Царство падальників (2023)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Мінісеріали з найвищим рейти... Джерело: HBO Розгорнути

Науково-фантастичний анімаційний серіал для дорослих створили Джозеф Беннетт і Чарльз Г'юттнер на основі власної короткометражки Scavengers. За сюжетом, після серйозного пошкодження міжзоряного вантажного корабля Demeter 227 його екіпаж змушений здійснити аварійну посадку на невідомій планеті. Люди опиняються розкиданими серед розкішної, але небезпечної природи й намагаються вижити в середовищі, закони якого їм незнайомі. Серіал отримав майже одностайне схвалення критиків, а згодом і премію "Еммі" в категорії Creative Arts, однак не здобув широкої популярності й був тихо закритий. Попри це, "Царство падальників" вважають однією з найцікавіших сучасних науково-фантастичних анімацій: його вирізняють незвичайні візуальні рішення, захоплива оповідь і переконлива акторська гра голосом. Це справжня знахідка для тих, хто цінує сміливу та оригінальну анімацію.

Ривер (2015)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Ривер. Джерело: BBC

Британський кримінальний мінісеріал Ебі Морґан розповідає про детектива Джона Ривера, якого грає Стеллан Скашґорд. Талановитий слідчий переживає тяжкий період після смерті напарниці – сержантки Джекі "Стіві" Стівенсон, роль якої виконала Нікола Вокер. Повернувшись до роботи з новим напарником, Рівер потай розслідує вбивство Стіві й поступово відкриває темні таємниці. У ключових ролях також знялися Аділ Ахтар, Леслі Менвілл та Едді Марсан. Серіал поєднує кримінальний детектив із похмурою психологічною драмою: за атмосферою він нагадує скандинавський нуар, а центральна загадка тісно переплітається з темами горя, втрати та внутрішньої боротьби. Особливої сили історії надає гра Скашґорда, а складний емоційний шлях головного героя робить її захопливою не лише для шанувальників детективів.

Канк про Землю (2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Канк про Землю. Джерело: Netflix

У псевдодокументальному комедійному серіалі Чарлі Брукера комікеса Даян Морґан грає Філомену Канк – ведучу, яка береться пояснювати історію людства, хоча майже нічого в ній не тямить. Вона розпитує справжніх науковців та експертів про шлях цивілізації від її витоків до сучасності, а також висуває власні абсурдні припущення про минуле і майбутнє планети. Серед учасників – археолог Пол Бан, мистецтвознавець Мартін Кемп, фахівець із класичної античності Найджел Спайві та композиторка Ширлі Томпсон. Серіал поєднує справжні історичні відомості із сатирою на документальні фільми, а його головна принада – незворушний гумор Канк і реакції експертів, які намагаються відповідати на її дивакуваті, а часом і відверто дурні запитання. Даян Морґан отримала за цю роль номінацію на премію BAFTA в категорії найкращого жіночого комедійного виконання.

Плутон (Pluto, 2023)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Плутон. Джерело: Netflix

Аніме засноване на манзі "Плутон" Наокі Урасави й Такаші Наґасакі, створеній за мотивами всесвіту "Астробоя". Події розгортаються у світі, де люди й роботи співіснують після руйнівної війни, намагаючись зберігати крихкий мир. Коли починають гинути відомі люди та найрозвиненіші роботи, детектив-робот Ґезіхт береться за розслідування й виходить на слід змови, яка може загрожувати всьому живому на планеті. "Плутон" – це водночас напружений науково-фантастичний трилер, детектив про серію вбивств і філософська історія про те, що означає бути людиною. Серіал порушує складні моральні питання, викликає сильні емоції та не відпускає увагу завдяки центральній загадці. Це один із найвиразніших аніме-проєктів Netflix для тих, хто шукає не лише видовищну фантастику, а й змістовну історію.

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