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Вийшов трейлер фільму "Гартленд" із Джессікою Честейн: про що трилер

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
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Вийшов трейлер фільму "Гартленд" із Джессікою Честейн: про що трилер
Джессіка Честейн у фільмі "Гартленд". Джерело: Netflix

Джессіка Честейн повертається на Netflix із новим фільмом. У стрічці "Гартленд" вона зіграє колишню зірку кантрі, яка повертається із забуття, щоби розібратись в історії зі зникненням своєї племінниці.

Стрічка вийде на стримінгу 13 листопада. Платформа представила трейлер майбутньої прем'єри. Режисеркою виступила Шана Фест

За сюжетом "стервозна королева" кантрі-сцени Місті Джонс тепер веде самітницький спосіб життя, далеко від софітів легендарного театру Grand Ole Opry. Тим часом її 22-річна племінниця Чарлі йде шляхом своєї тітки, аж поки не зникає безслідно.

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У "Гартленді" Місті доведеться пробиратися крізь коло підозрюваних, серед яких хлопець Чарлі, Джейс (Росс Лінч), та її менеджер Рой Комбс (Гаррет Хедлунд). Вона згадає своє буремне минуле, в якому були і автомобільні погоні, і бійки навкулачки. Музична драма у картині поєднається з елементами нуарного детективу.

Окрасою фільму стане його саундтрек, чимало пісень з якого заспівали самі актори. Причому чимало номерів будуть оригінальними, створеними спеціально для "Гартленда". Але будуть серед них і пісні таких зірок жанру як Марго Прайс, Карлі Пірс, Едді Данлапа, Ченнінга Вілсона та Дейва "Фергі" Фергюсона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який видатний режисер візьметься за відродження франшизи "Трансформери".

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