Ідеальні від початку до кінця: мінісеріали Netflix, про які всі забули

Стримінг Netflix відомий насамперед власними проєктами, серед яких чимало захопливих мінісеріалів. До найуспішніших належать "Ферзевий гамбіт", "Оленя" та "Юнацтво" – усі вони здобули визнання критиків і престижні нагороди.

Netflix не збирається сповільнювати темпи виробництва мінісеріалів і вже планує випустити чимало новинок наступного року. Водночас навіть проєкти, які свого часу били рекорди переглядів і здобували прихильність глядачів, нерідко зникають із поля зору менш ніж за пів року. Тому видання Collider вирішило згадати мінісеріали Netflix, про які з часом забули, хоча вони залишаються чудовими від першої до останньої серії.

"Маніяк" (2018)

Маніяк. Джерело: Netflix

Це вдале поєднання наукової фантастики та психологічної драми з Еммою Стоун і Джоною Гіллом у головних ролях. У центрі сюжету – Енні Лендсберг та Оуен Мілгрім, які беруть участь у складному фармацевтичному експерименті під наглядом лікарів Джеймса К. Мантлерея та Адзумі Фудзіти з компанії Neberdine Pharmaceutical Biotech. Дослідження має на меті вилікувати всі психологічні розлади, однак учасники навіть не здогадуються, через що їм доведеться пройти. Під час експерименту обоє починають переживати химерні галюцинації. Стоун і Гілл переконливо втілили персонажів із межовим розладом особистості та шизофренією, продемонструвавши, наскільки виросли як актори з часів спільної роботи над комедією "SuperПерці". Хоча серіал не здобув великих нагород, після прем'єри він увійшов до десятки найпопулярніших проєктів Netflix і протримався там майже тиждень.

"Вона ж Грейс" (2017)

Вона ж Грейс. Джерело: Netflix

"Вона ж Грейс" – екранізація однойменного роману Маргарет Етвуд 1996 року, яка здобула популярність завдяки іншому своєму твору – "Оповіді служниці". Мінісеріал розповідає історію засудженої за вбивство служниці Грейс Маркс (Сара Ґадон), яка ділиться подробицями свого життя з психіатром Саймоном Джорданом (Едвард Голкрофт). Що більше лікар дізнається про її родину, друзів і пережите, то складніше глядачам повірити, що жінка справді заслуговує провести решту життя за ґратами. Критики високо оцінили сюжет і персонажів серіалу, поставивши йому 99% на Rotten Tomatoes. Особливо відзначили гру Ґадон, якій вдалося показати Грейс не просто як жінку, звинувачену у вбивстві Томаса Кіннера (Пол Гросс) і Ненсі Монтгомері (Анна Паквін), а як людину, яка пережила насильство та втрати. Попри те що героїню зрештою помилували, питання про те, що насправді сталося і чи справді вона була причетна до злочину разом із Джеймсом Макдермоттом (Керр Логан), залишається відкритим.

"Неймовірне" (2019)

Неймовірне. Джерело: Netflix

Важкий, але надзвичайно важливий мінісеріал, заснований на реальних справах про серійні зґвалтування, які розслідували у штатах Вашингтон і Колорадо в 2008-2011 роках. Історія починається з Марі Адлер (Кейтлін Девер), яка пережила жорстоке зґвалтування, але зрештою сама опинилася під арештом: поліція звинуватила її в неправдивому повідомленні про злочин. Тим часом детективки Грейс Расмуссен (Тоні Коллетт) і Карен Дюваль (Меррітт Вівер) розшукують серійного ґвалтівника. Поступово їхні розслідування приводять до правди та допомагають домогтися справедливості для всіх постраждалих, зокрема Марі. Акторські роботи Коллетт і Вівер вражають рішучістю та переконливістю, а Девер майстерно показує, як її героїня поступово знаходить сили жити далі після кошмару, що трапився з нею.

"Неортодоксальна" (2020)

Неортодоксальна. Джерело: Netflix

Зворушливий чотирисерійний серіал заснований на реальній історії з книжки "Неортодоксальна: Скандальна відмова від мого хасидського коріння", виданої 2012 року. У центрі сюжету – Естер "Есті" Шапіро (Шира Гаас), яка залишає чоловіка Яакова "Янкі" Шапіро (Аміт Рахав) і нещасливий шлюб, щоб почати нове життя в Берліні. Однак чоловік разом із двоюрідним братом Мойше Лефковичем (Джефф Вілбуш) вирушає на її пошуки, сподіваючись повернути Есті до їхньої ультраортодоксальної громади в Нью-Йорку. Дівчина ж мріє вступити до музичної консерваторії та готова докласти всіх зусиль, аби отримати стипендію. Роль Есті стала міжнародним проривом для Шири Гаас: акторка переконливо передала рішучість героїні та її прагнення самостійно будувати майбутнє. Особливої сили історії додає музична складова: усвідомлення того, що в рідній громаді Есті не дозволяли співати вголос, робить її виступи ще зворушливішими.

"Ріплі" (2024)

Ріплі. Джерело: Netflix

Психологічний трилер розповідає про дрібного шахрая Тома Ріплі (Ендрю Скотт), який поступово перетворюється на вбивцю. Скориставшись чужою помилкою, він вирушає до Італії, щоб повернути звідти розбещеного багатія Дікі Ґрінліфа (Джонні Флінн). Там Том знайомиться з Дікі та його дівчиною Мардж Шервуд (Дакота Фаннінг), а також відкриває для себе розкішне життя пари в містечку Атрані. Однак події швидко набувають похмурого характеру: шахрай стає дедалі більше зухвалим, адже йому раз у раз вдається уникати наслідків власної брехні. Особливої атмосфери серіалу додає чорно-біла зйомка. Шоуранер Стівен Зелліан і оператор Роберт Елсвіт обрали такий візуальний стиль як данину поваги оригінальному роману. Водночас навіть без цього художнього рішення "Ріплі" запам'ятався б завдяки сильній акторській грі Скотта та Фаннінг. Їм вдалося створити яскраві й неоднозначні образи, а сам серіал став одним із найкращих психологічних трилерів на Netflix.

"Кларк" (2022)

Кларк. Джерело: Netflix

"Кларк" – кримінальна драма, заснована на житті шведського гангстера Кларка Олофссона, який прагнув бути найкращим у тому, щоб бути найгіршим. Головну роль у шоу виконав Білл Скашґорд, який переконливо втілив самовпевненого злочинця. Сюжет "Кларка" охоплює найгучніші епізоди його кримінальної біографії, зокрема пограбування банку на площі Норрмальмсторг. Саме з цією подією пов'язують появу відомого терміна "стокгольмський синдром". З огляду на попередні ролі Скашґорда в горорах його участь у проєкті не стала несподіванкою, однак актор настільки майстерно передав суперечливий характер злочинця, що глядачам було непросто відокремити персонажа від самого виконавця. Критики й аудиторія високо оцінили серіал, хоча після прем'єри він так і не потрапив до десятки найпопулярніших проєктів Netflix. Згодом інтерес до нього згас, проте роль принесла Скашґорду шведську телевізійну премію Kristallen.

"Плутон" (2023)

Плутон. Джерело: Netflix

"Плутон" – це аніме-серіал, створений за мотивами популярної манґи "Астро Бой", який став одним із найвище оцінених аніме на Netflix. Події розгортаються у футуристичному світі, де хтось починає вбивати роботів і людей. Розслідування цих злочинів поступово виявляє зв'язки між жертвами та стає дедалі складнішим. Згодом пошуки вбивці перетворюються на боротьбу зі самим колом ненависті, адже головна мета героїв – не допустити нових смертей. Серед сильних сторін серіалу – глибоке розкриття тем горя, психологічних травм і посттравматичного стресового розладу. Завдяки персонажам та їхнім історіям творцям вдалося порушити непрості питання й показати, наскільки важливо обирати любов замість ненависті. Хоча "Плутон" не здобув великих нагород, це емоційна історія, яка надовго залишається в пам'яті.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 5 найкращих серіалів дев’яностих, яких можна передивлятись безкінечно.