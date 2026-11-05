"Константин": що відомо про продовження знаменитого фільму і чи буде там Кіану Рівз

На продовження містичного трилера "Константин: Володар темряви" фанати чекають уже понад 20 років. І нещодавно з’явились новини про те, що наступний фільм уже запустили в роботу, однак тепер майбутнє цього проєкту знову під питанням.

Як пише Collider, його розробку не зупиняли, однак це буде зовсім не те продовження, на яке сподівалися шанувальники. За наявними даними, зараз DC Studios, які належить персонаж, працює над новою стрічкою про нього. Сценарій до неї пише режисер Френсіс Галлуппі. Наразі він також займається наступною частиною популярної горор-франшизи Сема Реймі "Зловісні мерці: Гнів".

Водночас ця новина поставила під сумнів перспективи прямого продовження фільму 2005 року з Кіану Рівзом у головній ролі. Раніше повідомлялося, що сиквел перебуває на ранньому етапі розробки, а до нього залучені і сам Рівз, і режисер оригінальної стрічки Френсіс Лоуренс. Ще минулого місяця з'являлася інформація, що робота над продовженням триває попри злиття материнської компанії DC, студії Warner Bros. із Paramount. Керівник DC Studios Джеймс Ганн також підтвердив торік у подкасті Bobatalks, що час від часу обговорював із Рівзом можливість створення нового фільму.

Повідомляється також, що запрошення Галлуппі до написання сценарію нового "Константина" не обов’язково означає, що він же сяде в режисерське крісло. Невідомо також, чи замінить новий проєкт потенційний сиквел за участю Рівза та Лоуренса. Втім, не секрет, що робота над продовженням просувається непросто. У згаданому інтерв'ю Ганн зізнався, що досі навіть не читав сценарій нового фільму з Рівзом. Можливо, причина в тому, що сам актор поки не задоволений запропонованим варіантом. Принаймні про це раніше розповідав його колега Пітер Стормаре, який зіграв Сатану в оригінальній стрічці.

Новина про перезапуск "Костянтина" навряд чи потішить шанувальників оригінального фільму, однак це ще не означає, що на продовженні історії поставили хрест. Найімовірніше, нова стрічка стане частиною оновленого всесвіту DC (DCU), у якому вже з'явився Супермен у виконанні Девіда Коренсвета, а також має дебютувати Джон Стюарт у втіленні Аарона П'єра. Нещодавно Ганн також підтвердив, що незабаром розпочнеться кастинг на роль Бетмена для цього всесвіту. Схоже, це вкотре підтверджує, що версія героя Роберта Паттінсона з фільму "Бетмен" та його майбутнього продовження існуватиме в окремій сюжетній лінії.

З огляду на це, сиквел Кіану Рівза та Френсіса Лоуренса все ще може побачити світ як самостійна історія в межах лінійки Elseworlds – проєктів DC, які розповідають про події поза основним кіновсесвітом. Однак наразі залишається лише чекати на подальші новини.

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