Цього тижня в кінотеатрах – гучна українська прем’єра "Скажене Різдво" та анімаційна новинка Disney "Чарокрай: Королівство магії" з особливим українським акцентом. Головну героїню в українському дубляжі озвучила Христина Соловій, а над створенням чарівного світу працювала Торі Польська – художниця Walt Disney Animation Studios, яка народилася й виросла в Києві. Також на глядачів чекає повернення героїв культових комедійних франшиз: Бред Пітт знову зіграє Кліффа Бута в продовженні фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в… Голлівуді", а Бен Стіллер повернеться до ролі Грега Факера у третій частині комедії "Знайомство з Факерами". Серед інших новинок – німецький політичний трилер "Під захистом держави".

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"Скажене Різдво"

"Скажене Різдво" – продовження популярної української комедійної франшизи, яка зібрала в прокаті понад 125 мільйонів гривень. Цього разу родина Середюків повертається на великі екрани з різдвяним переполохом. У новій комедії "Скажене Різдво" Василь Середюк у виконанні Назара Задніпровського настільки хоче зібрати близьких за святковим столом, що вдається до відчайдушного кроку: повідомляє рідним, ніби смертельно хворий і це може бути його останнє Різдво. Дві доньки (Катерина Кузнецова і Поліна Василина) та син (В'ячеслав Хостікоєв) кидають усі справи й поспішають додому. Але коли дізнаються правду, святкове возз'єднання перетворюється на справжню пригоду.

На глядачів чекає зустріч із добре знайомими героями та новими персонажами, зокрема французькими сватами подружжя Середюків (дружину Василя грає Леся Самаєва). У фільмі також з'являться Позитив, Lida Lee, Олег Скрипка, комік-дует Бампер і Сус та Гарик Корогодський. Для Lida Lee це перша поява у всесвіті "Скаженого весілля", а от Позитив вже з'являвся в усіх трьох частинах "Скаженого весілля" та серіалі "Скажені сусіди" – спочатку як хорист, а згодом у ролі отця Кіндратія.

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За час, що минув від попередніх історій, родина Середюків помітно розрослася: тепер Василь зустрічатиме Різдво не лише з дітьми та сватами, а й з онуками. Зокрема, до нього приїжджають герої Поліни Василини та французького актора Джимі Воха-Воха разом із підрослим сином. В інтерв'ю OBOZ.UA Поліна згадувала, що на початку їхньої спільної роботи з французьким актором Джимі Воха-Воха було непросто: їй доводилося говорити в кадрі французькою, а партнерові – українською. Попри мовний бар'єр і різницю менталітетів, актори зрештою знайшли спільну мову.

Головні історії дня

Сам Джиммі Воха-Воха розповів в інтерв’ю OBOZ.UA, що його герой Франсуа з часу першого "Скаженого весілля" помітно змінився. Якщо раніше він був справжнім шибайголовою і навіть стрибав із парашутом, то тепер став дорослішим і спокійнішим. Актор також поділився кумедною подробицею зі зйомок. В одній зі сцен глядачі побачать величезний стіл із безліччю різноманітних страв. За словами Джиммі, їжа була настільки апетитною, що акторам хотілося їсти просто під час зйомок. Тож деякі дублі доводилося повторювати, аби вони могли поласувати ще. "Але це секрет!" – сміється актор.

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В інтерв'ю OBOZ.UA Назар Задніпровський зізнавався, що після касового успіху попередніх частин не сумнівався: історія Середюків матиме продовження. Щоправда, актор жартував, що сюжет наступного фільму може бути зовсім іншим – наприклад, його герой Василь Середюк розлучиться. А ще Задніпровський натякнув, що "Скажене Різдво" – не остання зустріч глядачів із цією родиною: за його словами, творці вже планують іще один повнометражний фільм. Що саме чекає на Середюків далі, актор поки не розкриває.

"Чарокрай: Королівство магії"

У новому анімаційному фільмі Disney "Чарокрай: Королівство магії" на глядачів чекає подорож до незвичайного світу відьом, сімейних таємниць і чарів. У центрі історії – 16-річна Біллі Доу, яка несподівано відкриває в собі магічні здібності. Виявляється, її мама Аліса роками приховувала правду про доньку та навіть використовувала спеціальний браслет, щоб стримувати її силу.

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Разом вони намагаються розібратися в таємницях родини, а на їхньому шляху постає королева Селеста – бабуся Біллі, владна правителька, яка не збирається втрачати контроль над магічним світом. Її в оригіналі озвучує оскароносна Джоді Фостер. А ще серед персонажів є триокий кіт із неабиякою любов’ю до мартіні – його голос подарував Волтон Гоггінс.

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У фільму є особливий український акцент. В українському дубляжі головну героїню Біллі озвучує Христина Соловій. Для співачки це перший досвід роботи над анімаційним дубляжем, причому одразу з головною роллю. Цікаво, що раніше вона вже пробувалася на роль Мавки в анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня", але цього разу їй дісталася зовсім інша казкова героїня. "Виявляється, я більше молода відьма, ніж мавка", – пожартувала в соцмережах Христина. Співачка також зізналася, що впізнала себе в характері Біллі: обидві бунтарки, мали в юності непрості стосунки з батьками, люблять тварин і не бояться відстоювати справедливість.

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А над створенням самого магічного світу працювала українка Торі Польська – художниця Walt Disney Animation Studios, яка обійняла посаду артдиректорки з розробки середовищ. Вона родом із Києва, розпочинала кар'єру в українській анімації, а згодом працювала з міжнародними студіями, зокрема DreamWorks. Інтерв'ю з художницею Торі Польською читайте на OBOZ.UA зовсім скоро.

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"Нові злощасні пригоди Кліффа Бута"

Бред Пітт повертається до однієї зі своїх найяскравіших ролей – Кліффа Бута, безстрашного каскадера з оскароносного фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в… Голлівуді". Проте цього разу його герой опиняється в зовсім іншій історії: замість знімальних майданчиків – кримінальні розбірки, замість роботи дублером – сумнівні доручення голлівудських знаменитостей, а за режисерським кермом – Девід Фінчер.

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Події фільму розгортаються у Лос-Анджелесі 1977 року, через вісім років після знайомства глядачів із Кліффом Бутом. Колишній каскадер тепер працює так званим голлівудським вирішувачем проблем – допомагає зіркам кіно виходити з небезпечних ситуацій. У його новій справі фігурують телевізійний актор Чарлі Пітерс, його агентка Карен Кросбі та компанія персонажів із кримінального світу Лос-Анджелеса. Вбивства, вимагання, крадіжки й небезпечні знайомства поступово перетворюють чергове завдання Бута на значно масштабнішу пригоду.

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Сценарій знову написав Квентін Тарантіно, однак цього разу він довірив постановку Девіду Фінчеру. Ідею такого творчого союзу запропонував сам Бред Пітт, який раніше вже працював із режисером над фільмами "Сім" та "Бійцівський клуб". Цікаво, що Тарантіно та Фінчер настільки захопилися спільною роботою, що під час підготовки до фільму зустрічалися майже щодня.

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Тарантіно навіть мав власний офіс на студії, звідки міг обговорювати з режисером сценарій та майбутні сцени. Початкова версія сценарію налічувала близько 230 сторінок – матеріалу вистачило б на два фільми. Фінчер навіть розглядав можливість перетворити історію на серіал, але зрештою скоротив текст приблизно на 60 сторінок. Режисер зберіг характерні для Тарантіно діалоги, чорний гумор і кримінальну інтригу, водночас додавши власну фірмову режисерську точність.

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"Знайомство з Факерами-3"

Грег Факер (Бен Стіллер) знову потрапляє в халепу, але цього разу причина зовсім інша: він сам стає тим суворим тестем, якого колись так боявся. У новій частині комедійної франшизи "Знайомство з Факерами" його дорослий син Генрі (Скайлер Джізондо) приводить додому наречену Олівію (Аріана Гранде) – колишню переговорницю ФБР із захоплення заручників. Дівчина виявляється розумною, впевненою в собі й зовсім не схожою на ту, яку Грег хотів би бачити поруч із сином.

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Найбільше його дратує те, що його тесть Джек Бернс (Роберт Де Ніро), який колись влаштовував йому справжні випробування на міцність, від Олівії просто в захваті. Тепер Грегу доведеться пережити знайомі сімейні випробування вже по інший бік барикад. Тим паче що попереду – святкування 80-річчя Джека, на якому збереться вся родина.

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Цікаво, що Бен Стіллер і Скайлер Джізондо вже працювали разом: вони познайомилися на зйомках фільму "Ніч у музеї: Секрет гробниці", коли Скайлеру було лише 17 років. Актор зізнався, що за цей час навіть перейняв деякі манери Стіллера. Тож тепер їм було значно легше зіграти батька й сина.

"Під захистом держави"

У німецькому політичному трилері головна героїня Сейо Кім переживає расистський напад, але швидко розуміє: правоохоронці не поспішають шукати винних і не хочуть визнавати, що за злочином можуть стояти праворадикальні угруповання.

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Розчарована їхньою бездіяльністю, вона береться за розслідування самостійно – і поступово виявляє, що небезпека може ховатися навіть усередині державних установ. Головну роль зіграла Чен Емілі Ян. Її героїня проходить разючу трансформацію: від стриманої прокурорки, яка довіряє юридичним процедурам, до жінки, готової самотужки боротися за справедливість. Історія вигадана, проте її основою стали реальні злочини на ґрунті ненависті в Німеччині, зокрема діяльність неонацистського угруповання NSU, теракти в Ганау та Галле.

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Режисер Фараз Шаріат досліджував ці справи й спілкувався з людьми, які зіткнулися з праворадикальним насильством та недосконалістю правоохоронної системи. Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінале-2026, де вона отримала одразу три нагороди, зокрема приз глядацьких симпатій секції Panorama. "Під захистом держави" – це не лише трилер про пошук злочинців, а й гостра історія про расизм, інституційну байдужість і непросте запитання: чи може людина домогтися справедливості, якщо система, якій вона довіряла, сама потребує змін?

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