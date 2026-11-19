Капітолійський бал у Києві: відбулася гала-прем’єра фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами"

17 листопада в кінотеатрі "Планета Кіно" в ТРЦ Blockbuster Mall відбулася гала-прем’єра фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами". Українські зірки, блогери, представники медіа та партнери події одними з перших побачили нову частину франшизи на великому екрані IMAX – ще до старту прокату 19 листопада.

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

На один вечір прем’єра перетворилася на Капітолійський бал. Гості підтримали дрес-код, натхненний світом Панему, – вишукану розкіш, квіти та метеликів. Виразні аксесуари й сміливі деталі доповнили їхні образи.

Особливим моментом вечора стало нагородження за найкращий образ. Переможця обрав дизайнер українського бренду капелюхів Erominякий вручив найстильнішим гостям подарунок від бренду.

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Після спілкування та фотографування гості перемістилися до зали IMAX, щоб поринути в історію молодого Геймітча Абернеті. Події стрічки розгортаються за 24 роки до перших "Голодних ігор": шістнадцятирічний герой з Округу 12 стає учасником 50-х Ігор, де кількість трибутів удвічі більша, ніж зазвичай. На нього чекають випробування, несподівані союзи та вибір, наслідки якого відчуватиме весь Панем.

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Від режисера Френсіса Лоуренса. У фільмі зіграли Джозеф Зада, Вітні Пік, Маккенна Ґрейс, Рейф Файнс, Ґленн Клоуз, Джессі Племонс, Ель Фаннінґ, Кіран Калкін та інші.

Партнерами прем’єри стали: MAKEUP, FlowerPot та Eromin.

Інформаційну підтримку забезпечили: Новий канал, "Ти Київ", ComicCon, Marie Claire та "Кінологічні вечорниці".

Видавець книги в Україні книгарня Bookchef.

Дивіться "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" з 19 листопада тільки у кінотеатрах, а також у великих преміальних форматах: IMAX, ScreenX, 4DX!

Пориньте у світ Панему й дізнайтеся, з чого почалася історія майбутнього наставника Катніс і Піти!

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Гала-прем’єра фільму "Голодн... Джерело: пресслужба Розгорнути