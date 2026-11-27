Документальна стрічка "Сліди" (Traces) Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк увійшла до лонглистів 99-ї премії "Оскар" – попередніх переліків робіт, допущених до конкурсу. Картина змагатиметься одразу у двох категоріях: "Найкращий міжнародний фільм" та "Найкращий документальний фільм".

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Про це повідомила Американська кіноакадемія на офіційному сайті .Оскарівську промоцію документального фільму підтримує Фонд Ріната Ахметова, а Музей "Голоси Мирних" є стратегічним партнером. Нещодавно завершився промотур у США. Під час нього відбулася американська прем’єра "Слідів" на фестивалі DOC NYC. Також відбулися публічні та закриті покази для членів Кіноакадемії.

"Сліди" – це історія про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури під час російської агресії. Вони відновлюються після пережитого, не бояться говорити про свій досвід і борються за справедливість. Одна з героїнь проєкту – Ірина Довгань, яка пережила полон, а тепер допомагає постраждалим, – документує їхні свідчення на деокупованих територіях України.

Стрічка "Сліди" вже отримала високу оцінку світової кіноспільноти та глядачів, здобувши нагороди на багатьох важливих міжнародних фестивалях. Зокрема, документалка отримала приз глядацьких симпатій Берлінале-2026 та головну нагороду журі фестивалю Movies That Matter у Гаазі.Також український кінопроєкт привернув увагу багатьох міжнародних медіа. Видання The Contending включило українську картину до переліку найцікавіших робіт у категорії "Найкращий міжнародний фільм" і відзначило її позначкою "Варто взяти до уваги" – поруч із переможцем фестивалю Sundance."Цей документальний фільм справляє найсильніше враження, коли ми бачимо смуток на обличчях цих мужніх жінок і чуємо їхні розповіді", – пише автор матеріалу Френк Дж. Авелла.

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Про стрічку також розповіли в ефірі CBS News , де підкреслили, що вона відкриває новий погляд на досвід українських жінок, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових. А під час інтерв’ю BBC режисерка Аліса Коваленко зазначила, що "Сліди" перетворюють просто свідчення на силу.Українська документальна кінострічка продовжує боротьбу за "Оскар". Попереду – формування шортлистів: незабаром члени профільної секції Кіноакадемії оберуть претендентів на наступний етап, а згодом – фінальних номінантів. Короткий список із 15 претендентів у категорії "Найкращий документальний фільм" оголосять 15 грудня 2026 року.

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