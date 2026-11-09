Кращі за "Єллоустоун": названі 7 вдалих серіалів-вестернів

У червні 2018 року на телеканалі Paramount Network відбулася прем’єра неовестерну, якому судилося по-новому розкрити цей жанр. Серіал "Єллоустоун" із Кевіном Костнером і загалом чудовим акторським ансамблем розповідає про життя родини Даттон у штаті Монтана та їхню боротьбу за землю, на якій стоїть їхнє ранчо.

Це жорстоке, похмуре й сповнене насильства шоу, у якому драма, зради та конфлікти трапляються мало не на кожному кроці. Без перебільшення, це один із найкращих неовестернів усіх часів, який можна переглядати знову і знову, не втрачаючи інтересу. Втім, якщо ви уже додивились "Єллоустоун" і шукаєте щось не менш захопливе, видання Collider радить звернути увагу на сім інших шедеврів жанру.

"Бонанца" (1959-1973)

Бонанца. Джерело: NBC

У 1950-х роках телевестерни лише набирали популярності, і одним із найулюбленіших шоу глядачів стала "Бонанца". Серіал телеканалу NBC, прем’єра якого відбулася 1959 року, належить до найдовших телевестернів в історії. Його події розгортаються в 1860-х роках у Вірджинія-Сіті, штат Невада, де під час золотої лихоманки живе заможна родина Картрайтів. Важливу роль у сюжеті відіграє гірничодобувна промисловість, зокрема видобуток срібної руди, поклади якої виявили поблизу міста ще 1859 року. Тут є всі характерні атрибути класичного вестерну, а головна мелодія серіалу стала однією з найвідоміших в історії телебачення. Не дивно, що серіал увійшов до списку 50 найвидатніших телевізійних шоу за версією TV Guide.

"Самотній рейнджер" (1949-1957)

Самотній рейнджер. Джерело: ABC

Говорячи про становлення телевестернів, неможливо оминути "Самотнього рейнджера" – серіал, який допоміг зробити цей жанр популярним на телебаченні та став першим справжнім рейтинговим хітом каналу ABC. Спочатку це була успішна радіопостановка, яка в 1949 році отримала телевізійне продовження й одразу здобула прихильність глядачів. У центрі сюжету – загін техаських рейнджерів, який потрапляє в засідку. Усі, крім одного, гинуть. Єдиний уцілілий, відомий як Самотній рейнджер (його в різних епізодах зіграли Джон Гарт і Клейтон Мур), об’єднується з корінним американцем Тонто (Джей Сільвергілз), який урятував його та допоміг одужати. Разом вони переживають небезпечні пригоди. Яскраві персонажі та захопливі історії зробили шоу одним із найважливіших для популяризації вестернів. На відміну від "Єллоустоуна", цей серіал значно краще підходить для сімейного перегляду, зокрема й із дітьми.

"Правосуддя" (2010-2015)

Правосуддя. Джерело: FX

Ще до того, як "Єллоустоун" став одним із головних представників жанру неовестерну, цю роль цілком можна було віддати серіалу каналу FX "Правосуддя". Його зняли за мотивами оповідання Елмора Леонарда "Вогонь у норі", поєднавши атмосферу класичних вестернів із сучасними реаліями. Головний герой – Рейлан Гівенс (Тімоті Оліфант), федеральний маршал США, який звик діяти так, ніби досі перебуває на Дикому Заході XIX століття. Такий підхід часто створює йому проблеми та робить мішенню для злочинців, зокрема Бойда Краудера (Волтон Гоггінс) – запеклого грабіжника банків. Незвичне поєднання старомодних методів правоохоронця із сучасним світом, сильна акторська гра та захопливі сюжетні лінії допомогли серіалу стати одним із найяскравіших представників жанру. Якби не поява "Єллоустоуна", саме "Правосуддя" цілком могло б вважатися головним неовестерном свого часу.

"Маленький будиночок у прерії" (1974-1983)

Маленький будиночок у прерії. Джерело: NBC

Зазвичай вестерни асоціюються з перестрілками посеред містечок, погонями за злочинцями та озброєними представниками закону. Однак жанр не обмежується лише динамічними пригодами та стріляниною. Чудовий приклад – серіал NBC "Маленький будиночок у прерії", який зробив ставку на історичну сімейну драму. За основу взяли однойменну книжку Лори Інглз Вайлдер. Сюжет розповідає про родину Інглзів, яка в 1840-х роках переїжджає до містечка Волнат-Гроув у штаті Міннесота. Історія переважно подається очима Лори (Мелісса Гілберт) – середньої доньки Чарльза (Майкл Лендон) і Керолайн (Карен Грассл). Шоу показує дорослішання дівчинки від дитинства до зрілого віку. Головна тема серіалу – сила родини, підтримка та згуртованість громади. Герої разом із жителями містечка долають труднощі завдяки взаємодопомозі та міцним сімейним зв’язкам. Це зовсім інший погляд на родинні стосунки, ніж у "Єллоустоуні", де сім’я нерідко стає джерелом проблем. Тож тим, хто шукає більш душевний і сімейно орієнтований вестерн, цей серіал точно сподобається.

"Маверік" (1957-1962)

Маверік. Джерело: ABC

Наприкінці 1950-х років вестерни стали одним із головних жанрів телевізійного ефіру, особливо на каналі ABC, який уже мав великий успіх із "Самотнім рейнджером". Коли той серіал завершився 1957 року, телеканалу знадобилася нова популярна історія на заміну. Нею став "Маверік" – комедійний вестерн, створений Роєм Гаґґінсом. У центрі сюжету – Бретт Маверік (Джеймс Гарнер), азартний картяр, який постійно шукає можливості зіграти в покер на великі ставки. Саме навколо таких партій розгортається чимало комічних ситуацій, хоча серіал не обмежується лише грою в карти: тут вистачає й небезпечних пригод, лиходіїв та вправних стрільців, як і належить класичному вестерну. "Маверік" поєднує гумор із захопливими історіями та залишається одним із тих серіалів, які не втратили актуальності з роками. Це справді позачасова класика, яку сучасному Голлівуду краще не намагатися перезнімати.

"1883" (2021-2022)

1883. Джерело: Paramount+

Після великого успіху "Єллоустоуна" поява цілої франшизи була лише питанням часу. Першим серіалом, що розширив історію оригінального шоу, став приквел "1883", створений Тейлором Шеріданом. І хоча він є частиною тієї самої історії, за сюжетом та атмосферою цілком може перевершити серіал-першоджерело. Події розгортаються після Громадянської війни в США: родина Даттонів залишає Теннессі та вирушає на захід, зрештою дістаючись Монтани. Саме там вони облаштовують нову домівку на землях, де згодом постане величезне ранчо "Єллоустоун-Даттон". Мінісеріал докладно показує, як формувалася родина та через які випробування їй довелося пройти, щоб знайти своє місце і забезпечити собі життя в непрості часи. На відміну від "Єллоустоуна", тут значно менше надмірної драматизації та токсичних конфліктів, натомість більше традиційної вестерн-атмосфери. Тому глядачам, яким не до вподоби шаленний темп і постійна напруга основного серіалу, "1883" може сподобатися набагато більше.

"Димок зі ствола" (1955-1975)

Димок зі ствола. Джерело: CBS

Серед усіх згаданих серіалів є один, який, на думку автора, перевершує не лише "Єллоустоун", а й решту конкурентів. Це "Димок зі ствола". Як і чимало інших вестернів того часу, спочатку він існував у форматі радіошоу, а 1955 року завдяки телеканалу CBS з’явилася його телевізійна версія. Навряд чи тоді хтось міг припустити, що серіал стане одним із головних проєктів каналу на наступні 20 років. Події відбуваються в Додж-Сіті, штат Канзас, після завершення Громадянської війни. Головний герой – федеральний маршал Метт Діллон (Джеймс Арнесс), який захищає місцевих жителів від злочинців і підтримує порядок у місті. "Димок зі ствола" часто наводять як взірець того, яким має бути справжній класичний вестерн: тут є і драматичні історії, і напружені перестрілки, і захопливі пригоди, причому все це вміщується в окремі епізоди. Завдяки виразній атмосфері Дикого Заходу та сильним сюжетам серіал залишається одним із найкращих представників жанру й, безперечно, заслуговує на увагу навіть на тлі "Єллоустоуна".

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