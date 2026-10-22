Зʼявився трейлер нового сезону "Перснів влади": коли вийде серіал

Стримінг Prime Video представив трейлер третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади". І в ньому на Середзем’я насувається справжня темрява.

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Як пише Deadline, події нової частини розгортаються через сім років після фіналу другого сезону, коли війна між ельфами та Сауроном (Чарлі Вікерс) досягає найвищого напруження. Здавалося б, Саурон уже отримав усе необхідне для створення легендарного Персня, тож міг би трохи вгамувати свої амбіції щодо панування над Середзем’ям. Але ні – Темний Володар лише починає втілювати свої плани.

Трейлер відкривається панорамою Мордору з його невпинними потоками розпеченої магми. На вершині вежі Саурон вдивляється в полум’я, а за кадром лунає його голос: "Я бачу шлях до перемоги, такий певний". Далі кадр різко змінюється: відважна Галадріель (Морфідд Кларк) верхи на коні вступає в сутичку з Кгамулом (Зубін Варла). Той жбурляє в неї одного зі своїх воїнів, збиваючи ельфійку з коня. Вона падає на землю посеред лісу, де слуга Персня бере над нею гору. Тим часом Саурон продовжує: "Я посідаю своє місце як завойовник, чаклун, король". Оточений військом слуг Персня, він закликає їх зберігати вірність і стійкість.

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Тим часом в іншій частині ельфійської фортеці Верховний король Ерейніон Ґіл-ґалад (Бенджамін Вокер) і рада ельфів, до якої входить і Елронд (Роберт Арамайо), вагаються, чи вступати у запеклу битву між людськими угрупованнями. "Ворог удвічі численніший за нас", – каже Ерейніон. У цей момент камера показує грізне військо орків та інших темних істот, які, схоже, прагнуть лише крові.

Ґандальф, який досі намагається зрозуміти власну сутність чарівника, підбадьорює когось за кадром: "Разом, я знаю, ми зможемо змінити перебіг подій". Він переважно залишався осторонь головного протистояння із Сауроном, однак постійно стикається з Темним чарівником (Кіаран Гайндс), який намагається схилити його до союзу.

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Далі трейлер переносить глядачів у різні куточки Середзем’я. Він показує, наскільки роз’єднаними залишаються ельфи, гноми та люди, а також як далеко готовий зайти Саурон зі своїм військом, щоб придушити спротив і знищити будь-яку надію. "Як ми маємо боротися з Темним Володарем самотужки?" – стурбовано запитує один із членів ради гномів принца Дуріна (Оуейн Артур). Той без вагань запевняє, що вони не залишаться самі. Востаннє Дуріна й Елронда бачили разом уже досить давно, тож, можливо, на глядачів чекає новий розвиток їхнього союзу.

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Також у трейлері з’являється вигнаний нуменорський морський капітан Еленділ (Ллойд Овен), який, схоже, готується ефектно вступити в бій проти сил Саурона. Його показують на чолі чималого війська.

Повертаючись до Галадріель, трейлер натякає на приховану напругу у стосунках ельфійки з її чоловіком, принцом Келеборном (Джеймі Кемпбелл Бауер). З невідомих причин вони опинилися нарізно, а Галадріель тим часом потрапила під вплив Саурона, який намагався спокусити й маніпулювати нею, доки вона не викрила його обман. Келеборн нічого про це не знає, і, можливо, ця таємниця тяжіє над Галадріель. "Чи є щось, про що ти боїшся мені розповісти?" – запитує він її з благальним поглядом. На мить Галадріель здається щирою, але Келеборн раптом зникає, а на його місці постає Саурон. Згодом стає зрозуміло, що це був лише кошмар.

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Ще один стрімкий монтаж демонструє нових літаючих і підземних істот, Балроґа (його озвучує Саймон Пегг), а також людей, які зі зброєю в руках відчайдушно борються за життя. "У нас немає вибору – треба діяти", – заявляє Елронд.

Після цього камера показує Саурона на його знаменитому троні. Він самовдоволено всміхається, поки навколо клубочиться магма, а на екрані великими червоними літерами з’являються три слова: "Панувати над усіма".

Наостанок лунає похмуре закадрове попередження Галадріель: "Тепер усі ми йдемо шляхом до загибелі". Саурон дивиться на Перстень, який нарешті викував, і тремтить від збудження – чи, можливо, від чогось значно зловіснішого. Напис на обідку Персня спалахує полум’яними літерами.

Прем’єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбудеться 11 листопада. До акторського складу нового сезону також приєднаються Едді Марсан у ролі Трайна, Ендрю Річардсон у ролі Анаріона та Адам Янг, який зіграє нового персонажа на ім’я Марнук.

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