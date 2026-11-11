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Знаменитий ромком "Вам лист" перезнімуть: що відомо зараз

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
60
Знаменитий ромком "Вам лист" перезнімуть: що відомо зараз
Головні ролі у фільмі "Вам лист" зіграли Том Генкс і Мег Райан. Джерело: Warner Bros.

Класична романтична комедія "Вам лист", яка вийшла на екрани у 1998 році, отримає нову версію. Студія Warner Bros. уже запустила перезапуск в роботу і навіть знайшла для нього режисера – ним стане Джейсон Орлі.

Як пише видання Variety, яке зі своїх джерел підтвердило новину, подробиці сюжету наразі автори тримають в таємниці. Проте відомо, що зараз Орлі працює над сценарієм, в основу якого лягла попередня версія, написана Деборою Каплан і Гаррі Елфонтом.

В оригінальному фільмі режисерки Нори Ефрон Том Генкс зіграв Джо Фокса – власника великої мережі книгарень, який загрожує бізнесу Кетлін Келлі (Мег Раян). Героїня володіє незалежним книжковим магазином для дітей, але одного дня дізнається, що поблизу мають відкрити заклад мережі Фокса.

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"Вам лист" створили за мотивами п'єси "Парфумерна крамниця" угорського драматурга Міклоша Ласло, написаної 1937 року. Раніше цей твір уже екранізували: у 1940 році на його основі зняли класичну комедію "Крамниця за рогом" з Джиммі Стюартом і Маргарет Саллаван.

До роботи над новою версією "Вам лист" Орлі долучився після завершення постпродакшну комедії "Близькі особисті друзі" для Amazon. У цьому його фільмі знялися Брі Ларсон, Джек Квейд, Ліллі Коллінз і Генрі Голдінг. Повнометражним режисерським дебютом Орлі стала стрічка "Юність із розмахом", що вийшла у 2019 році. У 2022-му він представив наступну роботу – фільм "Я хочу тебе повернути".

На телебаченні Орлі зняв шість епізодів серіалу "Бупкіс" (Bupkis) із Пітом Девідсоном, який вийшов на платформі Peacock у 2023 році. Також режисер співпрацював із Девідсоном над трьома його комедійними спецвипусками.

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