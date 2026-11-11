Знаменитий ромком "Вам лист" перезнімуть: що відомо зараз

Класична романтична комедія "Вам лист", яка вийшла на екрани у 1998 році, отримає нову версію. Студія Warner Bros. уже запустила перезапуск в роботу і навіть знайшла для нього режисера – ним стане Джейсон Орлі.

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Як пише видання Variety, яке зі своїх джерел підтвердило новину, подробиці сюжету наразі автори тримають в таємниці. Проте відомо, що зараз Орлі працює над сценарієм, в основу якого лягла попередня версія, написана Деборою Каплан і Гаррі Елфонтом.

В оригінальному фільмі режисерки Нори Ефрон Том Генкс зіграв Джо Фокса – власника великої мережі книгарень, який загрожує бізнесу Кетлін Келлі (Мег Раян). Героїня володіє незалежним книжковим магазином для дітей, але одного дня дізнається, що поблизу мають відкрити заклад мережі Фокса.

Під час особистих зустрічей герої постійно конфліктують, однак у месенджері AOL, який нині вже не працює, між ними зав'язується романтичне листування. Інші ролі у фільмі виконали Грег Кіннер, Паркер Поузі, Джин Степлтон і Стів Зан. Стрічка мала великий касовий успіх після прем'єри напередодні Різдва: за бюджету близько 65 мільйонів доларів вона зібрала 250 мільйонів.

"Вам лист" створили за мотивами п'єси "Парфумерна крамниця" угорського драматурга Міклоша Ласло, написаної 1937 року. Раніше цей твір уже екранізували: у 1940 році на його основі зняли класичну комедію "Крамниця за рогом" з Джиммі Стюартом і Маргарет Саллаван.

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До роботи над новою версією "Вам лист" Орлі долучився після завершення постпродакшну комедії "Близькі особисті друзі" для Amazon. У цьому його фільмі знялися Брі Ларсон, Джек Квейд, Ліллі Коллінз і Генрі Голдінг. Повнометражним режисерським дебютом Орлі стала стрічка "Юність із розмахом", що вийшла у 2019 році. У 2022-му він представив наступну роботу – фільм "Я хочу тебе повернути".

На телебаченні Орлі зняв шість епізодів серіалу "Бупкіс" (Bupkis) із Пітом Девідсоном, який вийшов на платформі Peacock у 2023 році. Також режисер співпрацював із Девідсоном над трьома його комедійними спецвипусками.

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