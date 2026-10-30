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Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
519
Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій
Ці фільми незмінно піднімають настрій, скільки їх не передивляйся. Джерело: Pexels

У часи, коли тяжко на душі і здається, що неможливо знайти в собі сили радіти, на допомогу приходять комедії. Глядачі люблять цей жанр кіно за кумедних персонажів, дотепні діалоги й безглузді ситуації, у які потрапляють герої.

Саме поєднання цих складників визначає, чи захочеться людині переглянути фільм ще раз. Хтось повертається до стрічки через оригінальну ідеюа комусь просто хочеться знову посміятися над знайомими жартами. Видання Collider назвало 10 комедійних стрічок, які завжди працюють безвідмовно.

"Назад у майбутнє" (1985)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Назад у майбутнє. Джерело: Universal Pictures

Фільм 1985 року розповідає про пригоди підлітка Марті Макфлая (Майкл Джей Фокс), який випадково потрапляє з 1985-го у 1955 рік на машині часу, створеній його другом – ексцентричним ученим доктором Брауном (Крістофер Ллойд). Одна з головних причин її успіху – захоплива тема подорожей у часі. Фільм дає змогу глядачам вирушити в незвичайну пригоду, до якої хочеться повертатися знову. До того ж у ньому чимало гумору: від дотепних реплік до кумедних сцен із фізичними витівками.

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"Місіс Даутфайр" (1993)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Місіс Даутфайр. Джерело: 20th Century Fox

"Місіс Даутфайр" – весела і водночас зворушлива комедія, яка стала улюбленою для багатьох глядачів. Це одна з тих стрічок, після яких на душі стає тепліше навіть у найважчий день. У центрі сюжету – Деніел Гіллард (Робін Вільямс), який після розлучення перевдягається в літню хатню робітницю, щоб мати змогу проводити більше часу зі своїми дітьми. Глядачам особливо запам’яталася майстерна гра Вільямса, якому вдалося поєднати зворушливість із неперевершеним гумором.

"Білявка в законі" (2001)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Білявка в законі. Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer

Прихильники "Білявки в законі" добре пам’ятають шлях Ель Вудс (Різ Візерспун): після розриву з хлопцем вона вступає на юридичний факультет, сподіваючись його повернути, а зрештою стає успішною адвокаткою та виграє гучну судову справу. Окрім комедійних моментів, глядачам сподобалася і головна ідея фільму – віра у власні сили та здатність досягати мети всупереч упередженням. Є чимало причин переглядати цю стрічку знову. Вона належить до фільмів, які піднімають настрій і додають упевненості, а отже, до них приємно повертатися. До того ж рожеві вбрання Ель та її дотепні репліки важко забути.

"Моє велике грецьке весілля" (2002)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Моє велике грецьке весілля. Джерело: IFC Films

Історія американки грецького походження, яка закохується в чоловіка не з грецької родини, стала культовою для свого жанру. Особливо кумедними її роблять зіткнення сімейних традицій і культурні непорозуміння, які супроводжують стосунки героїв. Фільм несподівано став касовим хітом, але не лише це забезпечило йому любов глядачів. Багатьом близька його історія, адже сімейні очікування та відмінності у звичаях нерідко стають випробуванням для закоханих.

"Непрохані гості" (2005)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Непрохані гості. Джерело: New Line Cinema

Комедія "Непрохані гості", що вийшла у 2005 році, розповідає про двох друзів – посередників у справах розлучень Джеремі Ґрея (Вінс Вон) і Джона Беквіта (Овен Вілсон). Вони мають незвичне хобі: проникають на чужі весілля, щоб знайомитися з жінками. Успіх стрічки значною мірою забезпечили акторська гра Вінса Вона й Овена Вілсона, їхня взаємодія та вміння влучно імпровізувати. Глядачам подобається знову переживати разом із героями їхні пригоди, пригадувати жарти та смішні епізоди.

"Подружки нареченої" (2011)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Подружки нареченої. Джерело: Universal Pictures

Комедія з блискучим жіночим акторським ансамблем – чудовий варіант для вечора з подругами. У центрі сюжету "Подружок нареченої" Енні (Крістен Віг), яка стає дружкою на весіллі своєї найкращої подруги Ліліан (Мая Рудольф). На неї чекає чимало випробувань, адже потрібно зробити все, щоб весілля подруги стало саме таким, про яке та мріяла. Успіх фільму пояснюється вдалим поєднанням яскравих жіночих персонажів, життєвих ситуацій і дотепного гумору. Крім Крістен Віг і Маї Рудольф, у стрічці знялися Мелісса Маккарті та Роуз Бірн. Саме акторський ансамбль і впізнавані історії зробили "Подружок нареченої" комедією, яку глядачам хочеться переглядати.

"Зведені брати" (2008)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Зведені брати. Джерело: Sony Pictures

Це дотепна історія двох інфантильних безробітних чоловіків Бреннана Гаффа (Вілл Феррелл) і Дейла Добека (Джон К. Райлі). Їхні батьки одружуються, тож героям уже у зрілому віці доводиться стати зведеними братами і почати жити під одним дахом. Сюжет може здатися безглуздим, але саме хімія між виконавцями головних ролей і пам’ятні репліки зробили комедію популярною. Глядачів приваблюють численні витівки, фізичний гумор і кумедні ситуації, у які постійно потрапляють герої.

"Погані дівчиська" (2004)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Погані дівчиська. Джерело: Paramount Pictures

У фільмі "Погані дівчиська" йдеться про Кейді Герон (Ліндсі Логан), яка переходить до нової школи і намагається знайти спільну мову з компанією популярних, але підступних дівчат. Це одна з найцитованіших підліткових комедій: майже кожен персонаж має репліки, які глядачі пам’ятають і використовують досі. Саме дотепні діалоги та гумор усіх героїв роблять стрічку цікавою для повторного перегляду. Навіть знаючи напам’ять жарти, глядачі знову сміються над ними. До того ж фільм варто передивитися заради його іронічного погляду на шкільне життя, підліткові компанії та боротьбу за популярність.

"Тупий і ще тупіший" (1994)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

Тупий і ще тупіший. Джерело: New Line Cinema

Комедія "Тупий і ще тупіший", що вийшла у 1994 році, розповідає про двох недалеких друзів – Ллойда (Джим Керрі) та Гаррі (Джефф Деніелс). На перший погляд, це проста й навіть трохи примітивна комедія, однак саме абсурдні пригоди героїв та їхні кумедні витівки зробили фільм популярним. Якщо хочеться просто посміятися, ця стрічка чудово підходить для повторного перегляду. У ній багато дотепних каламбурів, фраз, що запам’ятовуються, та фізичного гумору. Тож навіть ті, хто вже бачив фільм не раз, навряд чи залишаться байдужими до його комічних ситуацій.

"У прольоті" (2008)

Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

У прольоті. Джерело: Universal Pictures

Це не просто легка комедія для перегляду перед відпусткою на морі. У центрі сюжету – Пітер (Джейсон Сіґел), якого щойно покинула дівчина. Щоб забути колишню, він вирушає на відпочинок, але несподівано з’ясовує, що Сара (Крістен Белл) теж приїхала на той самий курорт. Ще й не сама, а з новим бойфрендом. Глядачам подобається повертатися до цього фільму з кількох причин. Джейсон Сіґел, Крістен Белл, Міла Куніс і Рассел Бренд створили яскраві образи, а їхні дотепні й подекуди відверті жарти змушують сміятися до сліз. Крім того, це невимушена романтична комедія, яку приємно ввімкнути знову, коли хочеться підняти собі настрій.

Раніше OBOZ.UA розповідав про найкращі серіали, які сподобаються фанатам Стівена Кінга.

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