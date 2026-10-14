Вийшов видовищний трейлер нової ''Нарнії'': коли премʼєра

Фентезійна кінофраншиза за мотивами циклу романів англійського письменника Клайва Стейплза Льюїса "Хроніки Нарнії" у 2027 році відродиться силами стримінгу Netflix та номінантки на "Оскар" Ґрети Ґервіґ. Фільм "Небіж чаклуна" уже отримав свій перший трейлер.

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Дубльований ролик можна переглянути як на соціальних платформах стримінгу, так і на YouTube-каналі прокатника B&H Film Distribution Company, адже стрічка спершу вийде у кінотеатральний прокат. Прем’єра фільму "Нарнія: Небіж чаклуна" в Україні призначена на 11 лютого 2027 року. Для перегляду на Netflix він стане доступним із 2 квітня.

Стрічка стане екранізацією останньої за часом публікації книжки циклу, яка побачила світ у 1955 році. Однак сюжетно вона переповідає історію створення чарівного світу Нарнії, а отже є приквелом до всієї серії. "Небіж чаклуна" пояснює витоки всіх подальших історій та передісторію ключових артефактів і персонажів.

Дія відбувається в вікторіанському Лондоні, де двоє дітей, Дігорі Керк і Полі Епплтон, завдяки магічним кільцям дивакуватого дядька Ендрю випадково потрапляють до "Лісу між світами" –таємничого простору-перехрестя, з якого можна переноситися в різні паралельні всесвіти. Досліджуючи нові світи, вони ненавмисно пробуджують злу королеву Джадіс у зруйнованому місті Чарн, а згодом випадково затягують її та дядька Ендрю до темної порожнечі. Там вони стають свідками того, як величний лев Аслан своїм співом створює новий всесвіт – Нарнію, а яблуко з чарівного саду, привезене звідти, дає початок захисту цього світу й майбутній чарівній шафі.

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Стрічка вражає кастом. Юного Дігорі грає зірка серіалу "Володар мух" Девіда МакКенна, а Поллі – Беатріс Кемпбелл, яку можна було побачити у "Фінікійській схемі" Веса Андерсона. Роль дядька Ендрю виконує колишній агент 007 Деніел Крейг, маму Дігорі Мейбл втілює Керрі Малліган, а Джадіс грає Емма Маккей. У касті також заявлені Сіран Гайндс, Кобна Голдбрук-Сміт, Деніз Гоф і Сьюзен Вокома. Запрошеною зіркою стала Меріл Стріп, яка подарувала свій голос Аслану.

Головні історії дня

Музичний супровід до фільму написали Марк Ронсон та Ендрю Ваятт, які раніше працювали з Гервіг над фільмом "Барбі", а музичним супервайзером став Джордж Дракуліас.

Раніше OBOZ.UA показував трейлер фільму Netflix "Гартленд", в якому Емі Адамс перевтілиться у норовливу зірку кантрі, яка вирушає на небезпечні пошуки своєї зниклої племінниці.