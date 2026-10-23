Зоряний лорд повернеться в нових фільмах Marvel: відомі деталі

Гарні новини для шанувальників "Вартових галактики". Кріс Пратт, який зіграв супергероя Зоряного лорда у шести фільмах, нещодавно підтвердив, що його персонаж повернеться до кіновсесвіту Marvel.

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Як пише видання Variety, актор повідомив, що студія уже зробила перші кроки для реалізації цього задуму. "Так, ви знову побачите Зоряного лорда, і це дуже тішить. Але я не можу сказати, коли саме це станеться. Та він нікуди не зникне", – пообіцяв Пратт у подкасті The Playlist "Bingeworthy".

Ця новина з’явилася через кілька місяців після того, як Пратт зізнався, що запропонував Marvel власну ідею повернення Зоряного лорда до кіновсесвіту. Він навіть казав, що готовий робити все, що від нього захочуть. "Водночас я маю власне чітке бачення того, чим хотів би зайняти свого персонажа. І, на мою думку, це з біса крута ідея", – сказав тоді актор.

На запитання, чи вже презентував він цю ідею керівнику Marvel Studios Кевіну Файгі, Пратт відповів ствердно. "Так. Я готовий допомагати їм у будь-який спосіб, щоб вони могли вибудувати історії для наступних десяти років. І я також досить чітко уявляю, який внесок міг би зробити в цю роботу", – пояснив актор.

Зоряний лорд у виконанні Пратта з’являвся у фільмах "Вартові галактики", "Вартові галактики 2", "Месники: Війна нескінченності", "Месники: Завершення", "Тор: Любов і грім" та "Вартові галактики 3". В останньому фільмі в сцені після титрів навіть з’явився напис, який обіцяв повернення улюбленого персонажа.

Наступний фільм кіновсесвіту Marvel вийде в кінотеатрах 18 грудня. Це буде масштабний кросовер "Месники: Сходження доктора Дума", в якому Роберт Дауні-молодший змінить роль із Залізної людини на космічного лиходія доктора Дума.

Раніше OBOZ.UA публікував повний трейлер наступних "Месників".