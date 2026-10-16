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Зірки "Надприродного" і "Пліткарки" зіграють у ромкомі: вийшов трейлер

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 99
Зірки "Надприродного" і "Пліткарки" зіграють у ромкомі: вийшов трейлер
Кадр з фільму "Охоронниця". Джерело: Netflix

А що, якби у культовому трилері "Тілоохоронець" герої помінялись місцями – він був би зіркою, а вона би його захищала? То вийшла би різдвяна комедія від Netflix "Охоронниця", яка має вийти на платформі уже 18 листопада.

Трейлер стрічки вийшов на офіційних платформах стримінгу. Головні ролі у фільмі зіграла зірки серіалів "Пліткарка" і "Надприродне" Лейтон Містер та Джаред Падалекі.

За сюжетом брутальну агентку персональної охорони Ханну Брукс (Містер) відправляють на свята захищати популярного кіноактора Джека Стейплтона (Падалекі). Той їде на свята до мами на ранчо у Монтані й не хоче нервувати її тим фактом, що йому потрібна охорона. Тому він видає Ханну за свою нову дівчину. Звісно ж, між ними спалахують іскри, розкриваються таємниці, а Різдво стає набагато складнішим.

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Нові "Рятувальники Малібу": вийшов трейлер серіалу

Фільм заснований на романі письменниці Кетрін Сентер "The Bodyguard", який вийшов 2022 року. Режисеркою стрічки виступила Елізабет Аллен Розенбаум ("Аквамарін", "Пурпурові серця", "Джинні та Джорджія"), сценарій написали Ерін Карділло, Річард Кіт, Джина Метьюз і Грант Схарбо. До касту "Охоронниці" також увійшли Енді Макдавелл, яка грає маму Джейка, Тобі Сендеман, Рейчел Анчеріл, Філ Брукс, Ava Max та Шон Джонстон.

Раніше OBOZ.UA показував трейлер сімейного фентезі "Нарнія: Небіж чаклуна", яке для Netflix знімає авторка "Барбі" Ґрета Ґервіґ.

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