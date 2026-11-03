Від Gucci до Valentino. Зірки фільму ''Голодні ігри: Світанок перед жнивами'' представили яскраві образи в Лондоні

Джозеф Зада, Вітні Пік, Маккенна Ґрейс, Кіран Калкін, Ель Фаннінґ, Ґленн Клоуз і Джессі Племонс, а також режисер Френсіс Лоуренс і продюсерка Ніна Джейкобсон зібралися в Лондоні напередодні виходу фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами", продемонструвавши яскраві образи з відсиланнями до світу Панему.

Відео дня

Акторська команда прибула до Лондона з нагоди першого фанатського показу фільму. Подія стала важливим етапом світового промотуру й об’єднала тисячі шанувальників і кіноглядачів, які отримали нагоду першими побачити довгоочікувану стрічку.

Мода й надалі відіграє помітну роль у світовому промотурі фільму: актори демонструють індивідуальний стиль, доповнюючи образи тонкими відсиланнями до світу Панему. Маккенна Ґрейс продовжила серію яскравих модних появ у вінтажному вбранні Gucci, що перегукувалося з культовою райдужною сукнею Люсі Ґрей. Джозеф Зада обрав елегантний образ від Tom Ford, Вітні Пік вразила вбранням Chanel, а Ель Фаннінґ знову втілила впізнавану екстравагантність Еффі Трінкет в ансамблі Valentino Couture, створеному спеціально для неї.

РЕКЛАМА

Головні історії дня

Дивіться "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" з 19 листопада тільки в кінотеатрах, зокрема у форматах IMAX, SCREENX та 4DX!

ПРО ФІЛЬМ

"ГОЛОДНІ ІГРИ: СВІТАНОК ПЕРЕД ЖНИВАМИ" від визнаного режисера Френсіса Лоуренса розповідають історію шістнадцятирічного Геймітча Абернеті (Джозеф Зада) з Округу 12. Події починаються вранці в день Жнив перед проведенням 50-х Голодних ігор, відомих також як Друга Почверть Приборкання. Це будуть наймасштабніші ігри в історії, з удвічі більшою кількістю трибутів.

РЕКЛАМА

Події розгортаються у світі Панему за 24 роки до подій першого фільму "Голодні ігри". Історія приводить Геймітча на арену, де він укладає несподіваний союз із трибуткою Мейсілі Доннер (Маккенна Грейс) та приєднується до коаліції, яка прагне кинути виклик владі Капітолія на чолі з президентом Сноу (Рейф Файнс). Як тільки змагання набирають обертів, Геймітч отримує шанс ризикнути всім, аби зруйнувати систему Голодних ігор зсередини арени й покласти початок повстанню, яке назавжди змінить Панем.

Фільм "ГОЛОДНІ ІГРИ: СВІТАНОК ПЕРЕД ЖНИВАМИ" знято за мотивами однойменного бестселера Сюзанни Коллінз.

РЕКЛАМА

Виробництво: Lionsgate, США, 2026

Продюсери: Ніна Джейкобсон, Бред Сімпсон і Френсіс Лоуренс

Сценаристи: Біллі Рей, Майкл Лесслі

Режисер: Френсіс Лоуренс ("Голодні ігри: У вогні", "Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1,2", "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", "Довга хода", "Я – легенда")

Актори: Джозеф Зада, Вітні Пік, Ґленн Клоуз, Кіран Калкін, Ель Фаннінґ, Рейф Файнс, Джессі Племонс, Маккенна Грейс, Келвін Гаррісон-молодший, Дженніфер Лоуренс

Жанр: фентезі/екшн/фантастика

Хронометраж: 158 хв.